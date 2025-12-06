Οι «φούσκες» της Wall Street φαίνονται στο Google

Την ώρα που πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι ο τεχνολογικός κλάδος στη Wall Street έχει υπερθερμανθεί, δεν είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν να εντοπίσουν ακριβώς τη χρονική στιγμή κατά την οποία η «φούσκα» του κλάδου θα σκάσει.

Μια δύσκολη όμως εξίσωση κατά τον Economist, ο οποίος ανατρέχει στο παρελθόν προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι παραδοσιακές μέθοδοι εντοπισμού μιας φούσκας, όπως οι υψηλές αποτιμήσεις, είναι αξιόπιστες για την πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων κρίσεων.

Το συμπέρασμά του μάλιστα δεν είναι αυτό που περιμένουν πολλοί. Οι υψηλές αποτιμήσεις δεν είναι ακριβές εργαλείο πρόβλεψης.

Αντίθετα, η αύξηση των αναζητήσεων στο Google για δημοφιλείς επενδυτικές τάσεις (όπως τα κρυπτονομίσματα ή οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης) αποδεικνύεται πιο αξιόπιστος δείκτης για την εκτίμηση μιας επικείμενης πτώσης, καθώς τέτοιες φούσκες συχνά προσελκύουν μεγάλο αριθμό retail traders όταν πλησιάζουν στο τέλος τους.

Τα παραδείγματα των «μεγάλων» στη Wall Street

Ο Ρέι Ντάλιο εντόπισε τη φούσκα των dotcom νωρίς. «Πλησιάζουμε στη φάση εκτόξευσης της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς», είπε ο ιδρυτής της Bridgewater, ενός από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο.

Ο Γουόρεν Μπάφετ αρνήθηκε να τις αγγίξει, λέγοντας ότι δεν μπορούσε «να καταλάβει πώς θα είναι οι τεχνολογικές επιχειρήσεις σε δέκα χρόνια ή ποιοι θα είναι οι ηγέτες της αγοράς».

Ο Πήτερ Λιντς, ο διάσημος διαχειριστής του Magellan Fund της Fidelity, έβλεπε ότι «δεν ανησυχούσαν αρκετοί επενδυτές», ενώ ο Τζορτζ Σόρος άνοιξε short θέσεις στις μετοχές του διαδικτύου.

Ο Χάουαρντ Μαρξ, πρωτοπόρος επενδυτής στα junk bonds, ανησυχούσε έντονα, καθώς «κάθε καλεσμένος σε πάρτι και κάθε ταξιτζής ήθελε να μιλήσει για τις hot μετοχές και τα funds».

Η κορυφή του δείκτη NASDAQ

Όλοι είχαν δίκιο… τελικά. Στον Μάρτιο του 2000, ο δείκτης NASDAQ, που ήταν γεμάτος από τεχνολογικές μετοχές, έφτασε στην κορυφή του, και στη συνέχεια έπεσε πάνω από 80% τα επόμενα δύομισι χρόνια.

Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι οι κύριοι Ντάλιο και Λιντς μιλούσαν το 1995, και ο κ. Μαρξ το 1996. Μέχρι το 1999, τα short στοιχήματα του Σόρος είχαν κοστίσει στο hedge fund του 700 εκατ. δολάρια και του είχαν προκαλέσει επιπλέον αποσύρσεις δισεκατομμυρίων.

Ο Μπάφετ ίσως ένιωθε την ανάγκη να δικαιολογηθεί το 1999, καθώς το επενδυτικό του όχημα είχε αποδώσει λιγότερο από τον NASDAQ κατά μέσο όρο 15 ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια. Από το 1995 μέχρι τον Μάρτιο του 2000, ο δείκτης αυξήθηκε σχεδόν 1.100%.

Με άλλα λόγια, ακόμα και για τους καλύτερους επενδυτές, ο εντοπισμός μιας φούσκας είναι πολύ πιο εύκολος από το να κρίνεις πότε θα σκάσει.

Οι ανησυχίες σήμερα στη Wall Street

Σήμερα, δεν λείπουν οι ανησυχίες για το αν σχηματίζεται άλλη μία φούσκα. Οι τιμές των μετοχών των τεχνολογικών εταιρειών υποχωρούν μόνο μερικές ποσοστιαίες μονάδες, όπως συνέβη τον Νοέμβριο, για να εκτοξευθεί η μεταβλητότητα και να δημιουργηθεί ανησυχία στους traders.

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης είναι στο επίκεντρο των ανησυχιών τους, καθώς η Palantir, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων, έχει φτάσει σε μια παράλογη αποτίμηση πάνω από 200 φορές τα αναμενόμενα κέρδη του επόμενου έτους.

Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο μόνος τομέας που βρίσκεται σε υπερτιμημένα επίπεδα. Σε σχέση με τα πραγματικά έσοδα των τελευταίων δέκα ετών, ο δείκτης S&P 500 των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών έχει αποτιμηθεί υψηλότερα μόνο το 1999 και το 2000. Ως πολλαπλασιαστής των υποκείμενων πωλήσεων, είναι πάνω από 60% ακριβότερος από ό,τι ήταν ακόμα και στην κορυφή της προηγούμενης φούσκας.

Πότε έρχεται η ώρα της διόρθωσης

Πώς, λοιπόν, μπορεί να το καταλάβει ένας επενδυτής ότι έρχεται η κρίση; Επειδή οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν είναι πολύ χρήσιμες, σύμφωνα με τον Economist, ίσως χρειαστεί να πειραματιστούν οι επενδυτές.

Για παράδειγμα, οι υψηλές αποτιμήσεις είναι σχετικά καλές στο να προβλέπουν χαμηλές αποδόσεις στο μέλλον, αλλά άχρηστες βραχυπρόθεσμα. Το διάγραμμα 1 δείχνει πώς απέδωσαν τα τελευταία χρόνια οι αποτιμήσεις στο να προβλέψουν την απόδοση των μετοχών για δέκα χρόνια και για μόνο ένα. Κάθε σημείο αντιπροσωπεύει μια χρονιά μεταξύ 1990 και 2024.

Οι οριζόντιοι άξονες δείχνουν την αποτίμηση του S&P 500 στην αρχή κάθε έτους, μετρώντας τον δείκτη CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings) που δημοσιοποίησε ο Ρόμπερτ Σίλλερ του Πανεπιστημίου Yale.

Οι κατακόρυφοι άξονες δείχνουν την επόμενη ετήσια απόδοση του δείκτη. Με χρονικό ορίζοντα δέκα ετών, η αντίστροφη σχέση μεταξύ αποτιμήσεων και αποδόσεων είναι ξεκάθαρη, και μάλιστα ισχυρή για υψηλές τιμές του δείκτη CAPE. Αντίθετα, για χρονικό διάστημα ενός έτους, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση.

Άλλοι μέθοδοι αποτίμησης

Επομένως, οι επενδυτές ίσως πρέπει να στραφούν σε νέες μεθόδους πρόβλεψης της χρονικής στιγμής της φούσκας. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Μαρξ, ο Economist εξέτασε στιγμές που όλοι οι «καλεσμένοι σε πάρτι» και οι «ταξιτζήδες» μιλούσαν για hot μετοχές, ή για μεγαλύτερη ακρίβεια, όταν οι αναζητήσεις στο Google για πρόσφατες επενδυτικές τάσεις εκτοξεύονταν.

Η λογική είναι ότι μια φούσκα είναι πιο πιθανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών retail traders μόλις φτάσει στο σημείο να σκάσει.

Το διάγραμμα 2 δείχνει τα αποτελέσματα για μια σειρά από μανίες: κρυπτονομίσματα (Bitcoin και Dogecoin), καλαθάκια με «θεματικές» μετοχές (σχετικές με κάνναβη, φορητές τεχνολογίες και διάστημα) και τις φρενίτιδες του 2021 για εταιρείες εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPACs) και το επενδυτικό ταμείο ARKK της Cathie Wood.

