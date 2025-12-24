newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 24 Δεκεμβρίου 2025 | 23:45

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Spotlight

Σε νέο ιστορικό υψηλό ανέβηκε ο S&P 500 την Τετάρτη στη Wall Street, μετά το κλείσιμο ρεκόρ την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών, με 6.909,79 μονάδες.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημείωσε άνοδο 0,3%, ο Nasdaq Composite +0,2%, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 289 μονάδες, στο +0,6%.

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων.

Η Micron Technology και η Citigroup αποδείχθηκαν επίσης σημαντικές, με τις μετοχές τους να σημειώνουν άνοδο 3% και σχεδόν 2% αντίστοιχα, και οι δύο να φτάνουν σε νέα υψηλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι μετοχές έβγαιναν από μια κερδοφόρα συνεδρίαση, με επικεφαλής τεχνολογικά ονόματα, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής της Google, Alphabet, της Nvidia, της Broadcom και της Amazon.

Το αμερικανικό ΑΕΠ και η Wall Street

Αυτές οι κινήσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου της εκτίμησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο, η οποία διαμορφώθηκε στο 4,3%, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για 3,2%.

Η έκθεση, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω του κυβερνητικού shutdown, οδήγησε αρχικά τους traders να μειώσουν τις προσδοκίες τους για μειώσεις των επιτοκίων στις αρχές του επόμενου έτους. Ωστόσο, οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed εξακολουθούν να υποδεικνύουν δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch Tool.

Το Santa Claus rally

Οι επενδυτές συνεχίζουν να ελπίζουν στο πολυπόθητο Santa Claus rally, μια άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς στο τέλος του έτους που συμβαίνει μεταξύ των τελευταίων πέντε ημερών διαπραγμάτευσης του έτους και των δύο πρώτων της νέας χρονιάς. Φέτος, αυτό αφορά το διάστημα 24 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου.

Ο Thomas Martin της Globalt Investments προβλέπει μια «ήσυχη» περίοδο μέχρι το τέλος του έτους λόγω του χαμηλότερου όγκου συναλλαγών. Στις 12:55 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής, το SPDR S&P 500 ETF Trust είχε διαπραγματευτεί μόλις 27,9 εκατομμύρια μετοχές — ο μέσος όγκος συναλλαγών 30 ημερών βρίσκεται πάνω από 86 εκατομμύρια, σύμφωνα με την FactSet. Ωστόσο, ο Martin πιστεύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ανοδική τάση — αρκετή για να φτάσει ο S&P 500 στο επίπεδο των 7.000 μονάδων.

«Μπορεί να αυξηθεί κατά 1% ή 2% πριν από το τέλος του έτους; Σίγουρα, αυτό είναι ένα είδος προτύπου», δήλωσε ο ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο CNBC, σημειώνοντας ότι η αγορά βρίσκεται ήδη σε επίπεδα ρεκόρ.

«Αν περιμένω ένα εντυπωσιακό ράλι; Όχι, επειδή δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια είδηση ​​που να το κάνει αυτό».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Economy
Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα: Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος;
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος; - Τι αποκαλύπτει έρευνα

Νέα έκθεση του think tank Resolution Foundation αποκαλύπτει πως το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους υπόλοιπους εντείνεται, με τις αποταμιεύσεις να αδυνατούν να το καλύψουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
Κόσμος 25.12.25

Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και παχυλά πορτοφόλια.

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 24.12.25

Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ
Σαν σήμερα 24.12.25

Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ

Ο μεγιστάνας Χάουαρντ Χιουζ κατέκτησε αιθέρες, σταρ, επιχειρήσεις. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει ήταν η ψυχική του υγεία με το αίνιγμα του να στοιχειώνει ακόμη το Αμερικανικό Όνειρο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή
Διεθνής έρευνα 24.12.25

Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή

Το πολύ το ΑΙ... κάνει τον καταναλωτή να λακάει. Oι 7 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν να τους εξυπηρετήσει άνθρωπος, ακόμα και μη πλήρως ενημερωμένος, παρά εξελιγμένο chatbot.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο