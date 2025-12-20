Το εορταστικό ωράριο της Wall Street – Πώς θα λειτουργήσει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Λίγες μέρες πριν την εκπνοή του έτους και οι traders στη Wall Street ετοιμάζουν τον απολογισμό τους αλλά και προετοιμάζονται για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Παραμονή Χριστουγέννων είναι ημιαργία για το χρηματιστήριο και την αγορά ομολόγων. Συγκεκριμένα η Wall Street θα πατήσει το κουμπί του off στις συναλλαγές στη 1 μμ τοπική ώρα και η αγορά των ομολόγων στις 2 μμ.

Και οι δύο αγορές θα είναι κλειστές κατά τη διάρκεια της αργίας των Χριστουγέννων.

Η επόμενη ανάπαυλα είναι προγραμματισμένη για την πρώτη μέρα του 2026.

Η χρηματιστηριακή αγορά θα είναι κλειστή και την Παραμονή 31 Δεκεμβρίου ενώ η αγορά των ομολόγων λειτουργεί σε καθεστώς ημιαργίας με τις διαπραγματεύσεις να σταματάνε στις 2 μμ τοπική ώρα.

Η αργία του Ιανουαρίου

Η επόμενη αργία για τη χρηματιστηριακή αγορά και την αγορά ομολόγων είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ . Τόσο οι αγορές μετοχών όσο και οι αγορές ομολόγων θα είναι κλειστές.

Η Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ είναι ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες που τηρείται την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ο Κινγκ ήταν ο κύριος εκπρόσωπος του μη βίαιου ακτιβισμού στο Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο διαμαρτυρόταν για τις φυλετικές διακρίσεις στην ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία και στην κοινωνία των πολιτών.

