Το εορταστικό ωράριο της Wall Street – Πώς θα λειτουργήσει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Πώς θα λειτουργήσει η Wall Street και η αγορά αμερικανικών ομολόγων στις γιορτές;
- Οι πολυεθνικές «πάνε» Κίνα – Ψάχνουν λύση στους… ανταγωνιστές τους
- Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές
- Επιτόκια: Τέλος στον κύκλο μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες
- Κορσική: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς
Λίγες μέρες πριν την εκπνοή του έτους και οι traders στη Wall Street ετοιμάζουν τον απολογισμό τους αλλά και προετοιμάζονται για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές.
Παραμονή Χριστουγέννων είναι ημιαργία για το χρηματιστήριο και την αγορά ομολόγων. Συγκεκριμένα η Wall Street θα πατήσει το κουμπί του off στις συναλλαγές στη 1 μμ τοπική ώρα και η αγορά των ομολόγων στις 2 μμ.
Και οι δύο αγορές θα είναι κλειστές κατά τη διάρκεια της αργίας των Χριστουγέννων.
Η επόμενη ανάπαυλα είναι προγραμματισμένη για την πρώτη μέρα του 2026.
Η χρηματιστηριακή αγορά θα είναι κλειστή και την Παραμονή 31 Δεκεμβρίου ενώ η αγορά των ομολόγων λειτουργεί σε καθεστώς ημιαργίας με τις διαπραγματεύσεις να σταματάνε στις 2 μμ τοπική ώρα.
Η αργία του Ιανουαρίου
Η επόμενη αργία για τη χρηματιστηριακή αγορά και την αγορά ομολόγων είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ . Τόσο οι αγορές μετοχών όσο και οι αγορές ομολόγων θα είναι κλειστές.
Η Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ είναι ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες που τηρείται την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους.
Ο Κινγκ ήταν ο κύριος εκπρόσωπος του μη βίαιου ακτιβισμού στο Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο διαμαρτυρόταν για τις φυλετικές διακρίσεις στην ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία και στην κοινωνία των πολιτών.
Πηγή: ΟΤ
- Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
- Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
- Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
- Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
- Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
- Οι πολυεθνικές «πάνε» Κίνα – Ψάχνουν λύση στους… ανταγωνιστές τους
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (pic)
- Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος του TikTok και γιατί είναι σπάνιος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις