science
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
AI 16 Οκτωβρίου 2025 | 16:22

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Spotlight

Το workslop μοιάζει με τις μεταλλαγμένες ντομάτες. Είναι κόκκινες, μοιάζουν ζουμερές, δείχνουν ωραίες στο ράφι, αφού έχουν ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος. Αλλά όταν τις βάλεις στο στόμα σου η γεύση τους στερείται πρωτοτυπίας και δεν σου ξυπνάει καμία μνήμη, ούτε αφήνει κάποιο άρωμα.

Aυτολεξεί «workslop» σημαίνει «τσαπατσούλικη δουλειά». Ως όρος όμως χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά για να περιγράψει το προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοηομοσύνης, και που είναι αρκετά ευπρόσωπο για να  περάσει για «καλή δουλειά». Όμως στερείται νοήματος και ουσίας, που θα έκαναν τη δουλειά αυτή να έχει πιάνει πραγματικά τόπο. Κάπως έτσι περιγράφουν το workslop οι ερευνητές των Βetter Up Labs, εργαστήριο που μελετά τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, συνδυάζοντας μεθόδους συμπεριφορικής έρευνας και ανθρώπινης τεχνογνωσίας. Σε συνεργασία με το εργαστήριο κοινωνικών δικτύων του πανεπιστημίου του Στανφορντ (Stanford Social Media Lab), διεξήγαγαν την πρώτη μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό του workslop, προσπαθώντας να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και να προτείνουν τρόπους για να αποφευχθεί.

Το κόστος του workslop

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο περιοδικό Harvard Business Review, το 41% των εργαζομένων στις ΗΠΑ έχει έρθει αντιμέτωπο με περιεχόμενο «workslop», το οποίο έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Τους παίρνει κατά μέσο όρο σχεδόν δύο επιπλέον ανθρωποώρες εργασίας για να το «συμμορφώσουν».  Οι ΑΙ τσαπατσουλιές έχουν μετρήσιμο κόστος, καθώς  δημιουργούν προβλήματα παραγωγικότητας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Για να αντισταθμίσουν το «workslop» οι ηγέτες των επιχειρήσεων,  δηλαδή τα διευθυντικά στελέχη, καλούνται να αναθεωρήσουν τον τρόπο οργανωτικής διαχείρισης της εργασίας, να θεσπίσουν σαφείς κανόνες και πρότυπα ποιότητας, και να ενθαρρύνουν μια διαφορετική νοοτροπία αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, που θα συνδυάζει την πρωτοτυπία και την συνεργατικότητα.

Διπλή δουλειά

Καθώς τα εργαλεία AI γίνονται πιο προσβάσιμα, οι εργαζόμενοι είναι όλο και πιο ικανοί να παράγουν γρήγορα καλαίσθητα αποτελέσματα: καλά μορφοποιημένες διαφάνειες,  δομημένες παρουσιάσεις, φαινομενικά εύγλωττες περιλήψεις ακαδημαϊκών εργασιών από μη ειδικούς, ακόμα και κώδικες προγραμματισμού.  Ωστόσο, ενώ ορισμένοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν αυτή την ικανότητα για να βελτιώσουν την καλή εργασία, άλλοι τη χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν περιεχόμενο που είναι στην πραγματικότητα άχρηστο, ελλιπές ή στερείται απαραίτητων στοιχείων  σχετικά με το εκάστοτε έργο. Το workslop μετατοπίζει ύπουλα τον εργασιακό φόρτο, από πάνω προς τα κάτω, αναγκάζοντας τον παραλήπτη του να το ερμηνεύσει, να το διορθώσει ή να ξανακάνει την ίδια δουλειά από την αρχή.

Η συνεχιζόμενη έρευνα των Βetter Up Labs και του Stanford Μedia Lab, σε 1.150 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης σε διαφορετικούς κλάδους, διαπίστωσε ότι πάνω από τέσσερις στους δέκα έχουν λάβει worsklop τον τελευταίο μήνα.  Οι υπάλληλοι που έχουν αντιμετωπίσει το φαινόμενο της  «AI-τσαπατσουλιάς», αναφέρουν ότι κατά μέσο όρο το 15,4% του περιεχομένου που λαμβάνουν στην εργασία τους (εσωτερικά κείμενα, επιστολές, παρουσιάσεις κ.λπ.), εμπίπτουν στις προδιαγραφές του workslop.  Συνήθως η ανταλλαγή workslop γίνεται μεταξύ συναδέλφων (το 40% των περιπτώσεων).  Έχουν αλλά έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις που το worsklop αποστέλλεται σε διευθυντές από άμεσους υφισταμένους τους (18%).  Τα επιτελικά στελέχη δεν έχουν ανοσία στο worsklop, καθώς ένα 16% των αεριτζίδικων ΑΙ κειμένων και εργασιών διακινείται από τους μάνατζερ προς τις ομάδες τους ή από ακόμα υψηλότερα διευθυντικά κλιμάκια.  Το workslop εμφανίζεται σε όλους τους κλάδους, αλλά διαπιστώθηκε ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες και η τεχνολογία επηρεάζονται δυσανάλογα.

