Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές τη Δευτέρα στη Wall Street, ακόμη και μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του ηγέτη της χώρας Νικολάς Μαδούρο, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι η ενέργεια αυτή δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις που θα αναστατώσουν τις αγορές.

Ο Dow Jones κέρδισε 594 μονάδες, ή 1,23%, και έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,64%, όπως και ο Nasdaq που έκλεισε στο +0,69%.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας. Η Chevron

σημείωσε άνοδο 5% και θεωρήθηκε ως η μεγαλύτερη ωφελούμενη, λόγω της ήδη υπάρχουσας παρουσίας της στη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Η Exxon Mobil σημείωσε άνοδο 2%. Οι μετοχές εταιρειών παροχής υπηρεσιών σε πετρελαϊκά πεδία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας, όπως η Halliburton και η SLB σημείωσαν άνοδο 9% η καθεμία. Το State Street Energy Select Sector σημείωσε άνοδο σχεδόν 3%.

«Ίσως βραχυπρόθεσμα, αυτό να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου, καθώς το ζήτημα αφορά την προμήθεια και την παράδοση πετρελαίου», δήλωσε ο Sam Stovall, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της CFRA Research, στο CNBC. «Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να καταλήξει σε βελτίωση, επειδή η Βενεζουέλα αντιπροσωπεύει μόνο το 1% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί όλο και περισσότερο με την πάροδο των ετών. Η υποδομή της χώρας πρέπει να βελτιωθεί και ίσως αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούν να βοηθήσουν οι ΗΠΑ».

Κέρδη σε χρυσό και crypto

Παρά την ανοδική αντίδραση των μετοχών, οι επενδυτές αύξησαν επίσης την έκθεσή τους στο χρυσό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με το πολύτιμο μέταλλο αυξήθηκαν κατά περίπου 3%. Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε πάνω από 94.000 δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές μετοχές ήταν επίσης υψηλότερες, καθώς οι επενδυτές της Wall Street στοιχημάτιζαν σε μια ισχυρή οικονομία των ΗΠΑ φέτος. Οι μετοχές της μεγάλης τράπεζας Goldman Sachs αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ οι μετοχές της περιφερειακής τράπεζας U.S. Bancorp αυξήθηκαν κατά 3%.

«Η αγορά ουσιαστικά λέει: “Θα επικεντρωθούμε στο να ξαναβάλουμε τα χρήματα σε κυκλοφορία μετά την αξιοποίηση των φορολογικών ζημιών, την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου στο τέλος του 2025 και, στη συνέχεια, την επαναγορά μετοχών στις αρχές του 2026″», συνέχισε ο Stovall. «Οι επενδυτές εξακολουθούν να επικεντρώνονται στο τι είναι πιθανό να κάνει η Fed, τι θα κάνουν τα εταιρικά κέρδη. Μέχρι στιγμής, παραμένει ένα περιβάλλον ανάληψης κινδύνου».

Μετά την επίθεση και την αιχμαλώτιση από τον αμερικανικό στρατό, του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη, όπου κατηγορήθηκαν για συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας και άλλα εγκλήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών «έχει εμπλουτίσει και εδραιώσει την πολιτική και στρατιωτική ελίτ της Βενεζουέλας». Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση».

«Πρόκειται για ένα σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός, αν και είναι απίθανο να επηρεάσει σημαντικά την αγορά στο άμεσο μέλλον», έγραψε σε σημείωμά του ο Μάθιου Ακς, αναλυτής πολιτικής της Evercore ISI. «Προς το παρόν, οι επενδυτές καλούνται να πλοηγηθούν σε ένα πλέον οικείο τοπίο, με την πιθανή σκόπιμη αμφισημία του Τραμπ σχετικά με τα επόμενα βήματά του».

«Η εντύπωση μας είναι ότι ο Τραμπ γενικά δεν ενδιαφέρεται για μια πλήρη αλλαγή καθεστώτος με στρατιωτική επέμβαση, όπως οι πόλεμοι στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, τους οποίους έχει επικρίνει εδώ και καιρό. Ωστόσο, οι σημερινές δηλώσεις του Τραμπ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι αυτό δεν θα είναι μια μεμονωμένη ενέργεια, όπως η επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν πέρυσι», πρόσθεσε ο Aks.

Οι μετοχές των γιγάντων της άμυνας General Dynamics και Lockheed Martin σημείωσαν μικρή άνοδο, ανεβαίνοντας κατά 3% και 2% αντίστοιχα, με την τελευταία ενέργεια του Τραμπ να δείχνει ότι οι γρήγορες στρατιωτικές επιθέσεις θα αποτελέσουν βασικό μέρος της πολιτικής του για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών ζητημάτων που προκύπτουν.

Πηγή: ΟΤ