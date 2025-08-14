newspaper
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 14 Αυγούστου 2025 | 11:22

Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Νέο ιστορικό υψηλό σημείωσε την Πέμπτη το Bitcoin, καθώς οι αυξανόμενες προσδοκίες για χαλαρότερη νομισματική πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) προστέθηκαν στο momentum που έδωσαν στην κρυπτο-αγορά οι πρόσφατα ανακοινωθείσες οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η άνοδος του Bitcoin έχει πυροδοτήσει μια ευρύτερη άνοδο στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων τους τελευταίους μήνες

Το μεγαλύτερο κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς σημείωσε άνοδο έως και 0,9% στα 124.002,49 δολάρια στις αρχές της ασιατικής διαπραγμάτευσης, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του τον Ιούλιο. Εκείνη την ημέρα, το δεύτερο μεγαλύτερο Ether έφτασε τα 4.780,04 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2021.

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από την αυξανόμενη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για τη χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς IG, Τόνι Σικάμορ.

«Τεχνικά, μια διαρκής κίνηση πάνω από τα 125.000 δολάρια θα μπορούσε να ωθήσει το BTC στα 150.000 δολάρια», έγραψε σε σημείωμα.

Το Bitcoin έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 32% μέχρι στιγμής το 2025, χάρη στις εδώ και καιρό επιθυμητές κανονιστικές νίκες για τον τομέα μετά την επιστροφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ αυτοαποκαλείται «πρόεδρος των κρυπτονομισμάτων» και η οικογένειά του έχει κάνει μια σειρά από εισβολές στον τομέα τον τελευταίο χρόνο.

Ανοδική κίνηση για το bitcoin

Τα κρυπτονομίσματα έχουν σημειώσει πολλαπλές κανονιστικές νίκες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 2025, συμπεριλαμβανομένης της ψήφισης κανονισμών για stablecoin και της κίνησης της ρυθμιστικής αρχής κινητών αξιών των ΗΠΑ να αναθεωρήσει τους κανονισμούς προκειμένου να προσαρμοστεί στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Η άνοδος του Bitcoin έχει επίσης πυροδοτήσει μια ευρύτερη άνοδο στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων τους τελευταίους μήνες, παρακάμπτοντας τους κραδασμούς των εκτεταμένων δασμολογικών πολιτικών του Τραμπ.

Σύμφωνα με στοιχεία από την CoinMarketCap, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς του τομέα των κρυπτονομισμάτων έχει εκτοξευθεί σε πάνω από 4,18 τρισεκατομμύρια δολάρια, από περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Πηγή: ΟΤ

Σύνταξη
