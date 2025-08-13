Οι επιχειρήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζουν σημαντική άνθηση μετά τις εκλογές, ωστόσο οι crypto business της οικογένειας Τραμπ είναι αυτές που έχουν δημιουργήσει περισσότερο πλούτο, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται η Wall Street Journal, ένας σημαντικός λόγος για την επιτυχία αυτή είναι η συνεργασία με μια κρυφή πλατφόρμα συναλλαγών που διαχειρίζεται σιωπηλά η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, του οποίου ο ιδρυτής ζητά χάρη από τον Πρόεδρο Τραμπ. Η διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών, PancakeSwap, λειτουργεί ως ένα είδος θερμοκοιτίδας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μεταξύ των εμπόρων να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα που εκδίδονται από την κύρια εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, την World Liberty Financial.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιείται το κορυφαίο νόμισμα της World Liberty , το USD1, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για αύξηση της κυκλοφορίας του και τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος για την World Liberty και τους ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας Τραμπ.

«Πατριωτικά» νομίσματα

Το PancakeSwap είναι μια διαδικτυακή αγορά κρυπτονομισμάτων. Συνδέει χρήστες που κάνουν συναλλαγές USD1 με νεοσύστατα νομίσματα όπως το Torch of Liberty και το Eagles Landing. Αυτά τα νομίσματα με πατριωτικό ύφος, σύμφωνα με τους ιστότοπούς τους, κυκλοφόρησαν φέτος με κύριο σκοπό να βοηθήσουν στην αύξηση της χρήσης του 1 δολαρίου ΗΠΑ.

Οι traders, οι οποίοι γράφουν κυρίως στα κινέζικα, συγκεντρώνονται σε ομάδες στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram για να συζητήσουν τον ανταγωνισμό για τις ανταμοιβές που καταβάλλονται στους κορυφαίους χρήστες του USD1 και διαφημίζονται από την PancakeSwap.

Η World Liberty και η PancakeSwap ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση της υιοθέτησης του USD1 τον Ιούνιο.

Οι πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων συχνά προσφέρουν ανταμοιβές ή έπαθλα για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον για νέα κρυπτονομίσματα, παρόμοια με τον τρόπο που οι χρηματιστηριακές εταιρείες προσφέρουν δωρεάν συναλλαγές ή τα καζίνο δίνουν στους πελάτες που αγοράζουν για πρώτη φορά δωρεάν τσιπ.

Αυτό που δεν αποκαλύφθηκε εκείνη την εποχή -σύμφωνα πάντα με πηγές που μίλησαν στην WSJ- είναι ότι υπάλληλοι εντός της Binance δημιούργησαν την PancakeSwap.

Ο Changpeng Zhao

Ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης και ιδρυτής της Binance, Τσανπένγκ Ζάο, πέρασε τέσσερις μήνες στη φυλακή στις ΗΠΑ πέρυσι, αφότου η Binance συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων επειδή έγινε παγκόσμιος κόμβος ξεπλύματος χρήματος για εγκληματίες, τρομοκράτες και παραβάτες κυρώσεων.

Η εταιρεία του έχει εμβαθύνει τη σχέση της με την World Liberty την ίδια στιγμή που ο Zhao έχει εντείνει τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει χάρη από τον Trump.

Ο Ζάο —που θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων και με περιουσία άνω των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes— προσέλαβε πρόσφατα τον Τσες ΜακΝτάουελ , έναν λομπίστα και φίλο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ , για να πιέσει για την απονομή χάριτος, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει τη σχέση.

Μετά από ένα άρθρο του Μαρτίου στην εφημερίδα The Wall Street Journal, ο Ζάο έγραψε στο X ότι «κανένας κακοποιός δεν θα είχε αντίρρηση για χάρη», ενώ ταυτόχρονα απέρριψε τη σύνδεση μεταξύ συμφωνιών και χάρης.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι «οι συνεχείς προσπάθειες των μέσων ενημέρωσης να κατασκευάσουν συγκρούσεις συμφερόντων είναι ανεύθυνες» και ότι «ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ποτέ, ούτε θα εμπλακούν ποτέ, σε συγκρούσεις συμφερόντων».