Απώλεια παραγωγικότητας

Κάθε περίπτωση workslop έχει πραγματικό κόστος για τις εταιρείες. Οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι αφιέρωναν κατά μέσο όρο μία ώρα και 56 λεπτά για να αντιμετωπίσουν κάθε περίπτωση workslop – να σουλουπώσουν, να αποκωδικοποιήσουν, να φέρουν στα «ίσα» τους τις τσαπατσουλιές. Με βάση τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τον χρόνο που αφιέρωναν, καθώς και τους μισθούς που δήλωσαν, οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι οι περιπτώσεις workslop έχουν ένα κόστος 186 δολαρίων το μήνα. Για έναν οργανισμό με 10.000 εργαζόμενους, δεδομένης της εκτιμώμενης συχνότητας του workslop (41%), αυτό συνεπάγεται απώλεια παραγωγικότητας άνω των 9 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Έξυπνες μηχανές, χαζοί άνθρωποι;

Όπως αναφέρει το Ηarvard Business Review, η ανάθεση γνωστικών λειτουργιών σε μηχανές δεν είναι κάτι καινούργιο.  Oύτε το άγχος μας ότι εκχωρώντας στις μηχανές αυτά τα καθήκοντα, εμείς θα «χαζέψουμε» είναι κάτι καινούργιο. Πριν από σχεδόν 20 χρόνια, ο δημοσιογράφος Nίκολας Καρ, που ειδικεύεται σε θέματα τεχνολογίας,  είχε γράψει ένα προβοκατόρικο άρθρο στο περιοδικό Atlantic με τον τίτλο «Μήπως η Google μας κάνει ηλίθιους;».

Το δίλημμα είναι πανάρχαιο. Ανάγεται στην εποχή του Σωκράτη και την ανησυχία του ότι το αλφάβητο μας κάνει να ξεχνάμε. «Τα γράμματα  στις ψυχές εκείνων που θα τα μάθουν, θα φέρουν λησμονιά, μια και αυτοί θα παραμελήσουν τη μνήμη τους, γιατί από εμπιστοσύνη στη γραφή θα φέρνουν τα πράγματα στη μνήμη τους απ’ έξω με ξένα σημάδια, όχι από μέσα από τον εαυτό τους τον ίδιο»,  είναι το γνωστό χωρίο από το Φαίδρο του Πλάτωνα, που καταλήγει ότι οι άνθρωποι αντί για σοφοί θα γίνουν δοκησίσοφοι – δηλαδή ξερόλες.

Όπως η απάντηση στο άγχος της λήθης δεν είναι ο εκούσιος αναλφαβητισμός, έτσι και η απάντηση στην ψηφιακή σύγχυση του ΑΙ δεν είναι η άρνηση της τεχνολογίας.  Άλλωστε πολύ πριν έρθει το ΑΙ, το copy paste ήταν ήδη εδώ.  Οι ερευνητές επιμένουν ωστόσο ότι το workslop της τεχνητής νοημοσύνης έχει μια ειδοποιό διαφορά από την χρήση και την κατάχρηση των «ψαχτηριών» του ίντερνετ. Με την τσαπατσούλικη χρήση του ΑΙ, χρησιμοποιούμε τις μηχανές για να «πασάρουμε» τη γνωστική εργασία σε κάποιον άλλο άνθρωπο.

Η συμβουλή των ειδικών

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι έχουν το φάρμακο ενάντια στο workslop. Προτείνουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με «πρωτοβουλία και αισιοδοξία». Δηλαδή να μην τη φοβόμαστε αλλά και να την φέρνουμε στα μέτρα μας, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Μάλιστα κάνουν τη διάκριση, ανάμεσα στους «πιλότους», που χρησιμοποιούν το ΑΙ σαν όχημα για να πλοηγηθούν εκεί που θέλουν, και τους «επιβάτες», που απλώς ανεβαίνουν και όπου τους πάει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Business
ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την ηλεκτροδότηση στην τεχνητή νοημοσύνη: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη 12.10.25

Από την ηλεκτροδότηση στην AI: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση

Η ηλεκτροδότηση άλλαξε ριζικά τον κόσμο τον περασμένο αιώνα. Εκατό χρόνια μετά η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μεταμορφώσει την οικονομία και την κοινωνία, φέρνοντας όμως μαζί της προκλήσεις που θυμίζουν το παρελθόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Για τους Τόμαχοκ; 16.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας αναμένεται να μιλήσουν στο τηλέφωνο εντός της ημέρας εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άβουλοι και μοιραίοι
Φαύλος κύκλος 16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
Euroleague 16.10.25

Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»

Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Εφές δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Πόλη.

Σύνταξη
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναγόρευσε τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, σε Επίτιμο Διδάκτορα, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του.

Σύνταξη
Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη
Κρυπτογράφηση 16.10.25

Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη

Από ναυάγιο σε ναυάγιο οδεύει το ευρωπαϊκό σχέδιο κανονισμού για την «Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών», στο διαδίκτυο. Οι επικριτές του το αποκαλούν chat control.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 16.10.25

Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας

Η τελευταία φορά που η χώρα ανέπτυξε ενεργητική εξωτερική πολιτική ήταν την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»
«Πολύ δυνατή» 16.10.25

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια με άνδρες ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κ. Τσιάρας: Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης ο Τσιάρας - «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»
Ελλάδα 16.10.25

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»

Ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία στο Μενίδι υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του, χωρίς όμως να πείσει δικαστές και ενόρκους , όπως φάνηκε από την ετυμηγορία τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο