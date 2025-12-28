science
Η AI κατακλύζει το YouTube: 20% του περιεχομένου είναι κακοφτιαγμένα «slop»
28 Δεκεμβρίου 2025 | 15:30

Η AI κατακλύζει το YouTube: 20% του περιεχομένου είναι κακοφτιαγμένα «slop»

Το περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που δημιουργείται από AI πλημμύρχει πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποφέρει περίπου 117 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Spotlight

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει εισβάλει δυναμικά στη δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, μια νέα μορφή περιεχομένου, γνωστή ως «AI slop», προκαλεί ανησυχία, ειδικά στο YouTube.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Kapwing, πάνω από το 20% των βίντεο που προβάλλονται σε νέους χρήστες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία — χαμηλής ποιότητας βίντεο δημιουργημένα με στόχο να προσελκύσουν προβολές.

Τι είναι το AI Slop;

Ο όρος «AI slop» αναφέρεται σε περιεχόμενο που δημιουργείται κυρίως με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα και αποσπασματική πλοκή.

Τα βίντεο αυτά σχεδιάζονται με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση της προσοχής, χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική αξία στους θεατές, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε μια ανάλυση 15.000 δημοφιλών καναλιών, η Kapwing διαπίστωσε ότι 278 από αυτά περιείχαν αποκλειστικά AI slop, συγκεντρώνοντας πάνω από 63 δισεκατομμύρια προβολές και 221 εκατομμύρια συνδρομητές, με ετήσια έσοδα περίπου 117 εκατομμύρια δολάρια.

YouTube thumbnail

Παγκόσμια εξάπλωση και δημοτικότητα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα κανάλια AI slop έχουν διεθνή εμβέλεια.

Στην Ισπανία, σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού παρακολουθεί τέτοια κανάλια, ενώ σημαντικός αριθμός συνδρομητών βρίσκεται στην Αίγυπτο (18 εκατομμύρια), στις ΗΠΑ (14,5 εκατομμύρια) και στη Βραζιλία (13,5 εκατομμύρια).

Η δημοτικότητα οφείλεται, σύμφωνα με ειδικούς, στην παράλογη και υπερβολική φύση των βίντεο, που τα καθιστά εύκολα προσβάσιμα και ελκυστικά για νέους θεατές.

Το κανάλι Bandar Apna Dost στην Ινδία, για παράδειγμα, παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός ανθρωπόμορφου πιθήκου και ενός μυώδους χαρακτήρα τύπου Hulk, πολεμώντας δαίμονες και ταξιδεύοντας με ένα ελικόπτερο από ντομάτες.

Με πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια προβολές, το κανάλι υπολογίζεται ότι μπορεί να αποφέρει έως 4,25 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Pouty Frenchie στη Σιγκαπούρη, με βίντεο που απευθύνονται σε παιδιά, και το The AI World στο Πακιστάν, με μικρού μήκους βίντεο για καταστροφικές πλημμύρες.

Αυτά τα κανάλια αποδεικνύουν ότι το AI slop δεν έχει γεωγραφικά όρια και στοχεύει διάφορες ηλικιακές ομάδες.

YouTube thumbnail

Η οικονομία πίσω από το AI Slop

Η Kapwing υπογραμμίζει ότι πίσω από το φαινομενικά παράξενο και χαοτικό περιεχόμενο υπάρχει μια ημιδομημένη βιομηχανία δημιουργών που εκμεταλλεύονται εργαλεία AI για οικονομικό κέρδος.

Σε φόρουμ, Telegram, WhatsApp και Discord, οι δημιουργοί ανταλλάσσουν στρατηγικές και πωλούν μαθήματα για να κατασκευάζουν viral περιεχόμενο.

«Υπάρχουν μεγάλα τμήματα ανθρώπων στο Telegram, το WhatsApp, το Discord και τα φόρουμ που ανταλλάσσουν συμβουλές και ιδέες [και] πωλούν μαθήματα για το πώς να φτιάχνουν περιεχόμενο που θα είναι αρκετά ελκυστικό ώστε να κερδίζουν χρήματα», δήλωσε ο Max Read, ένας δημοσιογράφος που έχει γράψει εκτενώς για το περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ οι δημιουργοί AI slop βρίσκονται παντού, ο Read είπε ότι πολλοί προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες με σχετικά ισχυρή σύνδεση στο διαδίκτυο, όπου ο μέσος μισθός είναι μικρότερος από το ποσό που μπορούν να κερδίσουν στο YouTube.