Οι εκρήξεις των αναζητήσεων στο Google προβλέπουν πολύ καλύτερα από τις αποτιμήσεις την επερχόμενη πτώση, όπως φαίνεται στην τρίτη στήλη του διαγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, η τιμή της μετοχής, του καλαθιού, του ταμείου ή του κρυπτονομίσματος μειώθηκε σημαντικά τους 12 μήνες που ακολούθησαν την κορύφωση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο. Μάλιστα, για το ταμείο ARKK, το Bitcoin, το GameStop και τα SPACs, οι τιμές εκτοξεύτηκαν σχεδόν ακριβώς την ίδια στιγμή με τις αναζητήσεις στο Google.

Φυσικά, τέτοιες παρατηρήσεις δεν συνιστούν μια αυστηρή μελέτη. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου η αυξημένη κίνηση στο διαδίκτυο γύρω από δημοφιλή επενδύσεις εκτοξεύτηκε χωρίς να ακολουθήσει πτώση στις τιμές.

Στην πραγματικότητα, οι αναζητήσεις για «AI stocks» έφτασαν στο αποκορύφωμά τους στα μέσα Αυγούστου (βλ. διάγραμμα 3), και οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται για εβδομάδες.

Η εξαίρεση

Σήμερα, είναι ανησυχητικό ότι οι αναζητήσεις στο Google για «AI stocks» έχουν πέσει τόσο δραματικά τους τελευταίους μήνες, ακριβώς τη στιγμή που οι μετοχές δείχνουν να αναστενάζουν. Η τιμή της μετοχής της Nvidia, της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο και του σημαντικότερου κατασκευαστή τσιπ, έχει μειωθεί κατά 15% από την κορυφή της.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας, ο οποίος παρακολουθεί τις εταιρείες στον κλάδο παγκοσμίως, υποχώρησε κατά 13% τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Νοεμβρίου, αν και έχει ανακάμψει έκτοτε.

Το ETF «AIQ», ένα δημοφιλές όχημα επένδυσης σε μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε πτώση 12% από την κορυφή μέχρι το κατώτατο σημείο. Από την αρχή του Οκτωβρίου, οι κάτοχοι Bitcoin, όχι φυσικά άμεσοι παίχτες στην AI, αλλά στενά συνδεδεμένοι με τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, υπέστησαν απώλειες άνω του 30%.

Αυτό οδηγεί σε ένα ακόμα μη παραδοσιακό μέτρο. Τα πέντε χρόνια έως τον Μάρτιο του 2000, ο NASDAQ υπέστη διορθώσεις άνω του 10% τουλάχιστον 12 φορές, κάθε φορά ανακάμπτοντας μέχρι την τελική του άνοδο σχεδόν κατά 12 φορές.

Ακόμα και στο χαμηλότερο σημείο της επόμενης πτώσης του, ο δείκτης ήταν διπλάσιος από ότι είχε ξεκινήσει το 1995. Αυτοί που απλά αγνόησαν τόσο τη μανία όσο και την κρίση και παρέμειναν στο παιχνίδι, αμείφθηκαν πλουσιοπάροχα.

Οι επαγγελματίες που σωστά εντόπισαν τη φούσκα, συχνά δεν το έκαναν. Η εμπειρία τους αποτυπώθηκε στον Τζούλιαν Ρόμπερτσον, έναν άλλο διάσημο επενδυτή, ο οποίος τα είκοσι χρόνια από το 1980 απέδωσε στους πελάτες του μέσο όρο 25% το χρόνο, ενώ το 1998 διαχειριζόταν 21 δισ. δολάρια.

Μέχρι τις 30 Μαρτίου 2000, οι αναλήψεις ανάγκασαν τον Ρόμπερτσον να κλείσει το fund του, το οποίο είχε απορρίψει την μανία του dotcom. Όπως αποδείχθηκε, η φούσκα είχε σκάσει δύο μέρες νωρίτερα.

