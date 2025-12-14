newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Η Wall Street αισιόδοξη για το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς το 2026
Διεθνής Οικονομία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 23:55

Η Wall Street αισιόδοξη για το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς το 2026

Προσθέτοντας στην ορμή της Wall Street, οι τελευταίες δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ της Fed, φάνηκαν λιγότερο «επιθετικές» από το αναμενόμενο

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Η Wall Street γίνεται ολοένα και πιο αισιόδοξη για την χρηματιστηριακή αγορά ενόψει του 2026, αφότου ο S&P 500 και ο Dow έφτασαν σε ιστορικά υψηλά την εβδομάδα που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια.

Προσθέτοντας στην ορμή, τα πολυαναμενόμενα σχόλια του προέδρου Τζερόμ Πάουελ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου της κεντρικής τράπεζας μετά τη διήμερη συνεδρίαση πολιτικής της, φάνηκαν λιγότερο επιθετικά από το αναμενόμενο.

«Στην πραγματικότητα, θεώρησα ότι η δήλωσή του ήταν κάπως… δειλή. Δεν την έκρινα καθόλου επιθετική», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γουάντελ, διευθύνων σύμβουλος της Waddell & Associates, στο Yahoo Finance.

Ο Γουάντελ σημείωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα επιδιώξει να αντικαταστήσει τον Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο, με κάποιον που τάσσεται υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων. «Ο Τραμπ απλώς θα τον αντικαταστήσει με ένα “περιστέρι”. Έτσι, θα λάβουμε πολλά νομισματικά κίνητρα. Θα λάβουμε πολλά δημοσιονομικά κίνητρα», πρόσθεσε ο Γουάντελ.

Εν τω μεταξύ, η ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ από την Fed στο 2,3% για το 2026 πιθανότατα θα σημάνει περισσότερα έσοδα, υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αύξηση κερδών.

Αυτές οι προσδοκίες τροφοδοτούν ανοδικούς στόχους τιμών σε όλη τη Wall Street.

Ο δείκτης S&P 500 στο επίκεντρο

Ο βετεράνος στρατηγικός αναλυτής Εντ Γιαρντένι προβλέπει επίσης ότι ο δείκτης S&P 500 θα φτάσει τις 7.700 μονάδες, αυξάνοντας πρόσφατα την πιθανότητα του σεναρίου του «Roaring 2020s» στο 60%, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων λόγων, τα φορολογικά οφέλη από το νομοθέτημα «Big Beautiful Bill» του Τραμπ και την τεχνολογική άνθηση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εν τω μεταξύ, η Oppenheimer έθεσε ως στόχο για το 2026 τον S&P 500 στις 8.100 μονάδες, θεωρώντας επίσης την μετατόπιση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής ως σημαντικό παράγοντα για τα κέρδη. «Πρέπει να είναι καλό για τις εταιρείες και καλό για τους καταναλωτές. Θα αντικατοπτριστεί στις μετοχές», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Yahoo Finance ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Oppenheimer, Τζον Στόλτσφας.

Η UBS είναι εξίσου θετική, με τους στρατηγικούς αναλυτές να θέτουν ως στόχο τις 7.700 για τον Δεκέμβριο του 2026, επικαλούμενοι «ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, μειώσεις επιτοκίων από την Fed και μια άνθηση στις δαπάνες για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη».

Οι αναλυτές της Goldman Sachs προβλέπουν αύξηση κερδών του S&P 500 άνω του 12% το 2026, έναντι εκτιμήσεων 14% που προβλέπουν οι αναλυτές της Street.

Οι επτά μεγαλύτερες μετοχές του δείκτη, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Broadcom και Meta, αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος περίπου το ένα τέταρτο των κερδών του δείκτη.

Αλλά η Goldman Sachs βλέπει διεύρυνση της συμμετοχής. «Αναμένουμε ότι οι μακροοικονομικοί ούριοι άνεμοι από την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η εξασθένηση της επίδρασης των δασμών στα περιθώρια κέρδους θα υποστηρίξουν την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των κερδών για τις υπόλοιπες 493 μετοχές», έγραψε σε σημείωμα την Πέμπτη ο Μπεν Σνάιντερ της Goldman.

Όχι όλα τα λεφτά σε μια επένδυση

Οι στρατηγικοί αναλυτές θα παρακολουθούν επίσης τις ευνοϊκές συνθήκες για τους καταναλωτές κατά το επόμενο έτος, καθώς ο Τραμπ επικεντρώνεται στην κρίση της οικονομικής προσιτότητας.

«Υπάρχει μια ευνοϊκή συγκυρία στην αγορά για το επόμενο έτος», δήλωσε η Βικτόρια Φερνάντες, επικεφαλής στρατηγική αναλύτρια αγοράς στην Crossmark Global Investments. Ωστόσο, προειδοποιεί να μην επενδύσουμε «όλα τα λεφτά μας» σε έναν μόνο τομέα.

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης έκανε μια μικρή παύση την περασμένη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τεχνολογικού γίγαντα Oracle και της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Broadcom. Η Φερνάντες παραμένει αισιόδοξη για τον τομέα, αλλά συμβουλεύει τους επενδυτές να είναι «επιλεκτικοί» και να στραφούν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης «δεύτερου επιπέδου».

«Ποιος θα είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός εφαρμοστής της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο ποιος δημιουργεί όλα αυτά, ποιος κατασκευάζει τα κέντρα δεδομένων, αλλά ποιος θα αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη;», είπε, επισημαίνοντας την Adobe, που το 2025 υστερούσε, ως πιθανή νικήτρια το 2026.

Πέρα από τον τομέα της τεχνολογίας, η Φερνάντες συνιστά να στοχεύσουμε σε κλάδους που παρουσιάζουν θετικές τεχνικές τάσεις ή αρχίζουν να σταθεροποιούνται σε σχέση με την αγορά.

Βλέπει συγκεκριμένες ευκαιρίες ανάπτυξης να αναδύονται στους τομείς των μεταφορών, των κατασκευαστών κατοικιών, της υγειονομικής περίθαλψης και της ενέργειας.

«Δεν λέω να επενδύσετε τα πάντα σε αυτούς τους τομείς», διευκρίνισε η Φερνάντες. «Λέω να κοιτάξετε μέσα σε αυτούς τους τομείς και να βρείτε ευκαιρίες, γιατί εκεί είναι που αρχίζετε να βλέπετε κάποια ανάπτυξη».

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
Stream
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming
Διεθνής Οικονομία 14.12.25

Warner Bros: Το προοίμιο ενός πραγματικού πολέμου για τις υπηρεσίες streaming

Η μάχη των δισεκατομμυρίων ανάμεσα στην πλατφόρμα Netflix και την Paramount για τα μάτια της Warner, αποτελεί το πρελούδιο ενός μεγάλου οικονομικού πολέμου την ώρα που χάνουν από το YouTube!

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση – Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ
Κόσμος 15.12.25

Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση της Γάζας - Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ

Με τα τρία τέταρτα των κτιρίων στη Γάζα να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, η ανασυγκρότηση θα κοστίσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύνταξη
Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)

Πέναλτι σαν αυτό που δεν έδωσε ο Γερμανός υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με τον Αρη καταλογίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική στη La Liga υπέρ της Μπαρτσελόνα, στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Μπέτις

Βάιος Μπαλάφας
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

