newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι «φούσκες» της Wall Street φαίνονται στο Google
Διεθνής Οικονομία 06 Δεκεμβρίου 2025 | 23:22

Οι «φούσκες» της Wall Street φαίνονται στο Google

Παρακολουθήστε τις αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης και τις απολύσεις διαχειριστών επενδύσεων, συστήνει ο Economist

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Spotlight

Την ώρα που πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι ο τεχνολογικός κλάδος στη Wall Street έχει υπερθερμανθεί, δεν είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν να εντοπίσουν ακριβώς τη χρονική στιγμή κατά την οποία η «φούσκα» του κλάδου θα σκάσει.

Μια δύσκολη όμως εξίσωση κατά τον Economist, ο οποίος ανατρέχει στο παρελθόν προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι παραδοσιακές μέθοδοι εντοπισμού μιας φούσκας, όπως οι υψηλές αποτιμήσεις, είναι αξιόπιστες για την πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων κρίσεων.

Το συμπέρασμά του μάλιστα δεν είναι αυτό που περιμένουν πολλοί. Οι υψηλές αποτιμήσεις δεν είναι ακριβές εργαλείο πρόβλεψης.

Αντίθετα, η αύξηση των αναζητήσεων στο Google για δημοφιλείς επενδυτικές τάσεις (όπως τα κρυπτονομίσματα ή οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης) αποδεικνύεται πιο αξιόπιστος δείκτης για την εκτίμηση μιας επικείμενης πτώσης, καθώς τέτοιες φούσκες συχνά προσελκύουν μεγάλο αριθμό retail traders όταν πλησιάζουν στο τέλος τους.

Τα παραδείγματα των «μεγάλων» στη Wall Street

Ο Ρέι Ντάλιο εντόπισε τη φούσκα των dotcom νωρίς. «Πλησιάζουμε στη φάση εκτόξευσης της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς», είπε ο ιδρυτής της Bridgewater, ενός από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο.

Ο Γουόρεν Μπάφετ αρνήθηκε να τις αγγίξει, λέγοντας ότι δεν μπορούσε «να καταλάβει πώς θα είναι οι τεχνολογικές επιχειρήσεις σε δέκα χρόνια ή ποιοι θα είναι οι ηγέτες της αγοράς».

Ο Πήτερ Λιντς, ο διάσημος διαχειριστής του Magellan Fund της Fidelity, έβλεπε ότι «δεν ανησυχούσαν αρκετοί επενδυτές», ενώ ο Τζορτζ Σόρος άνοιξε short θέσεις στις μετοχές του διαδικτύου.

Ο Χάουαρντ Μαρξ, πρωτοπόρος επενδυτής στα junk bonds, ανησυχούσε έντονα, καθώς «κάθε καλεσμένος σε πάρτι και κάθε ταξιτζής ήθελε να μιλήσει για τις hot μετοχές και τα funds».

Η κορυφή του δείκτη NASDAQ

Όλοι είχαν δίκιο… τελικά. Στον Μάρτιο του 2000, ο δείκτης NASDAQ, που ήταν γεμάτος από τεχνολογικές μετοχές, έφτασε στην κορυφή του, και στη συνέχεια έπεσε πάνω από 80% τα επόμενα δύομισι χρόνια.

Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι οι κύριοι Ντάλιο και Λιντς μιλούσαν το 1995, και ο κ. Μαρξ το 1996. Μέχρι το 1999, τα short στοιχήματα του Σόρος είχαν κοστίσει στο hedge fund του 700 εκατ. δολάρια και του είχαν προκαλέσει επιπλέον αποσύρσεις δισεκατομμυρίων.

Ο Μπάφετ ίσως ένιωθε την ανάγκη να δικαιολογηθεί το 1999, καθώς το επενδυτικό του όχημα είχε αποδώσει λιγότερο από τον NASDAQ κατά μέσο όρο 15 ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια. Από το 1995 μέχρι τον Μάρτιο του 2000, ο δείκτης αυξήθηκε σχεδόν 1.100%.

Με άλλα λόγια, ακόμα και για τους καλύτερους επενδυτές, ο εντοπισμός μιας φούσκας είναι πολύ πιο εύκολος από το να κρίνεις πότε θα σκάσει.

