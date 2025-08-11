newspaper
11.08.2025 | 03:57
Πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής – Διακοπή κυκλοφορίας
Στη γοητεία του Bitcoin «υπέκυψε» το Χάρβαρντ
Διεθνής Οικονομία 11 Αυγούστου 2025 | 06:00

Στη γοητεία του Bitcoin «υπέκυψε» το Χάρβαρντ

Το Χάρβαρντ αγόρασε μερίδια αξίας 116 εκατ. δολαρίων στο iShares Bitcoin Trust

Τζούλη Καλημέρη
Spotlight

Μερίδια αξίας 116 εκατ. δολαρίων του iShares Bitcoin Trust (IBIT) της BlackRock απέκτησε το Χάρβαρντ.

Συγκεκριμένα η Harvard Management Company, η οποία επιβλέπει το κληροδότημα των 50 δισ. δολαρίων του πανεπιστημίου, αποκάλυψε ότι στις 30 Ιουνίου κατείχε 1,9 εκατομμύρια μετοχές του iShares Bitcoin ETF στις 30 Ιουνίου. Η συμμετοχή στο Bitcoin αποτιμάται σε πάνω από 116 εκατομμύρια δολάρια και αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες γνωστές τοποθετήσεις σε Bitcoin από ένα αμερικανικό πανεπιστημιακό ταμείο.

Η επένδυση του πανεπιστημίου της Ivy League στο IBIT είναι η πέμπτη μεγαλύτερη επένδυσή του, πάνω από την επένδυσή του στη μητρική εταιρεία της Google, Alphabet. Το Harvard κατέχει μετοχές της Alphabet αξίας περίπου 114 εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος της οικονομικής περιόδου.

Η θέση στο IBIT τοποθετεί το Χάρβαρντ ανάμεσα σε μια αυξανόμενη ομάδα θεσμικών επενδυτών από hedge funds έως συνταξιοδοτικά συστήματα που εντάσσουν στα χαρτοφυλάκια τους προϊόντα bitcoin που υπόκεινται σε κανόνες των ρυθμιστικών αρχών.

Για τα κληροδοτήματα, η δομή του ETF προσφέρει καθημερινή ρευστότητα και εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων διακυβέρνησης και συμμόρφωσης για τις εναλλακτικές επενδύσεις.

Το IBIT

Το IBIT, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, είναι ένα spot bitcoin διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο και επιτρέπει στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στο κρυπτονόμισμα χωρίς να το κατέχουν άμεσα αλλά και να χρειάζεται να παρακολουθούν την αγορά και τις διακυμάνσεις της. Η SEC ενέκρινε τελικά την εισαγωγή και διαπραγμάτευση του IBIT της BlackRock και 10 άλλων ETF τον Ιανουάριο του 2024, μετά από μια δεκαετία απορρίψεων.

Θεωρείται το πιο επιτυχημένο ETF από όλα όσα επενδύουν σε κρυπτονομίσματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια από οποιοδήποτε άλλο ETF κρυπτονομισμάτων και σήμερα διαθέτει το εντυπωσιακό ποσό 86 δισ. δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

Η ανακοίνωση από το Χάρβαρντ έρχεται καθώς το συνολικό ενεργητικό των ETF spot bitcoin των ΗΠΑ έχει ανέλθει σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω τόσο των εισροών λιανικής όσο και των τοποθετήσεων μεγάλης κλίμακας από θεσμικούς επενδυτές.

Το Πανεπιστήμιο Brown, το οποίο για πρώτη φορά επένδυσε σε Bitcoin τον Μάιο, αύξησε τη θέση του στο IBIT της BlackRock και τώρα κατέχει μερίδια  αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκαλύπτει μια παρόμοια τριμηνιαία αναφορά του ιδρύματος.

Αυτές οι επενδύσεις τοποθετούν τα πανεπιστήμια στον ολοένα αυξανόμενο κατάλογο θεσμικών επενδυτών που στρέφονται σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε crypto.

Όπως ανέφερε η ZyCrypto νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το State of Michigan Retirement System ανέφερε ότι κατείχε περίπου 11,4 εκατομμύρια δολάρια σε ARK 21Shares Bitcoin ETF στο τέλος του δεύτερου τριμήνου.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Διεθνής Οικονομία 09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»
Συνέντευξη 11.08.25

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»

«Η Ιερά Μονή Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;
Πλάνη της Ντοπαμίνης 11.08.25

Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;

Απο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο Πλάτωνας μας υπενθυμίζει ότι το να νιώθεις καλά δεν σημαίνει πάντα ότι ζεις καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό στις μέρες μας;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»
Fizz 11.08.25

Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς Τζόουνς, συγγραφέας του «Love, Freddie» υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί τεστ DNA που αποδεικνύει όσα παρουσιάζονται στη βιογραφία της για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Σύνταξη
Συρία: Σοκαριστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος
Σκληρές εικόνες 11.08.25

Φρικιαστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές στη Συρία

Οι τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος στη Συρία δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο εκτελώντας διασώστη μέσα σε νοσοκομείο, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποκαλύπτει τη φρίκη των «πρώην» τρομοκρατών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου συζήτησε με τον Τραμπ τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού
«Ακλόνητη υποστήριξη» 11.08.25

Συζήτηση Νετανιάχου - Τραμπ, μετά ευχαριστιών, για τα νέα σχέδια επίθεσης στη Γάζα

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου», και συζήτησε μαζί του τα νέα στρατιωτικά σχέδια του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σύνταξη
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
