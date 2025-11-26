Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το λεξικό Macquarie, το πιο καταξιωμένο λεξικό της Αυστραλίας, ανακοίνωσε ότι η λέξη «AI slop» επιλέχθηκε από την επιτροπή του και ψηφίστηκε από το κοινό ως η λέξη της χρονιάς για το 2025.

Από το «Shrimp-Jesus» (Ιησούς-γαρίδα) έως τις παράξενες αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η φράση «AI slop» έχει διαποτίσει κάθε γωνιά του διαδικτύου το 2025.

Τι είναι το « Χριστός-γαρίδα»;

Το «Χριστός-γαρίδα» είναι μια αφηρημένη ιδέα, μια παράξενη απεικόνιση του Ιησού με θαλάσσια πλάσματα όπως καβούρια και γαρίδες. Όλες αυτές οι εικόνες δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και έχουν αποκτήσει δημοτικότητα στο Facebook, καθώς προσελκύουν το ενδιαφέρον των χρηστών.

Αυτό είναι πιθανότερο να επηρεάσει τη νεότερη γενιά, καθώς έχει μεγαλώσει στην εποχή της παραπληροφόρησης και των εικόνων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με μια μελέτη του Stanford Internet Observatory, αυτού του είδους οι εικόνες συμβάλλουν στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των λογαριασμών spam, της αλγοριθμικής τους εμβέλειας και της αξιοπιστίας τους, καθώς αγοράζουν πολλούς bot followers.

Στόχος τους είναι να εμφανίζονται στα χρονολόγια ενός μεγάλου αριθμού χρηστών του Facebook σε πραγματικό χρόνο, πιθανώς με κίνητρο να τους προτρέψουν να επισκεφθούν ιστότοπους χαμηλής ποιότητας.

Το spam της νέας εποχής

Ο όρος έχει ονομαστεί Λέξη της Χρονιάς για το 2025 και ορίζεται από το λεξικό Macquarie ως «χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη».

Γενικό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν, το «AI slop» είναι «προηγμένο» spam του διαδικτύου και φαίνεται να είναι η τέλεια επιλογή για τη Λέξη της Χρονιάς 2025 – όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κέρδισε την ψηφοφορία του κοινού, πέραν της απόφασης που έλαβε η επιτροπή των ειδικών σε θέματα λέξεων.

«Τώρα, το 2025, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε με τον όρο slop – AI generated slop, που στερείται ουσιαστικού περιεχομένου ή χρήσης», ανέφερε η επιτροπή σε δήλωση με την οποία ανακοίνωσε την απόφασή της, σύμφωνα με το euronews.

«Ενώ τα τελευταία χρόνια μάθαμε να γινόμαστε μηχανικοί αναζήτησης για να βρίσκουμε ουσιαστικές πληροφορίες, τώρα πρέπει να γίνουμε μηχανικοί προτροπής για να ξεδιαλύνουμε το AI slop. Το slop με αυτή την έννοια θα είναι μια ισχυρή προσθήκη στην αγγλική γλώσσα για τα επόμενα χρόνια».

Η επιτροπή πρόσθεσε: «Το ερώτημα είναι, οι άνθρωποι που απορροφούν και αναμασούν αυτό το περιεχόμενο θα ονομάζονται σύντομα AI sloppers;»

Ένα κοινωνικό φαινόμενο

Η λέξη «AI slop» είναι επίσης μια κατάλληλη επιλογή, δεδομένου ότι αντικατοπτρίζει τις διαδεδομένες ανησυχίες για την πληθώρα άσχετου, χαμηλής ποιότητας περιεχομένου που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Η επιλογή της Macquarie εντάσσεται στις άλλες λέξεις της χρονιάς για το 2025, οι οποίες αντανακλούν συλλογικά ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια της τεχνητής νοημοσύνης, τον τρόπο με τον οποίο αναμασά υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και απειλεί τις γνωστικές ικανότητες, καθώς και την ενδεχόμενη επιζήμια επίδραση των κοινωνικών μέσων.

the best ai slop embraces that it is slop pic.twitter.com/JpQUAWbwuk — “paula” (@paularambles) November 22, 2025

Η λέξη «AI slop» της Macquarie ήταν υποψήφια μαζί με μια λίστα λέξεων και όρων:

Ate (Έφαγε): Έκφραση που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι κάποιος έχει εκτελέσει ή πραγματοποιήσει κάτι.

Attention economy (Οικονομία της προσοχής): Οικονομία στην οποία η ανθρώπινη προσοχή αντιμετωπίζεται ως σημαντικό εμπόρευμα, ειδικά στη διαφήμιση, όπου ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος που ένας πελάτης αφιερώνει στην προβολή ενός προϊόντος.

Bathroom camping (Κάμπινγκ στο μπάνιο): Απομόνωση του εαυτού σε ένα μπάνιο για ένα χρονικό διάστημα, με σκοπό την αναζήτηση της μοναξιάς, την αποφυγή της εργασίας, τη ρύθμιση των συναισθημάτων μετά από υπερδιέγερση, άγχος ή στρες.

Bind box: Ένα είδος μυστικού κουτιού που περιέχει ένα αόρατο συλλεκτικό παιχνίδι ή φιγούρα, με τον αγοραστή να ενθαρρύνεται να αγοράσει πολλά κουτιά για να συμπληρώσει ένα πλήρες σετ.

Clanker: Υποτιμητικός όρος για ένα ρομπότ ή άλλη οντότητα που λειτουργεί χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία που κανονικά θα εκτελούσε ένας άνθρωπος.

Ιατρικός μισογυνισμός: Εδραιωμένη προκατάληψη κατά των γυναικών στο πλαίσιο της ιατρικής περίθαλψης και γνώσης, ειδικά στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας, όπως από ιατρικούς επαγγελματίες που ελαχιστοποιούν ή απορρίπτουν αναφορές συμπτωμάτων, έλλειψη έρευνας για γυναικολογικές παθήσεις κ.λπ.

Πρόσωπο ozempic: Κατάσταση που προκύπτει από τη χρήση του φαρμάκου semaglutide, η οποία χαρακτηρίζεται από ρυτίδες και χαλάρωση του προσώπου μετά από γρήγορη απώλεια βάρους.

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Όρος για διάφορα γεγονότα, ενδιαφέροντα ή θέματα, τα οποία κάποιος σκέφτεται συχνά – από μια τάση στο TikTok, όπου ρωτούσαν τους άνδρες πόσο συχνά σκέφτονται τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

6-7: Αυτή η παράλογη έκφραση και πάλι, που δεν έχει κανένα νόημα, συχνά συνοδεύεται από μια χειρονομία στην οποία κάθε χέρι κρατιέται στο πλάι με τις παλάμες στραμμένες προς τα πάνω, κινούμενες εναλλάξ προς τα πάνω και προς τα κάτω σαν να συγκρίνουν βάρη.

Από την εμφάνιση της λίστας, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο μπερδεμένα και αποδεικνύουν ότι η λέξη της χρονιάς 2024 της Macquarie ήταν επίσης σωστή: η σταδιακή «enshittification» (σκ*τ*ποίησεη) του διαδικτύου συνεχίζεται.

Και ενώ ο Shrimp Jesus μπορεί να είναι παντού, ένα απτό θαύμα ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης είναι απεγνωσμένα απαραίτητο αυτή τη στιγμή.