Οι ανησυχίες σήμερα στη Wall Street

Σήμερα, δεν λείπουν οι ανησυχίες για το αν σχηματίζεται άλλη μία φούσκα. Οι τιμές των μετοχών των τεχνολογικών εταιρειών υποχωρούν μόνο μερικές ποσοστιαίες μονάδες, όπως συνέβη τον Νοέμβριο, για να εκτοξευθεί η μεταβλητότητα και να δημιουργηθεί ανησυχία στους traders.

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης είναι στο επίκεντρο των ανησυχιών τους, καθώς η Palantir, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων, έχει φτάσει σε μια παράλογη αποτίμηση πάνω από 200 φορές τα αναμενόμενα κέρδη του επόμενου έτους.

Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο μόνος τομέας που βρίσκεται σε υπερτιμημένα επίπεδα. Σε σχέση με τα πραγματικά έσοδα των τελευταίων δέκα ετών, ο δείκτης S&P 500 των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών έχει αποτιμηθεί υψηλότερα μόνο το 1999 και το 2000. Ως πολλαπλασιαστής των υποκείμενων πωλήσεων, είναι πάνω από 60% ακριβότερος από ό,τι ήταν ακόμα και στην κορυφή της προηγούμενης φούσκας.

Πότε έρχεται η ώρα της διόρθωσης

Πώς, λοιπόν, μπορεί να το καταλάβει ένας επενδυτής ότι έρχεται η κρίση; Επειδή οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν είναι πολύ χρήσιμες, σύμφωνα με τον Economist, ίσως χρειαστεί να πειραματιστούν οι επενδυτές.

Για παράδειγμα, οι υψηλές αποτιμήσεις είναι σχετικά καλές στο να προβλέπουν χαμηλές αποδόσεις στο μέλλον, αλλά άχρηστες βραχυπρόθεσμα. Το διάγραμμα 1 δείχνει πώς απέδωσαν τα τελευταία χρόνια οι αποτιμήσεις στο να προβλέψουν την απόδοση των μετοχών για δέκα χρόνια και για μόνο ένα. Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει μια χρονιά μεταξύ 1990 και 2024.

Οι οριζόντιοι άξονες δείχνουν την αποτίμηση του S&P 500 στην αρχή κάθε έτους, μετρώντας τον δείκτη CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings) που δημοσιοποίησε ο Ρόμπερτ Σίλλερ του Πανεπιστημίου Yale.

Οι κατακόρυφοι άξονες δείχνουν την επόμενη ετήσια απόδοση του δείκτη. Με χρονικό ορίζοντα δέκα ετών, η αντίστροφη σχέση μεταξύ αποτιμήσεων και αποδόσεων είναι ξεκάθαρη, και μάλιστα ισχυρή για υψηλές τιμές του δείκτη CAPE. Αντίθετα, για χρονικό διάστημα ενός έτους, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση.

Άλλοι μέθοδοι αποτίμησης

Επομένως, οι επενδυτές ίσως πρέπει να στραφούν σε νέες μεθόδους πρόβλεψης της χρονικής στιγμής της φούσκας. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Μαρξ, ο Economist εξέτασε στιγμές που όλοι οι «καλεσμένοι σε πάρτι» και οι «ταξιτζήδες» μιλούσαν για hot μετοχές, ή για μεγαλύτερη ακρίβεια, όταν οι αναζητήσεις στο Google για πρόσφατες επενδυτικές τάσεις εκτοξεύονταν.

Η λογική είναι ότι μια φούσκα είναι πιο πιθανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών retail traders μόλις φτάσει στο σημείο να σκάσει.

Το διάγραμμα 2 δείχνει τα αποτελέσματα για μια σειρά από μανίες: κρυπτονομίσματα (Bitcoin και Dogecoin), καλαθάκια με «θεματικές» μετοχές (σχετικές με κάνναβη, φορητές τεχνολογίες και διάστημα) και τις φρενίτιδες του 2021 για εταιρείες εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPACs) και το επενδυτικό ταμείο ARKK της Cathie Wood.

Οι εκρήξεις των αναζητήσεων στο Google προβλέπουν πολύ καλύτερα από τις αποτιμήσεις την επερχόμενη πτώση, όπως φαίνεται στην τρίτη στήλη του διαγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, η τιμή της μετοχής, του καλαθιού, του ταμείου ή του κρυπτονομίσματος μειώθηκε σημαντικά τους 12 μήνες που ακολούθησαν την κορύφωση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο. Μάλιστα, για το ταμείο ARKK, το Bitcoin, το GameStop και τα SPACs, οι τιμές εκτοξεύτηκαν σχεδόν ακριβώς την ίδια στιγμή με τις αναζητήσεις στο Google.

