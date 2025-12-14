newspaper
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Γιατί η Wall Street αφήνει την τεχνολογία και στρέφεται σε άλλες μετοχές
Διεθνής Οικονομία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Γιατί η Wall Street αφήνει την τεχνολογία και στρέφεται σε άλλες μετοχές

Οι επενδυτές της Wall Street προτιμούν όλο και πιο πολύ τις ομάδες του S&P 500 που υστερούν, σε βάρος των τεχνολογικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Ένα θέμα γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο στη Wall Street καθώς πλησιάζει η νέα χρονιά, ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες που έχουν στηρίξει αυτή την ανοδική αγορά δεν θα συνεχίσουν να κυριαρχούν.

Οι σχεδιαστές στρατηγικής της Wall Street σε εταιρείες όπως η Bank of America και η Morgan Stanley συμβουλεύουν τους πελάτες τους να αγοράσουν λιγότερο δημοφιλείς μετοχές της αγοράς, τοποθετώντας κλάδους όπως η υγειονομική περίθαλψη, η βιομηχανία και η ενέργεια στην κορυφή της λίστας αγορών τους για το 2026, αντί για την ομάδα των Magnificent Seven, που περιλαμβάνει τις Nvidia και Amazon.com, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ενισχύεται η τάση που θέλει τους επενδυτές να αποσύρουν τα χρήματά τους από τις μετοχές των Magnificent Seven και να στρέφονται προς άλλες μετοχές της αγοράς

Για χρόνια, η επένδυση σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ήταν μια εύκολη απόφαση, δεδομένων των σταθερών ισολογισμών και των υψηλών κερδών τους.

Τώρα, υπάρχει αυξανόμενος σκεπτικισμός ως προς το αν ο κλάδος — ο οποίος έχει σημειώσει άνοδο περίπου 300% από την έναρξη της ανοδικής πορείας της αγοράς πριν από τρία χρόνια — μπορεί να συνεχίσει να δικαιολογεί τις υψηλές αποτιμήσεις και τις φιλόδοξες δαπάνες για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Τα αποτελέσματα των κερδών των ηγετικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης Oracle και Broadcom, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στις υψηλές προσδοκίες, ενίσχυσαν αυτές τις ανησυχίες αυτή την εβδομάδα.

Διεύρυνση επενδύσεων στη Wall Street

Οι ανησυχίες σχετικά με τις εκπληκτικές συναλλαγές έρχονται εν μέσω αυξανόμενης αισιοδοξίας για την ευρύτερη οικονομία των ΗΠΑ το νέο έτος. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να ωθήσει τους επενδυτές να συσσωρευτούν στις ομάδες του S&P 500 που υστερούν, σε βάρος των τεχνολογικών εταιρειών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

«Ακούω ότι οι επενδυτές αποσύρουν τα χρήματά τους από τις μετοχές των Magnificent Seven και στρέφονται προς άλλες μετοχές της αγοράς», δήλωσε ο Craig Johnson, επικεφαλής τεχνικός αναλυτής της Piper Sandler & Co. «Δεν θα κυνηγούν πια μόνο τις μετοχές της Microsoft και της Amazon, αλλά θα διευρύνουν τις επενδύσεις τους».

Τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και οι μεταφορές έχουν ξεπεράσει τους τεχνολογικούς γίγαντες από τα τέλη Νοεμβρίου

Οι επενδυτές θεωρούν πως η υψηλή τεχνολογία έχει μεγάλη υπεραξία

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι οι υπερβολικές αποτιμήσεις αρχίζουν να περιορίζουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για τους κάποτε ασταμάτητους τεχνολογικούς γίγαντες.

Οι ροές στρέφονται προς υποτιμημένες κυκλικές μετοχές, μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και ευαίσθητα στην οικονομία τμήματα της αγοράς, καθώς οι επενδυτές τοποθετούνται έτσι ώστε να επωφεληθούν από την αναμενόμενη ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης το επόμενο έτος.

Από τότε που οι μετοχές των ΗΠΑ έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο τους στις 20 Νοεμβρίου, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έχει σημειώσει άνοδο 11%, ενώ ο δείκτης Bloomberg των επτά μεγάλων εταιρειών (Magnificent Seven) σημείωσε άνοδο κατά το ήμισυ αυτής.

Ο δείκτης S&P 500 Equal Weight, ο οποίος δεν κάνει διάκριση μεταξύ ενός κολοσσού όπως η Microsoft Corp. και μιας σχετικά μικρής εταιρείας όπως η Newell Brands Inc., έχει ξεπεράσει σε απόδοση τον αντίστοιχο δείκτη με βάση την κεφαλαιοποίηση κατά την ίδια περίοδο.

Η Strategas Asset Management LLC, η οποία προτιμά την ισοβαρή έκδοση του S&P 500 από τον τυπικό δείκτη, προβλέπει μια «μεγάλη εναλλαγή κλάδων» προς τις μετοχές που είχαν υποαποδώσει φέτος, όπως οι χρηματοοικονομικές και οι καταναλωτικές μετοχές, το 2026, σύμφωνα με τον πρόεδρο Jason De Sena Trennert.