«Είναι κυρίως χώρες μεσαίου εισοδήματος όπως η Ουκρανία, πολλοί άνθρωποι στην Ινδία, την Κένυα, τη Νιγηρία, αρκετοί στη Βραζιλία. Βλέπεις και το Βιετνάμ. Μέρη με σχετική ελευθερία στο διαδίκτυο για πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων», είπε.

Προκλήσεις για τους δημιουργούς και τις πλατφόρμες

Η δημιουργία AI slop δεν είναι πάντοτε εύκολη. Τα προγράμματα πληρωμών του YouTube και του Meta δεν είναι διαφανή, και το οικοσύστημα είναι γεμάτο από «συμβουλάτορες» που πωλούν στρατηγικές για viral βίντεο, συχνά βγάζοντας περισσότερα χρήματα από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Επιπλέον, η ποιότητα του περιεχομένου είναι λιγότερο σημαντική από τους αλγόριθμους που το διανέμουν, καθιστώντας τη δημιουργικότητα δευτερεύουσα.

Ο εκπρόσωπος του YouTube επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα εργαλείο.

Η πλατφόρμα συνεχίζει να εστιάζει στη σύνδεση των χρηστών με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και διατηρεί τις οδηγίες της κοινότητας για τον περιορισμό μη αυθεντικού περιεχομένου.

YouTube thumbnail

Το μέλλον του περιεχομένου AI

Η άνοδος του AI slop υπογραμμίζει μια νέα εποχή στον ψηφιακό κόσμο: περιεχόμενο αποσυνδεδεμένο από κάθε πλαίσιο, εθιστικό και διεθνές.

Καθώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δοκιμάζουν συνεχώς νέους τρόπους να κρατούν τους χρήστες αφοσιωμένους, το AI slop προσφέρει ένα παράθυρο στις δυναμικές μιας αναδυόμενης βιομηχανίας που συνδυάζει τεχνολογία, ψυχολογία και επιχειρηματικότητα.

Ενώ ορισμένοι θεωρούν το AI slop απλώς μια μορφή χαμηλής ψυχαγωγίας, η οικονομική του επιτυχία και η παγκόσμια εμβέλειά του δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει σταδιακά τον τρόπο που καταναλώνουμε περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Και όλα αυτά, αποφέροντας τεράστια κέρδη.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
ΑΙ: Πώς άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 – Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα
Νέα εποχή 27.12.25

Πώς η AI άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 - Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα

Πέντε τρόποι με τους οποίους η υγεία στην Ευρώπη άλλαξε μέσω εφαρμογών AI για πρόβλεψη κινδύνων, διαγνώσεις, αποσυμφόρηση γιατρών από διοικητικό φόρτο κ.ά. - Γιατί οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
Νέα εποχή πληροφόρησης 20.12.25

Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνουμε και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, με συνέπειες που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
Premier League 28.12.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού
Ελλάδα 28.12.25

Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού - Οι «υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα»

Μήνυση για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπων, κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς.

Σύνταξη
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό – Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.
Ευλογιά των αιγοπροβάτων 28.12.25

Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό - Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκαν τη στιγμή που, επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έφτασε στο Μαϊάμι για τη συνάντηση με τον Τραμπ – Ανάρτηση Ντμιτρίεφ κατά «πολεμοκάπηλων»
Κρίσιμο ραντεβού 28.12.25

Έφτασε στο Μαϊάμι για τη συνάντηση με τον Τραμπ ο Ζελένσκι - Ανάρτηση Ντμιτρίεφ κατά «πολεμοκάπηλων»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τα «αγκάθια» του εδαφικού ζητήματος και των εγγυήσεων ασφαλείας να παραμένουν

Σύνταξη
Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»
On Field 28.12.25

Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τρίτη την Άστον Βίλα και το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών

«Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη

Σε δηλώσεις του έξω απ' το αμερικανικό Κογκρέσο, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για «αμηχανία» της Ευρώπης αναφορικά με τις διατλαντικές σχέσεις

Σύνταξη
Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις
Δήμος Αθηναίων 28.12.25

Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα πρώτα δύο χρόνια που βρίσκεται στη δημαρχία του δήμου Αθηναίων τονίζοντας πως «τα επόμενα τρία χρόνια προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο αποφασιστικά»

Σύνταξη
Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών
Κόσμος 28.12.25

Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία, η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας, παρά τις δεσμεύσεις του Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες

Σύνταξη
Νικήτας Κακλαμάνης: Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές

Αλλαγές στις μεταδόσεις των εξεταστικών επιτροπών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν στο μέλλον.

Σύνταξη
Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

Σύνταξη
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

