Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ Slop, το υψηλής διείσδυσης και χαμηλής ποιότητας ποιότητας περιεχόμενο που σου «φτύνει» πατώντας ένα κουμπί το Chat GPT ή άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι κάτι καινούργιο.

Το γνωρίζουν από την καλή και από την ανάποδη οι εκπαιδευτικοί, μέσης, ανώτερης ή και ανώτατης βαθμίδας, κι ας κάνουν πολλές φορές τα στραβά μάτια στη λογική «ου μπλέξεις». Διορθώνουν εργασίες που φαίνονται με μια πρώτη ματιά ευπαρουσίαστες και επιμελημένες, αλλά με μια δεύτερη αποδεικνύεται ότι είναι κατασκευασμένες, ακόμα και 100% από τεχνητή νοημοσύνη. Στους εργασιακούς χώρους το ίδιο φαινόμενο ονομάζεται work slop, και απαιτεί έξτρα εργατοώρες για να «χτενίσεις» τις τσαπατσουλιές ή να διορθώσεις τα λάθη του ΑΙ.

To AI slop ως ιός

Το ΑΙ slop, που θα μπορούσε να αποδοθεί ως «προχειράντζα», «ξεπέτα», «σκουπίδι» ή με οποιαδήποτε άλλη υποτιμητική λέξη, αναφέρεται σε κάθε είδους περιεχόμενο που έχει παραχθεί με τη χρήση ΑΙ, και αποδεικνύεται μη αυθεντικό, ελλιπές ή ακόμα και μεγάλη πατάτα.

Πλέον το ΑΙ slop δεν αφορά μόνο viral βιντεάκια, σχολικές και πανεπιστημιακές εργασίες ή άρθρα στο διαδίκτυο, αλλά έχει αλώσει και τα επιστημονικά συνέδρια για την τεχνητή νοημοσύνη.

Αν η γλώσσα είναι ιός, όπως έλεγε ο Γουίλιαμ Μπάροουζ, δεν θα έπρεπε να μας εκπλήττει που τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), συμπεριφέρονται επίσης ως ιός, «μολύνοντας» ή αποικίζοντας τους ξενιστές-δημιουργούς τους.

ΑΙ εναντίον ΑΙ;

Όπως μας ενημερώνουν οι Financial Times, τους τελευταίους μήνες μήνες τα επιστημονικά συνέδρια για την τεχνητή νοημοσύνη περιορίζουν τη χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, στη σύνταξη και την αξιολόγηση εργασιών.

Η αιτία είναι ότι τα εν λόγω συνέδρια, κατακλύζονται από μια πλημμύρα ΑΙ slop που παρουσιάζονται ως πρωτότυπες έρευνες.

Μην παραχαράσσετε την επιστήμη

Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η αύξηση του υλικού χαμηλής ποιότητας που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Υπονομεύει την ακεραιότητα της επιστημονικής έρευνας, εισάγοντας ψευδείς ισχυρισμούς και επινοημένο περιεχόμενο.

Στον χώρο των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων, κάποιες εκ των οποίων χρυσοπουλιούνται ονλάιν από έγκριτους εκδοτικούς οίκους, το γνωστό φαινόμενο των «εργασιών μαϊμού», ργασιών-μαϊμού», γνωρίζει νέα έξαρση, χάρη και στην ευρεία χρήση ΑΙ.

Σύμφωνα με έρευνα του εκδοτικού οίκου Springer, μόνο στον κλάδο των βιοεπιστημών παράγονται πάνω από 100.000 ψευτο-papers ετησίως. Τα «paper mills», τα εργοστάσια μαζικής παραγωγής επιστημονικών εργασιών κατά παραγγελία, προϋπήρχαν της ΑΙ, αλλά πλέον έχουν γιγαντωθεί.

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες

Στις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση LLMs τείνει να καθιερωθεί, όχι πάντα με καλό σκοπό.

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ διαπίστωσε ότι έως και το 22% των εργασιών στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών περιείχαν χρήση LLM.

Ανάλυση της νεοσύστατης εταιρείας Pangram εκτίμησε ότι το 21% των κριτικών στο διάσημο Διεθνές Συνέδριο για τις Αναπαραστάσεις Μάθησης (International Conference on Learning Representation -ICLR) το 2025 δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Πάνω από τις μισές εργασίες χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για το editing, την επεξεργασία κειμένου.

Σχεδόν η μία στις δέκα εργασίες που υποβλήθηκαν στο συνέδριο ήταν φτιαγμένες από ΑΙ σε ποσοστό άνω του 50%.

Από ό,τι μαθαίνουμε το ΙCLR δεν είναι παίξε γέλασε, αλλά ένα από τα τρία σημαντικότερα συνέδρια παγκοσμίως για τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον περασμένο Νοέμβριο οι κριτές του συνεδρίου «τσάκωσαν» μια εργασία που ήταν ύποπτη ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και είχε καταφέρει να πλασαριστεί στο τοπ 17% με τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Τον Ιανουάριο, η νεοσύστατη εταιρεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης GPTZero δημοσίευσε έρευνα στην οποία διαπίστωσε πάνω από 100 λάθη που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη, σε 50 εργασίες στο συνέδριο Neural Information Processing Systems (NeurIPS). Πρόκειται για το έτερο κορυφαίο συνέδριο του είδους του, ακόμα πιο διάσημο από το ICLR.

H συγκαλυμμένη χρήση ΑΙ και το ΑΙ Slop, ανάγκασαν τους διοργανωτές να αναθεωρήσουν τους κανόνες συμμετοχής στα συνέδρια, απορρίπτοντας άρθρα που δεν ενημερώνουν εκ των προτέρων ότι χρησιμοποιούν ΑΙ.

Αντι-ΑΙ όπως Αντι-ντόπινγκ;

Όσοι είναι αρκετά μεγάλοι για να θυμούνται τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, πιθανόν θυμούνται και τη διάσημη ρήση εθνικού προπονητή: «Ντοπαρισμένος είναι αυτός που πιάνεται». Έτσι και στην παραγωγή περιεχομένου, δεν έχει τόση σημασία αν «ντοπάρεις» το κείμενό σου ή ό,τι άλλο κάνεις με ΑΙ, αλλά αν σε πιάνουν επειδή δεν το έκανες καλά.

Η ανίχνευση περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη παραμένει δύσκολο καθήκον, αλλά όχι ακατόρθωτο. Επίσης, όσο βελτιώνονται οι φράχτες, δηλαδή οι μηχανισμοί εντοπισμού κρυμμενου ΑΙ, βελτιώνονται και οι άλτες, τα prompts (οι εντολές) και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι χρήστες.

Η ΑΙ τρώει τις σάρκες της;

Από ένα σημείο και μετά, η αέναη ανακύκλωση περιεχομένου ΑΙ, βλάπτει και τα ίδια τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, που αποσυντονίζονται και είναι πιο επιρρεπή σε λάθη και slop.

Επειδή τα LLM εκπαιδεύονται στο να μιμούνται την ανθρώπινη γλώσσα, καταβροχθίζοντας ασύλληπτο όγκο δεδομένων, οι εταιρείες-σκαπανείς της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν συμφέρον να γνωρίζουν αν τα αδηφάγα μωρά τους καταναλώνουν τροφή «made by humans» ή κανιβαλίζουν τις σάρκες τους.

πηγή φωτογραφίας: Flickr.com, Ron Mader – άδεια creative commons, δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα ΑΙ ImageFX. Κι αν είναι slop μην το φοβάστε.