Φυσικά, τέτοιες παρατηρήσεις δεν συνιστούν μια αυστηρή μελέτη. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου η αυξημένη κίνηση στο διαδίκτυο γύρω από δημοφιλή επενδύσεις εκτοξεύτηκε χωρίς να ακολουθήσει πτώση στις τιμές.

Στην πραγματικότητα, οι αναζητήσεις για «AI stocks» έφτασαν στο αποκορύφωμά τους στα μέσα Αυγούστου (βλ. διάγραμμα 3), και οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται για εβδομάδες.

Η εξαίρεση

Σήμερα, είναι ανησυχητικό ότι οι αναζητήσεις στο Google για «AI stocks» έχουν πέσει τόσο δραματικά τους τελευταίους μήνες, ακριβώς τη στιγμή που οι μετοχές δείχνουν να αναστενάζουν. Η τιμή της μετοχής της Nvidia, της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο και του σημαντικότερου κατασκευαστή τσιπ, έχει μειωθεί κατά 15% από την κορυφή της.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας, ο οποίος παρακολουθεί τις εταιρείες στον κλάδο παγκοσμίως, υποχώρησε κατά 13% τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Νοεμβρίου, αν και έχει ανακάμψει έκτοτε.

Το ETF «AIQ», ένα δημοφιλές όχημα επένδυσης σε μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε πτώση 12% από την κορυφή μέχρι το κατώτατο σημείο. Από την αρχή του Οκτωβρίου, οι κάτοχοι Bitcoin, όχι φυσικά άμεσοι παίχτες στην AI, αλλά στενά συνδεδεμένοι με τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, υπέστησαν απώλειες άνω του 30%.

Αυτό οδηγεί σε ένα ακόμα μη παραδοσιακό μέτρο. Τα πέντε χρόνια έως τον Μάρτιο του 2000, ο NASDAQ υπέστη διορθώσεις άνω του 10% τουλάχιστον 12 φορές, κάθε φορά ανακάμπτοντας μέχρι την τελική του άνοδο σχεδόν κατά 12 φορές.

Ακόμα και στο χαμηλότερο σημείο της επόμενης πτώσης του, ο δείκτης ήταν διπλάσιος από ότι είχε ξεκινήσει το 1995. Αυτοί που απλά αγνόησαν τόσο τη μανία όσο και την κρίση και παρέμειναν στο παιχνίδι, αμείφθηκαν πλουσιοπάροχα.

Οι επαγγελματίες που σωστά εντόπισαν τη φούσκα, συχνά δεν το έκαναν. Η εμπειρία τους αποτυπώθηκε στον Τζούλιαν Ρόμπερτσον, έναν άλλο διάσημο επενδυτή, ο οποίος τα είκοσι χρόνια από το 1980 απέδωσε στους πελάτες του μέσο όρο 25% το χρόνο, ενώ το 1998 διαχειριζόταν 21 δισ. δολάρια.

Μέχρι τις 30 Μαρτίου 2000, οι αναλήψεις ανάγκασαν τον Ρόμπερτσον να κλείσει το fund του, το οποίο είχε απορρίψει την μανία του dotcom. Όπως αποδείχθηκε, η φούσκα είχε σκάσει δύο μέρες νωρίτερα.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Wall Street
Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
«Σταυροφορία» 06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)

Πρωταθλήτρια MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι που επιβλήθηκε με 3-1 στον τελικό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ. Ιδανικό φινάλε και Μπουσκέτς και Άλμπα.

Σύνταξη
«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»

Ο Σαλάχ ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά τη νέα γκέλα της Λίβερπουλ, λέγοντας πως η ομάδα τον... πετάει, ενώ ξαφνικά δεν έχει και καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
Ουδέτερη Ακαδημία 06.12.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Σε συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στα Όσκαρ, έπειτα από μια πολιτική δήλωση εναντίον του Κινέζου ηγέτη Τενγκ Σιαοπίνγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Μονόδρομος; 06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Περιοδεία στη Θεσσαλία 06.12.25

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο