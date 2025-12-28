Η AI κατακλύζει το YouTube: 20% του περιεχομένου είναι κακοφτιαγμένα «slop»

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει εισβάλει δυναμικά στη δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, μια νέα μορφή περιεχομένου, γνωστή ως «AI slop», προκαλεί ανησυχία, ειδικά στο YouTube.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Kapwing, πάνω από το 20% των βίντεο που προβάλλονται σε νέους χρήστες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία — χαμηλής ποιότητας βίντεο δημιουργημένα με στόχο να προσελκύσουν προβολές.

Τι είναι το AI Slop;

Ο όρος «AI slop» αναφέρεται σε περιεχόμενο που δημιουργείται κυρίως με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα και αποσπασματική πλοκή.

Τα βίντεο αυτά σχεδιάζονται με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση της προσοχής, χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική αξία στους θεατές, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε μια ανάλυση 15.000 δημοφιλών καναλιών, η Kapwing διαπίστωσε ότι 278 από αυτά περιείχαν αποκλειστικά AI slop, συγκεντρώνοντας πάνω από 63 δισεκατομμύρια προβολές και 221 εκατομμύρια συνδρομητές, με ετήσια έσοδα περίπου 117 εκατομμύρια δολάρια.

Παγκόσμια εξάπλωση και δημοτικότητα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα κανάλια AI slop έχουν διεθνή εμβέλεια.

Στην Ισπανία, σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού παρακολουθεί τέτοια κανάλια, ενώ σημαντικός αριθμός συνδρομητών βρίσκεται στην Αίγυπτο (18 εκατομμύρια), στις ΗΠΑ (14,5 εκατομμύρια) και στη Βραζιλία (13,5 εκατομμύρια).

Η δημοτικότητα οφείλεται, σύμφωνα με ειδικούς, στην παράλογη και υπερβολική φύση των βίντεο, που τα καθιστά εύκολα προσβάσιμα και ελκυστικά για νέους θεατές.

Το κανάλι Bandar Apna Dost στην Ινδία, για παράδειγμα, παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός ανθρωπόμορφου πιθήκου και ενός μυώδους χαρακτήρα τύπου Hulk, πολεμώντας δαίμονες και ταξιδεύοντας με ένα ελικόπτερο από ντομάτες.

Με πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια προβολές, το κανάλι υπολογίζεται ότι μπορεί να αποφέρει έως 4,25 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Pouty Frenchie στη Σιγκαπούρη, με βίντεο που απευθύνονται σε παιδιά, και το The AI World στο Πακιστάν, με μικρού μήκους βίντεο για καταστροφικές πλημμύρες.

Αυτά τα κανάλια αποδεικνύουν ότι το AI slop δεν έχει γεωγραφικά όρια και στοχεύει διάφορες ηλικιακές ομάδες.

Η οικονομία πίσω από το AI Slop

Η Kapwing υπογραμμίζει ότι πίσω από το φαινομενικά παράξενο και χαοτικό περιεχόμενο υπάρχει μια ημιδομημένη βιομηχανία δημιουργών που εκμεταλλεύονται εργαλεία AI για οικονομικό κέρδος.

Σε φόρουμ, Telegram, WhatsApp και Discord, οι δημιουργοί ανταλλάσσουν στρατηγικές και πωλούν μαθήματα για να κατασκευάζουν viral περιεχόμενο.

«Υπάρχουν μεγάλα τμήματα ανθρώπων στο Telegram, το WhatsApp, το Discord και τα φόρουμ που ανταλλάσσουν συμβουλές και ιδέες [και] πωλούν μαθήματα για το πώς να φτιάχνουν περιεχόμενο που θα είναι αρκετά ελκυστικό ώστε να κερδίζουν χρήματα», δήλωσε ο Max Read, ένας δημοσιογράφος που έχει γράψει εκτενώς για το περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης.

Ενώ οι δημιουργοί AI slop βρίσκονται παντού, ο Read είπε ότι πολλοί προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες με σχετικά ισχυρή σύνδεση στο διαδίκτυο, όπου ο μέσος μισθός είναι μικρότερος από το ποσό που μπορούν να κερδίσουν στο YouTube.

«Είναι κυρίως χώρες μεσαίου εισοδήματος όπως η Ουκρανία, πολλοί άνθρωποι στην Ινδία, την Κένυα, τη Νιγηρία, αρκετοί στη Βραζιλία. Βλέπεις και το Βιετνάμ. Μέρη με σχετική ελευθερία στο διαδίκτυο για πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων», είπε.

Προκλήσεις για τους δημιουργούς και τις πλατφόρμες

Η δημιουργία AI slop δεν είναι πάντοτε εύκολη. Τα προγράμματα πληρωμών του YouTube και του Meta δεν είναι διαφανή, και το οικοσύστημα είναι γεμάτο από «συμβουλάτορες» που πωλούν στρατηγικές για viral βίντεο, συχνά βγάζοντας περισσότερα χρήματα από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Επιπλέον, η ποιότητα του περιεχομένου είναι λιγότερο σημαντική από τους αλγόριθμους που το διανέμουν, καθιστώντας τη δημιουργικότητα δευτερεύουσα.

Ο εκπρόσωπος του YouTube επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα εργαλείο.

Η πλατφόρμα συνεχίζει να εστιάζει στη σύνδεση των χρηστών με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και διατηρεί τις οδηγίες της κοινότητας για τον περιορισμό μη αυθεντικού περιεχομένου.

Το μέλλον του περιεχομένου AI

Η άνοδος του AI slop υπογραμμίζει μια νέα εποχή στον ψηφιακό κόσμο: περιεχόμενο αποσυνδεδεμένο από κάθε πλαίσιο, εθιστικό και διεθνές.

Καθώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δοκιμάζουν συνεχώς νέους τρόπους να κρατούν τους χρήστες αφοσιωμένους, το AI slop προσφέρει ένα παράθυρο στις δυναμικές μιας αναδυόμενης βιομηχανίας που συνδυάζει τεχνολογία, ψυχολογία και επιχειρηματικότητα.

Ενώ ορισμένοι θεωρούν το AI slop απλώς μια μορφή χαμηλής ψυχαγωγίας, η οικονομική του επιτυχία και η παγκόσμια εμβέλειά του δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει σταδιακά τον τρόπο που καταναλώνουμε περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Και όλα αυτά, αποφέροντας τεράστια κέρδη.