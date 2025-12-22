Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

Οι επενδυτές της Wall Street που ελπίζουν σε μια παραδοσιακή εορταστική ατμόσφαιρα για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά αντιμετωπίζουν αναταραχές που ενδέχεται να κρατήσουν τις αγορές σε εγρήγορση μέχρι το τέλος του έτους.

Παρά το γεγονός ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες παραμένουν σε τροχιά για σταθερή απόδοση το 2025, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 έχει σημειώσει μικρή πτώση μέχρι στιγμής τον Δεκέμβριο, αντίθετα με τις ιστορικές τάσεις που έχουν δείξει ότι είναι ένας ισχυρός μήνας κατά μέσο όρο.

Δύο θέματα έχουν προκαλέσει διακυμάνσεις στις αμερικανικές μετοχές τις τελευταίες εβδομάδες: η εξέταση των τεράστιων εταιρικών δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αλλαγή των προσδοκιών σχετικά με περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το 2026.

Αυτή την εβδομάδα, ερωτήματα σχετικά με ένα έργο κέντρου δεδομένων της Oracle επηρέασαν τις μετοχές τεχνολογίας και άλλες μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό την Πέμπτη έδωσαν ώθηση στις μετοχές.

«Τα οικονομικά στοιχεία αυτής της εβδομάδας ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η Fed θα έχει μια τάση μείωσης των επιτοκίων», δήλωσε ο Angelo Kourkafas, ανώτερος παγκόσμιος επενδυτικός στρατηγικός στην Edward Jones.

Ενώ οι επενδυτές τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να επιδιώξουν να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους μετά από μια σταθερή χρονιά, προκαλώντας κάποια πίεση πώλησης, τα τελευταία στοιχεία «πιθανότατα δίνουν το πράσινο φως για το ράλι του Άγιου Βασίλη να πραγματοποιηθεί φέτος», δήλωσε ο Kourkafas.

Από το 1950, το «ράλι του Άγιου Βασίλη» έχει οδηγήσει τον S&P 500 σε άνοδο κατά μέσο όρο 1,3% κατά τις τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης του έτους και τις δύο πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac. Φέτος, η περίοδος αυτή ξεκινά την Τετάρτη και διαρκεί έως τις 5 Ιανουαρίου.

Οι επενδυτές αντιδρούν στην καθυστέρηση των οικονομικών στοιχείων και της Fed

Aυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές αφομοίωσαν μια μεγάλη ποσότητα στοιχείων που είχαν καθυστερήσει λόγω της 43ήμερης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Τα στοιχεία για την απασχόληση έδειξαν ανάκαμψη της αύξησης των θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο, αλλά το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,6%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Μια άλλη καθυστερημένη έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη έδειξε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο κατά το έτος έως τον Νοέμβριο. H αισιοδοξία που προκάλεσαν τα στοιχεία για την επιβράδυνση του πληθωρισμού ενδέχεται να μετριαστεί από παραμορφώσεις, όπως η καθυστέρηση στη συλλογή δεδομένων έως τα τέλη Νοεμβρίου, όταν οι λιανοπωλητές προσέφεραν εκπτώσεις για την περίοδο των εορτών.

Η Fed έχει μειώσει τα επιτόκια σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, αφήνοντας τους επενδυτές να αναλύουν τα στοιχεία για να καταλάβουν πότε η κεντρική τράπεζα θα είναι σε θέση να χαλαρώσει ξανά το 2026.

«Καθώς μπαίνουμε στην επόμενη εβδομάδα… θα υπάρξει ένα μεγάλο ερώτημα σχετικά με το ποια είναι η πορεία της Fed», δεδομένων των στρεβλώσεων των στοιχείων που σχετίζονται με το κλείσιμο της κυβέρνησης, δήλωσε στο Reuters ο Trevor Slaven, παγκόσμιος επικεφαλής της κατανομής περιουσιακών στοιχείων και των λύσεων χαρτοφυλακίου πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Barings.

«Υπάρχει μια αδιευκρίνιστη διαμάχη μεταξύ της κατεύθυνσης που ακολουθούν αυτές οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες και της κατεύθυνσης που ακολουθεί ο πληθωρισμός, σε μια περίοδο που φαίνεται να υπάρχει (μεγαλύτερη) χαλάρωση» στα στοιχεία της αγοράς εργασίας, δήλωσε ο Slaven.

Oι εκθέσεις της ερχόμενης εβδομάδας

Οι οικονομικές εκθέσεις της ερχόμενης εβδομάδας περιλαμβάνουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τρίτου τριμήνου, τις παραγγελίες διαρκών αγαθών και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της συντομευμένης λόγω των αργιών εβδομάδας θα παραμείνει πιθανώς επικεντρωμένο στις συναλλαγές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνέβαλαν στην άνοδο των μετοχών φέτος. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 15% μέχρι στιγμής το 2025, και είναι σε καλό δρόμο για να καταγράψει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κέρδη τουλάχιστον 10%.

Πιο πρόσφατα, ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη —συμπεριλαμβανομένου του πότε θα αποδώσουν τα τεράστια έξοδα για υποδομές— έχουν πλήξει τον υψηλών επιδόσεων τεχνολογικό τομέα, ο οποίος έχει μακράν τη μεγαλύτερη στάθμιση σε σημαντικούς δείκτες όπως ο S&P 500.

«Αρχίζουμε να βλέπουμε ότι ο σκεπτικισμός γύρω από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο έντονος», δήλωσε ο Mark Luschini, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Janney Montgomery Scott. Όσον αφορά τις μετοχές τεχνολογίας και τις σχετικές με την τεχνολογία, «είναι προφανές ότι η δυσανάλογη εκπροσώπησή τους στον δείκτη κεφαλαιοποίησης στο σύνολό του συμβάλλει στην άσκηση πίεσης στην αγορά».

Άλλοι τομείς που είχαν μείνει πίσω φέτος βοήθησαν στην ανάκαμψη. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τομείς ευαίσθητοι στην οικονομία, όπως οι μεταφορές, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίοι έχουν σημειώσει άνοδο μέχρι στιγμής τον Δεκέμβριο.

«Έχουμε δει κεφάλαια να απομακρύνονται από τον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε στο Reuters ο Kourkafas. «Άλλοι τομείς έχουν αναλάβει δράση και έχουν συμβάλει στη διατήρηση των αγορών σε σχετικά σταθερά επίπεδα».

