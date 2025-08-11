Στη γοητεία του Bitcoin «υπέκυψε» το Χάρβαρντ

Μερίδια αξίας 116 εκατ. δολαρίων του iShares Bitcoin Trust (IBIT) της BlackRock απέκτησε το Χάρβαρντ.

Συγκεκριμένα η Harvard Management Company, η οποία επιβλέπει το κληροδότημα των 50 δισ. δολαρίων του πανεπιστημίου, αποκάλυψε ότι στις 30 Ιουνίου κατείχε 1,9 εκατομμύρια μετοχές του iShares Bitcoin ETF στις 30 Ιουνίου. Η συμμετοχή στο Bitcoin αποτιμάται σε πάνω από 116 εκατομμύρια δολάρια και αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες γνωστές τοποθετήσεις σε Bitcoin από ένα αμερικανικό πανεπιστημιακό ταμείο.

Η επένδυση του πανεπιστημίου της Ivy League στο IBIT είναι η πέμπτη μεγαλύτερη επένδυσή του, πάνω από την επένδυσή του στη μητρική εταιρεία της Google, Alphabet. Το Harvard κατέχει μετοχές της Alphabet αξίας περίπου 114 εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος της οικονομικής περιόδου.

Η θέση στο IBIT τοποθετεί το Χάρβαρντ ανάμεσα σε μια αυξανόμενη ομάδα θεσμικών επενδυτών από hedge funds έως συνταξιοδοτικά συστήματα που εντάσσουν στα χαρτοφυλάκια τους προϊόντα bitcoin που υπόκεινται σε κανόνες των ρυθμιστικών αρχών.

Για τα κληροδοτήματα, η δομή του ETF προσφέρει καθημερινή ρευστότητα και εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων διακυβέρνησης και συμμόρφωσης για τις εναλλακτικές επενδύσεις.

Το IBIT

Το IBIT, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, είναι ένα spot bitcoin διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο και επιτρέπει στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στο κρυπτονόμισμα χωρίς να το κατέχουν άμεσα αλλά και να χρειάζεται να παρακολουθούν την αγορά και τις διακυμάνσεις της. Η SEC ενέκρινε τελικά την εισαγωγή και διαπραγμάτευση του IBIT της BlackRock και 10 άλλων ETF τον Ιανουάριο του 2024, μετά από μια δεκαετία απορρίψεων.

Θεωρείται το πιο επιτυχημένο ETF από όλα όσα επενδύουν σε κρυπτονομίσματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια από οποιοδήποτε άλλο ETF κρυπτονομισμάτων και σήμερα διαθέτει το εντυπωσιακό ποσό 86 δισ. δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

Η ανακοίνωση από το Χάρβαρντ έρχεται καθώς το συνολικό ενεργητικό των ETF spot bitcoin των ΗΠΑ έχει ανέλθει σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω τόσο των εισροών λιανικής όσο και των τοποθετήσεων μεγάλης κλίμακας από θεσμικούς επενδυτές.

Το Πανεπιστήμιο Brown, το οποίο για πρώτη φορά επένδυσε σε Bitcoin τον Μάιο, αύξησε τη θέση του στο IBIT της BlackRock και τώρα κατέχει μερίδια αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκαλύπτει μια παρόμοια τριμηνιαία αναφορά του ιδρύματος.

Αυτές οι επενδύσεις τοποθετούν τα πανεπιστήμια στον ολοένα αυξανόμενο κατάλογο θεσμικών επενδυτών που στρέφονται σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε crypto.

Όπως ανέφερε η ZyCrypto νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το State of Michigan Retirement System ανέφερε ότι κατείχε περίπου 11,4 εκατομμύρια δολάρια σε ARK 21Shares Bitcoin ETF στο τέλος του δεύτερου τριμήνου.

Πηγή: ΟΤ