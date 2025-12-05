Wall Street: Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους λίγο πριν την απόφαση της Fed
Η Wall Street έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στην κρίσιμη απόφαση της Fed για τα επιτόκια
Οι αμερικανικές μετοχές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα.
Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,11% και έκλεισε στις 6.857,12 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε επίσης ελαφρώς ανοδικά με +0,22% στις 23.505,14 μονάδες.
Ο Dow Jones υποχώρησε μόλις κατά 31,96 μονάδες ή 0,07%, κλείνοντας στις 47.850,94 μονάδες.
Άνοδος αποδόσεων στη Wall Street – Πίεση στο bitcoin
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, ενώ το bitcoin επανήλθε σε πτωτική τροχιά χάνοντας 1%.
Τη Δευτέρα το κρυπτονόμισμα έπεσε κάτω από τα 85.000 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, όμως ανέκαμψε την Τρίτη και συνέχισε να διαπραγματεύεται πάνω από τα 90.000 δολάρια μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας μια μικρή ελπίδα στους απογοητευμένους crypto επενδυτές.
Επικέντρωση στις ανακοινώσεις για τις απολύσεις
Οι επενδυτές παρακολούθησαν προσεκτικά την έκθεση της Challenger, Gray & Christmas, σύμφωνα με την οποία οι ανακοινωθείσες απολύσεις στις ΗΠΑ ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο από την αρχή του έτους, εξαιτίας αναδιαρθρώσεων, τεχνητής νοημοσύνης και δασμών.
Την Τετάρτη, τα στοιχεία της ADP έδειξαν απρόσμενη επιβράδυνση στις ιδιωτικές μισθοδοσίες.
Προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed
Τα ολοένα και περισσότερα σημάδια επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας έχουν ενισχύσει τη βεβαιότητα στη Wall Street ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου.
Οι αγορές θεωρούν ότι υπάρχει 87% πιθανότητα για μείωση, σύμφωνα με το CME FedWatch.
Ο Tim Holland της Orion είπε στο CNBC ότι παρά την καλή πορεία των αγορών, δεν αποκλείεται να κινηθούν πλάγια μέχρι το τέλος του έτους, αφού η αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων έχει ήδη προεξοφληθεί.
Αγνόηση των εβδομαδιαίων αιτήσεων ανεργίας
Οι επενδυτές προσπέρασαν τα νεότερα στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας, που υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι νέες αιτήσεις για την εβδομάδα έως 29 Νοεμβρίου ανήλθαν σε 191.000, μειωμένες κατά 27.000 και χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις.
Ο Holland τόνισε ότι κάθε ένδειξη σταθεροποίησης της οικονομίας ενισχύει το κλίμα, παρά το ότι τα στοιχεία επηρεάστηκαν από την αργία των Ευχαριστιών. Πρόσθεσε ότι δεν αναμένει κάποια έκπληξη που θα αλλάξει την προοπτική της Fed για μείωση επιτοκίων.
Έρχονται κρίσιμες οικονομικές ανακοινώσεις
Την Παρασκευή αναμένονται τα καθυστερημένα στοιχεία Σεπτεμβρίου για καταναλωτικές δαπάνες, εισοδήματα και τον δείκτη PCE – το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Fed.
Επίσης, θα δημοσιευτεί το μηνιαίο καταναλωτικό κλίμα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.
Κεφαλαιακές νίκες: Salesforce και Five Below
Η Salesforce ξεχώρισε την Πέμπτη με άνοδο άνω του 3% μετά από καλύτερη του αναμενομένου πρόβλεψη εσόδων. Θετικό ήταν και το κλείσιμο για τη Five Below, καθώς τα αποτελέσματά της ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.
Πίεση στην τεχνολογία παρά το ανοδικό κλείσιμο
Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η αγορά κινήθηκε θετικά, όμως οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης συνέχισαν να δείχνουν αστάθεια. Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο μεγάλος χαμένος του S&P 500, λόγω των απωλειών σε Microsoft, Nvidia και Broadcom.
