Η Wall Street αισιόδοξη για το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς το 2026

Η Wall Street γίνεται ολοένα και πιο αισιόδοξη για την χρηματιστηριακή αγορά ενόψει του 2026, αφότου ο S&P 500 και ο Dow έφτασαν σε ιστορικά υψηλά την εβδομάδα που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια.

Προσθέτοντας στην ορμή, τα πολυαναμενόμενα σχόλια του προέδρου Τζερόμ Πάουελ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου της κεντρικής τράπεζας μετά τη διήμερη συνεδρίαση πολιτικής της, φάνηκαν λιγότερο επιθετικά από το αναμενόμενο.

«Στην πραγματικότητα, θεώρησα ότι η δήλωσή του ήταν κάπως… δειλή. Δεν την έκρινα καθόλου επιθετική», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γουάντελ, διευθύνων σύμβουλος της Waddell & Associates, στο Yahoo Finance.

Ο Γουάντελ σημείωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα επιδιώξει να αντικαταστήσει τον Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο, με κάποιον που τάσσεται υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων. «Ο Τραμπ απλώς θα τον αντικαταστήσει με ένα “περιστέρι”. Έτσι, θα λάβουμε πολλά νομισματικά κίνητρα. Θα λάβουμε πολλά δημοσιονομικά κίνητρα», πρόσθεσε ο Γουάντελ.

Εν τω μεταξύ, η ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ από την Fed στο 2,3% για το 2026 πιθανότατα θα σημάνει περισσότερα έσοδα, υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αύξηση κερδών.

Αυτές οι προσδοκίες τροφοδοτούν ανοδικούς στόχους τιμών σε όλη τη Wall Street.

Ο δείκτης S&P 500 στο επίκεντρο

Ο βετεράνος στρατηγικός αναλυτής Εντ Γιαρντένι προβλέπει επίσης ότι ο δείκτης S&P 500 θα φτάσει τις 7.700 μονάδες, αυξάνοντας πρόσφατα την πιθανότητα του σεναρίου του «Roaring 2020s» στο 60%, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων λόγων, τα φορολογικά οφέλη από το νομοθέτημα «Big Beautiful Bill» του Τραμπ και την τεχνολογική άνθηση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εν τω μεταξύ, η Oppenheimer έθεσε ως στόχο για το 2026 τον S&P 500 στις 8.100 μονάδες, θεωρώντας επίσης την μετατόπιση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής ως σημαντικό παράγοντα για τα κέρδη. «Πρέπει να είναι καλό για τις εταιρείες και καλό για τους καταναλωτές. Θα αντικατοπτριστεί στις μετοχές», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Yahoo Finance ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Oppenheimer, Τζον Στόλτσφας.

Η UBS είναι εξίσου θετική, με τους στρατηγικούς αναλυτές να θέτουν ως στόχο τις 7.700 για τον Δεκέμβριο του 2026, επικαλούμενοι «ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, μειώσεις επιτοκίων από την Fed και μια άνθηση στις δαπάνες για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη».

Οι αναλυτές της Goldman Sachs προβλέπουν αύξηση κερδών του S&P 500 άνω του 12% το 2026, έναντι εκτιμήσεων 14% που προβλέπουν οι αναλυτές της Street.

Οι επτά μεγαλύτερες μετοχές του δείκτη, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Broadcom και Meta, αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος περίπου το ένα τέταρτο των κερδών του δείκτη.

Αλλά η Goldman Sachs βλέπει διεύρυνση της συμμετοχής. «Αναμένουμε ότι οι μακροοικονομικοί ούριοι άνεμοι από την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η εξασθένηση της επίδρασης των δασμών στα περιθώρια κέρδους θα υποστηρίξουν την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των κερδών για τις υπόλοιπες 493 μετοχές», έγραψε σε σημείωμα την Πέμπτη ο Μπεν Σνάιντερ της Goldman.

Όχι όλα τα λεφτά σε μια επένδυση

Οι στρατηγικοί αναλυτές θα παρακολουθούν επίσης τις ευνοϊκές συνθήκες για τους καταναλωτές κατά το επόμενο έτος, καθώς ο Τραμπ επικεντρώνεται στην κρίση της οικονομικής προσιτότητας.

«Υπάρχει μια ευνοϊκή συγκυρία στην αγορά για το επόμενο έτος», δήλωσε η Βικτόρια Φερνάντες, επικεφαλής στρατηγική αναλύτρια αγοράς στην Crossmark Global Investments. Ωστόσο, προειδοποιεί να μην επενδύσουμε «όλα τα λεφτά μας» σε έναν μόνο τομέα.

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης έκανε μια μικρή παύση την περασμένη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τεχνολογικού γίγαντα Oracle και της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Broadcom. Η Φερνάντες παραμένει αισιόδοξη για τον τομέα, αλλά συμβουλεύει τους επενδυτές να είναι «επιλεκτικοί» και να στραφούν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης «δεύτερου επιπέδου».

«Ποιος θα είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός εφαρμοστής της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο ποιος δημιουργεί όλα αυτά, ποιος κατασκευάζει τα κέντρα δεδομένων, αλλά ποιος θα αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη;», είπε, επισημαίνοντας την Adobe, που το 2025 υστερούσε, ως πιθανή νικήτρια το 2026.

Πέρα από τον τομέα της τεχνολογίας, η Φερνάντες συνιστά να στοχεύσουμε σε κλάδους που παρουσιάζουν θετικές τεχνικές τάσεις ή αρχίζουν να σταθεροποιούνται σε σχέση με την αγορά.

Βλέπει συγκεκριμένες ευκαιρίες ανάπτυξης να αναδύονται στους τομείς των μεταφορών, των κατασκευαστών κατοικιών, της υγειονομικής περίθαλψης και της ενέργειας.

«Δεν λέω να επενδύσετε τα πάντα σε αυτούς τους τομείς», διευκρίνισε η Φερνάντες. «Λέω να κοιτάξετε μέσα σε αυτούς τους τομείς και να βρείτε ευκαιρίες, γιατί εκεί είναι που αρχίζετε να βλέπετε κάποια ανάπτυξη».

