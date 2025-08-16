newspaper
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Fed: Τερματίζει το πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας για κρυπτονομίσματα από τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025

Fed: Τερματίζει το πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας για κρυπτονομίσματα από τράπεζες

Η παρακολούθηση των καινοτόμων δραστηριοτήτων των τραπεζών θα γίνεται πλέον «μέσω της κανονικής εποπτικής διαδικασίας»

Σύνταξη
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) τερμάτισε το διετές πρόγραμμα εποπτείας που είχε δημιουργήσει για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τραπεζών στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ενσωματώνοντας πλέον αυτή την αρμοδιότητα στις συνήθεις διαδικασίες της.

Το πρόγραμμα, που ονομαζόταν Novel Activities Supervision Program, είχε θεσπιστεί επί της θητείας του Αντιπροέδρου Μάικλ Μπαρ, τον οποίο είχε διορίσει ο τότε Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Fed, η λειτουργία του προγράμματος ολοκληρώθηκε και η παρακολούθηση των καινοτόμων δραστηριοτήτων των τραπεζών θα γίνεται πλέον «μέσω της κανονικής εποπτικής διαδικασίας».

Χαλάρωση κανονισμών στα κρυπτονομίσματα

Η απόφαση αυτή συμβαδίζει με την ευρύτερη τάση των ρυθμιστικών αρχών να χαλαρώνουν τον αυστηρό έλεγχο στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που παρατηρείται από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Απρίλιο, η Federal Reserve είχε ήδη αποσύρει προηγούμενη οδηγία που απαιτούσε από τις τράπεζες να λαμβάνουν έγκριση από τις εποπτικές αρχές πριν εμπλακούν σε νέες δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων. Παρόμοιες κινήσεις έκαναν και οι άλλες δύο ομοσπονδιακές τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές, το Office of the Comptroller of the Currency (OCC) και το Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), αφήνοντας στις τράπεζες την ευθύνη να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις βάσει των υπαρχόντων κανόνων διαχείρισης κινδύνων.

Η αρχική ιδέα πίσω από το πρόγραμμα ήταν η ανάγκη η Fed να αποκτήσει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και να εστιάσει στους πιθανούς κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα από καινοτόμες και αδοκίμαστες τεχνολογίες. Η πρωτοβουλία ακολούθησε την κρίση του 2023, κατά την οποία κατέρρευσαν τρεις αμερικανικές τράπεζες με στενούς δεσμούς με τον κλάδο της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων: η Silicon Valley Bank, η Silvergate Bank και η Signature Bank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παρασκευής, στα δύο χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση του προγράμματος, η Fed «ενίσχυσε την κατανόησή της για αυτές τις δραστηριότητες, τους σχετικούς κινδύνους και τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών», καθιστώντας δυνατή την επιστροφή στις συνήθεις εποπτικές διαδικασίες.

Η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων και οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν περάσει μια ταραχώδη περίοδο, με στελέχη του κλάδου να καταγγέλλουν μια συντονισμένη κυβερνητική προσπάθεια, γνωστή ως «Operation Chokepoint 2.0», με στόχο τον αποκλεισμό τους από τις τραπεζικές υπηρεσίες. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει διορίσει φιλικά προς τα κρυπτονομίσματα στελέχη στις τραπεζικές αρχές, και παρότι η Fed διατηρεί την ανεξαρτησία της, φαίνεται να ακολουθεί την τάση των OCC και FDIC για χαλάρωση των περιορισμών.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News

