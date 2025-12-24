Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Σε νέο ιστορικό υψηλό ανέβηκε ο S&P 500 την Τετάρτη στη Wall Street, μετά το κλείσιμο ρεκόρ την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών, με 6.909,79 μονάδες.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημείωσε άνοδο 0,3%, ο Nasdaq Composite +0,2%, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 289 μονάδες, στο +0,6%.

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων.

Η Micron Technology και η Citigroup αποδείχθηκαν επίσης σημαντικές, με τις μετοχές τους να σημειώνουν άνοδο 3% και σχεδόν 2% αντίστοιχα, και οι δύο να φτάνουν σε νέα υψηλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι μετοχές έβγαιναν από μια κερδοφόρα συνεδρίαση, με επικεφαλής τεχνολογικά ονόματα, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής της Google, Alphabet, της Nvidia, της Broadcom και της Amazon.

Το αμερικανικό ΑΕΠ και η Wall Street

Αυτές οι κινήσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου της εκτίμησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο, η οποία διαμορφώθηκε στο 4,3%, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για 3,2%.

Η έκθεση, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω του κυβερνητικού shutdown, οδήγησε αρχικά τους traders να μειώσουν τις προσδοκίες τους για μειώσεις των επιτοκίων στις αρχές του επόμενου έτους. Ωστόσο, οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed εξακολουθούν να υποδεικνύουν δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch Tool.

Το Santa Claus rally

Οι επενδυτές συνεχίζουν να ελπίζουν στο πολυπόθητο Santa Claus rally, μια άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς στο τέλος του έτους που συμβαίνει μεταξύ των τελευταίων πέντε ημερών διαπραγμάτευσης του έτους και των δύο πρώτων της νέας χρονιάς. Φέτος, αυτό αφορά το διάστημα 24 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου.

Ο Thomas Martin της Globalt Investments προβλέπει μια «ήσυχη» περίοδο μέχρι το τέλος του έτους λόγω του χαμηλότερου όγκου συναλλαγών. Στις 12:55 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής, το SPDR S&P 500 ETF Trust είχε διαπραγματευτεί μόλις 27,9 εκατομμύρια μετοχές — ο μέσος όγκος συναλλαγών 30 ημερών βρίσκεται πάνω από 86 εκατομμύρια, σύμφωνα με την FactSet. Ωστόσο, ο Martin πιστεύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ανοδική τάση — αρκετή για να φτάσει ο S&P 500 στο επίπεδο των 7.000 μονάδων.

«Μπορεί να αυξηθεί κατά 1% ή 2% πριν από το τέλος του έτους; Σίγουρα, αυτό είναι ένα είδος προτύπου», δήλωσε ο ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο CNBC, σημειώνοντας ότι η αγορά βρίσκεται ήδη σε επίπεδα ρεκόρ.

«Αν περιμένω ένα εντυπωσιακό ράλι; Όχι, επειδή δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια είδηση ​​που να το κάνει αυτό».

Πηγή: ot.gr