«Κεφάλαιο Κρυπτονομισμάτων»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της World Liberty κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πέρυσι, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η εταιρεία σχεδίαζε να «βοηθήσει να γίνει η Αμερική η πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο».

Η World Liberty παρουσίασε το USD1 τον Μάρτιο, λέγοντας ότι το token θα βοηθήσει την αποστολή του Τραμπ να προστατεύσει το καθεστώς του δολαρίου ΗΠΑ ως το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Η Binance έπαιξε βασικό ρόλο από νωρίς. Το USD1 είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία όταν η Binance δέχτηκε μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από έναν εξωτερικό επενδυτή που κατέβαλε το κρυπτονόμισμα World Liberty. Η συμφωνία προκάλεσε την δεκαπενταπλασιασμό του ποσού του κρυπτονομίσματος σε κυκλοφορία και την καθιέρωσή του σε μια νύχτα σε ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Το USD1 είναι αυτό που είναι γνωστό ως stablecoin, ένα ιδιωτικά εφευρεθέν ψηφιακό νόμισμα που υποστηρίζεται 1:1 με δολάρια ΗΠΑ. Η World Liberty επενδύει τα χρήματα που υποστηρίζουν το token σε κρατικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, χωρίς να καταβάλλει τόκους στους χρήστες του.

Με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυκλοφορία, μπορεί να κερδίσει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια ετησίως με βάση τα τρέχοντα επιτόκια.

Η Binance κατέχει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε USD1 στην πλατφόρμα της, σύμφωνα με δεδομένα blockchain και μια πηγή την οποία επικαλείται η WSJ. Με το να μην εξαργυρώνει το stablecoin, αυτό διασφαλίζει ότι η World Liberty συνεχίζει να κερδίζει χρήματα επενδύοντας τα δολάρια που την υποστηρίζουν.

Ο Τραμπ και η οικογένειά του κατέχουν το 40% της World Liberty. Ενώ η συνολική αξία της εταιρείας δεν αποκαλύπτεται, ένα μεγάλο μέρος της προέρχεται από ένα από τα κρυπτονομίσματά της. Ένα μερίδιο που κατέχει η οικογένεια Τραμπ σε αυτό το κρυπτονόμισμα αξίζει 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με αποκάλυψη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η σχέση της World Liberty με την PancakeSwap

Η σχέση της World Liberty με την PancakeSwap, της οποίας ο ιστότοπος ήταν καταχωρημένος στη Σαγκάη, και την Binance είναι μία από τις πολλές στις οποίες οντότητες και άτομα με ισχυρούς δεσμούς με την Κίνα έχουν υποστηρίξει την επιχείρηση κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ. Ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές της World Liberty είναι ο Τζάστιν Σαν, ο δισεκατομμυριούχος με έδρα το Χονγκ Κονγκ .

Αυτό συμβαίνει ακόμη και καθώς ο Λευκός Οίκος προωθεί έναν εμπορικό πόλεμο κατά της Κίνας και επιδιώκει να περιορίσει τους δεσμούς των αμερικανικών εταιρειών με τη χώρα λόγω φόβων για την εθνική ασφάλεια. Ο Τραμπ κάλεσε αυτόν τον μήνα τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel να παραιτηθεί λόγω των προηγούμενων διασυνδέσεών του με την Κίνα.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά της Binance σε όγκο συναλλαγών , όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Journal, και παρέμεινε έτσι μέχρι το τέλος του περασμένου έτους. Αποτελεί κύρια βάση για τους προγραμματιστές λογισμικού της, με εκατοντάδες προγραμματιστές, σύμφωνα με πρώην υπαλλήλους, εσωτερικά αρχεία και αναρτήσεις στο LinkedIn.

Η Binance υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι δεν είναι κινεζική εταιρεία, λέγοντας ότι εγκατέλειψε τη Σαγκάη λίγο μετά την έναρξή της το 2017. Ο Ζάο, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως CZ, έχει δηλώσει ότι δεν είναι πλέον Κινέζος πολίτης και κατέχει καναδική υπηκοότητα και υπηκοότητα Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η εταιρεία, η οποία έχει υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, δεν έχει επίσημη έδρα.

Ο Έρικ Τραμπ , γιος του προέδρου και συνιδρυτής της World Liberty, σχεδιάζει να συναντήσει περισσότερους πιθανούς συνεργάτες στο Χονγκ Κονγκ τον Αύγουστο κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου για το bitcoin, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδιά του.

Η World Liberty τους τελευταίους μήνες μίλησε για την πραγματοποίηση επένδυσης από τον πάροχο κρυπτονομισμάτων HashKey του Χονγκ Κονγκ, του οποίου ο κύριος μέτοχος είναι ο κινεζικός όμιλος Wanxiang Group, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο πρόεδρος της Wanxiang είναι μέλος του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας. Μια εκπρόσωπος της HashKey δήλωσε ότι οι συζητήσεις με την World Liberty ήταν διερευνητικές και δεν είχαν αναληφθεί δεσμεύσεις.

Η παρέμβαση της PancakeSwap

Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων κυκλοφορούν χιλιάδες νέα κρυπτονομίσματα κάθε χρόνο. Τα περισσότερα δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Για να προσελκύσουν κοινό μεταξύ των εμπόρων, τα νέα κρυπτονομίσματα πρέπει να παρουσιάζουν μεγάλο όγκο συναλλαγών.

Εκεί ακριβώς παρενέβη η PancakeSwap. Η PancakeSwap δεν αποκαλύπτει την ιδιοκτησία της και αναφέρει στο διαδίκτυο ότι διοικείται από μια ομάδα ανώνυμων «σεφ» με «τάση για φαγητά πρωινού». Συγκρίνει την εμπορία κρυπτονομισμάτων με το «γύρισμα τηγανιτών».

Σύμφωνα με πρώην υπαλλήλους της Binance, το προσωπικό της Binance δημιούργησε την PancakeSwap εσωτερικά το 2020, επειδή το χρηματιστήριο ήθελε να εδραιωθεί στην λεγόμενη μανία των αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών των κρυπτονομισμάτων . Η πλατφόρμα παρέμεινε υπό την επίβλεψη της Binance, ανέφεραν οι πρώην υπάλληλοι.

Η πλατφόρμα συναλλαγών της PancakeSwap βασίζεται στο δίκτυο blockchain της Binance, ένα είδος οικοσυστήματος λογισμικού στο οποίο οι προγραμματιστές δημιουργούν νέα προγράμματα.

Η Binance έχει βοηθήσει το USD1 με άλλους τρόπους. Περίπου δώδεκα tokens που διαπραγματεύονται με το USD1 εντάχθηκαν πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα της Binance που ονομάζεται Binance Alpha, το οποίο προωθεί στους χρήστες του μια επιλεγμένη ομάδα έργων token σε πρώιμο στάδιο. Η Binance Alpha ενθαρρύνει τα δημοφιλή κρυπτονομίσματα να πραγματοποιούν συναλλαγές στο PancakeSwap, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το πρόγραμμα.

«Μπράβο CZ! Το USD1 αναλαμβάνει την κυριαρχία του Binance», αναφέρει η ιστοσελίδα του Eagles Landing, η οποία εμφανίζει ένα καρτούν με τον αιμόφυρτο Τραμπ να ρίχνει γροθιά.

Δεν κατέστη δυνατό να γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από το Eagles Landing. Οι γραμμές κώδικα για τον ιστότοπο του Eagles Landing περιέχουν κινεζικούς χαρακτήρες και οι περισσότεροι διαχειριστές του καναλιού Telegram μιλούν κινέζικα.

Οι Eagles Landing, Torch of Liberty, Tagger και ένας ακόμη ανακηρύχθηκαν νικητές του διαγωνισμού στα μέσα Ιουλίου, μοιράζοντας το έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Κατέβαλαν τις δικές τους ανταμοιβές στους χρήστες τους που πραγματοποίησαν τις περισσότερες συναλλαγές αξίας 1 δολαρίου ΗΠΑ.

Πηγή ΟΤ