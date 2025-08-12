Το AI slop, η νέα τάση τεχνητής νοημοσύνης που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μια νέα γενιά καναλιών στο YouTube και άλλες πλατφόρμες αναδύεται με γρήγορο ρυθμό, βασισμένη αποκλειστικά σε βίντεο που παράγονται από AI. Αυτή η τάση αλλάζει το τοπίο της ψηφιακής ψυχαγωγίας, φέρνοντας μαζί της τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις.

Μια ανάλυση της Guardian, βασισμένη σε δεδομένα από την πλατφόρμα Playboard, δείχνει ότι σχεδόν 1 στα 10 από τα 100 ταχύτερα αναπτυσσόμενα κανάλια παγκοσμίως τον Ιούλιο δημοσίευαν αποκλειστικά βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Τα πιο δημοφιλή από αυτά συγκεντρώνουν εκατομμύρια συνδρομητές, όπως το Super Cat League, ένα κανάλι με 3,9 εκατομμύρια ακολούθους, που παρουσιάζει ανθρωπόμορφες γάτες σε ιστορίες με έντονο δραματικό χαρακτήρα, θυμίζοντας σαπουνόπερα.

Η άνθηση αυτής της παραγωγής συνδέεται με την κυκλοφορία νέων εργαλείων, όπως το Google Veo 3 και το Grok Imagine του Έλον Μασκ, που επιτρέπουν τη γρήγορη δημιουργία σύνθετων σκηνών και χαρακτήρων. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτού του περιεχομένου χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα, επαναληπτικά μοτίβα και σουρεαλιστικά στοιχεία – το φαινόμενο που διεθνώς αποκαλείται AI slop.

Το «enshittification» ή αλλιώς… σκουπίδια

Ο Άχιλ Μπαρντουάι, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, προειδοποιεί ότι η «πλημμύρα» τέτοιων βίντεο είναι η επόμενη φάση αυτού που ο συγγραφέας Κόρι Ντόκτοροου ονόμασε enshittification: «Η τεχνητή νοημοσύνη γεμίζει το διαδίκτυο με περιεχόμενο που είναι, στην ουσία, σκουπίδια. Αυτό υποβαθμίζει την εμπειρία των χρηστών, βλάπτει καλλιτέχνες και δημιουργούς και κατακλύζει πλατφόρμες όπως το YouTube με υλικό αμφιβόλου αξίας».

Το YouTube προσπαθεί να περιορίσει το φαινόμενο, απαγορεύοντας την κατανομή εσόδων σε κανάλια που ανεβάζουν «μη αυθεντικό» ή επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο. Μετά από ερωτήματα της Guardian, η εταιρεία αφαίρεσε τρία κανάλια και απέκλεισε άλλα δύο από το πρόγραμμα διαφημίσεων, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποια.

Η τάση δεν περιορίζεται στο YouTube. Στο Instagram Reels και το TikTok, AI βίντεο γίνονται συχνά viral, από τον Αβραάμ Λίνκολν να «κάνει vlog» πριν την δολοφονία του, μέχρι «ολυμπιακούς αγώνες» καταδύσεων με γάτες. Οι πλατφόρμες απαιτούν τη σήμανση ρεαλιστικού AI περιεχομένου, αλλά η μαζική παραγωγή και η ταχύτητα διάδοσης δυσκολεύουν τον έλεγχο.

Κατά τον Μπαρντουάι, ένας τρόπος περιορισμού του φαινομένου είναι η πλήρης απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης τέτοιου περιεχομένου: «Αν δεν μπορούν να βγάλουν χρήματα από αυτά τα βίντεο, θα μειωθεί και το κίνητρο παραγωγής τους».