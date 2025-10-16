Έρευνα Bitget: Το 66% των χρηστών θέλει να αυξήσει τις θέσεις του σε κρυπτονομίσματα

Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο «Universal Exchange» (UEX) στον κόσμο, δημοσίευσε τη νέα της τριμηνιαία έρευνα, με τίτλο «Q3 2025 Crypto Market Confidence and BTC Investment Trend Report», που αναλύει το επίπεδο εμπιστοσύνης στην αγορά κρυπτονομισμάτων και τις τάσεις των επενδύσεων σε Bitcoin.

Χιλιάδες χρήστες από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, συμμετείχαν στην έρευνα, με σχεδόν το 66% αυτών να αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι επιθυμούν να επεκτείνουν ενεργά τις επενδυτικές τους θέσεις στο trading, ενώ το 43% προσανατολίζεται σε στρατηγικές μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και διαχείρισης πλούτου. Όσον αφορά την πορεία του Bitcoin, το 49% αναμένει ότι το επόμενο ανοδικό κύμα (bull run) θα κορυφωθεί μεταξύ 150.000 και 200.000 δολαρίων ΗΠΑ, με ολοένα και περισσότερους μακροπρόθεσμους επενδυτές να προβλέπουν ακόμη υψηλότερες αποτιμήσεις.

Τα εντυπωσιακά ευρήματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέγραψαν εντυπωσιακές περιφερειακές διαφορές μεταξύ των χρηστών. Η Νιγηρία (84%), η Κίνα (73%) και η Ινδία (72%) ηγήθηκαν ως προς τη διάθεση αύξησης των επενδυτικών τους τοποθετήσεων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των αναδυόμενων αγορών ως βασικών κινητήριων δυνάμεων για την υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων.

Αντίθετα, ανεπτυγμένες αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιαπωνία επέδειξαν πιο επιφυλακτική στάση, ενώ η Νότια Κορέα ξεχώρισε λόγω του ασυνήθιστα υψηλού ποσοστού συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να μειώσουν τις επενδύσεις τους.

Το Ethereum και το Solana συνεχίζουν να αποτελούν ισχυρές επιλογές μεταξύ των παγκόσμιων επενδυτών, συγκεντρώνοντας ποσοστά υποστήριξης 67% και 55% αντίστοιχα.

Τα καθιερωμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως το BTC και το ETH, παραμένουν ο βασικός πυλώνας των επενδυτικών στρατηγικών.

Την ίδια στιγμή, τα «platform tokens», τα «meme coins» και τα Layer 2 projects διατηρούν εξειδικευμένο, αλλά σημαντικό, ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες περιοχές. «Η εμπιστοσύνη στα κρυπτονομίσματα δεν αποτελεί πλέον μια τάση, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο», δήλωσε ο Vugar Usi Zade, Chief Operating Officer της Bitget.