Αυτή την άποψη συμμερίζεται και η ερευνητική ομάδα της Morgan Stanley, η οποία τόνισε τη διεύρυνση στις προοπτικές της για το επόμενο έτος.

Οι εταιρείες τεχνολογίας θα καθυστερήσουν να μπουν στα σπίτια των καταναλωτών

«Πιστεύουμε ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα συνεχίσουν να έχουν καλές επιδόσεις, αλλά θα υστερήσουν σε αυτούς τους νέους τομείς, κυρίως στα καταναλωτικά αγαθά — ειδικά στα αγαθά — και στις μικρές και μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις», δήλωσε ο Michael Wilson, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών των ΗΠΑ και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Morgan Stanley.

Ο Wilson, ο οποίος προέβλεψε σωστά την ανάκαμψη μετά την κατάρρευση του Απριλίου, λέει ότι η διεύρυνση της αγοράς θα μπορούσε να υποστηριχθεί από την οικονομία που βρίσκεται τώρα σε «πρώιμο στάδιο του κύκλου» μετά το χαμηλό του Απριλίου. Αυτό τείνει να είναι ευνοϊκό για τους υστερούντες, όπως οι χαμηλότερης ποιότητας, πιο κυκλικές χρηματοοικονομικές και βιομηχανικές εταιρείες.

Ο Michael Hartnett της Bank of America δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αγορές προωθούν μια στρατηγική «run-it-hot» για το 2026, μεταβαίνοντας από τις μεγαλοκεφαλαιοποιήσεις της Wall Street στις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές κεφαλαιοποιήσεις της «Main Street».

Η ανάκαμψη σταματά / Ο δείκτης Bloomberg Magnificent 7 έχει υποχωρήσει κατά 3,2% από το ρεκόρ του Οκτωβρίου

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο βετεράνος στρατηγικός αναλυτής Ed Yardeni της ομώνυμης εταιρείας Yardeni Research συνέστησε ουσιαστικά την υποβάθμιση των μετοχών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών σε σχέση με τις υπόλοιπες μετοχές του S&P 500, αναμένοντας μια μεταβολή στην αύξηση των κερδών στο μέλλον. Από το 2010, είχε υπερβαθμολογήσει τις μετοχές των εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι επίσης υπέρ τους. Η αύξηση των κερδών για τον S&P 493 προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 9% το 2026 από 7% φέτος, καθώς η συμβολή των κερδών από τις επτά μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να μειωθεί στο 46% από 50%, σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs.

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε ξανά τα επιτόκια

Οι επενδυτές θα θέλουν να δουν αποδείξεις ότι ο S&P 493 ανταποκρίνεται ή ξεπερνά τις προσδοκίες για τα κέρδη πριν γίνουν πιο αισιόδοξοι, σύμφωνα με τον Michael Bailey, διευθυντή έρευνας της FBB Capital Partners.

«Εάν τα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική, θα μπορούσαμε να δούμε μια ανοδική τάση στον δείκτη 493 το επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη φορά την Τετάρτη και επανέλαβε την πρόθεσή της να πράξει αναλόγως για μια ακόμη φορά το επόμενο έτος.

Οι τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης, της βιομηχανίας, της ενέργειας και ακόμη και των καταναλωτικών αγαθών έχουν σημειώσει σταθερή άνοδο φέτος, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διεύρυνση έχει ήδη αρχίσει, επισημαίνει ο Max Kettner, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων στην HSBC Holdings Plc.

«Για μένα, το θέμα δεν είναι αν πρέπει να αγοράσουμε τεχνολογία ή άλλους τομείς, αλλά περισσότερο αν η τεχνολογία και οι άλλοι τομείς θα συμμετάσχουν επίσης», δήλωσε ο Kettner. «Και κατά τη γνώμη μου, αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες».

Πηγή: ot.gr

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας
Διεθνής Οικονομία 13.12.25

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Δεκαεπτά προσωπικότητες που εκπροσωπούν την ελληνική ναυτιλία στην Lloyd’s List 2025 με τους 100 πιο επιδραστικούς ναυτιλιακούς παράγοντες του πλανήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις
Ουτοπία ή τεχνοφασισμός; 12.12.25

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις

ΟΙ ελεύθερες πόλεις παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στην «αποτυχημένη δημοκρατία». Άλλοι μιλούν για οπορτουνισμό και τεχνοφασισμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης τους μαλώνει επειδή δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)
Μπάσκετ 14.12.25

Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε και ήταν καθοριστικό στη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ με 111-109, που ηττήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά φέτος – Αντίπαλος του Σαν Αντόνιο στον τελικό του NBA Cup οι Νικς, που «καθάρισαν»τους Μάτζικ.

Σύνταξη
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Ελλάδα 14.12.25

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Σύνταξη
Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Στον Κολωνό 14.12.25

Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
