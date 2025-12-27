Καθώς ένα ακόμη έτος πλησιάζει στο τέλος του, τα social media παραμένουν μια κυρίαρχη δύναμη στη ζωή μας, ένας τρόπος με τον οποίο μετράμε τις επιτυχίες μας, συνδέουμε με άλλους και παρακολουθούμε τις ειδήσεις και τις τάσεις.

Έχουν ακόμη και αναδιαμορφώσει τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, με πολλές από τις λέξεις του λεξικού του 2025 να έχουν δημιουργηθεί από τα κοινωνικά μέσα: rage bait, parasocial και AI slop, για να αναφέρουμε μερικές.

Ωστόσο, από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), έχει σημειωθεί επίσης μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και βλέπουν τα κοινωνικά μέσα.

Η αυξανόμενη παραπληροφόρηση έχει οδηγήσει σε δυσπιστία και μια αίσθηση απογοήτευσης που αντικατοπτρίζεται στη χρήση των πλατφορμών.

Ενώ το Facebook παραμένει το πιο δημοφιλές, σύμφωνα με την εταιρεία μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης Semrush, οι εφαρμογές που βασίζονται στην κοινότητα, όπως το Reddit και το Discord, συνεχίζουν να αναπτύσσονται, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν πιο ουσιαστικούς, οικείους και αυθεντικούς διαδικτυακούς χώρους.

Ταυτόχρονα, οι ρυθμιστικές αρχές συνεχίζουν να προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ ενός ανοιχτού διαδικτύου και της ασφάλειας, κάνοντας το 2025 να μοιάζει με ένα σημαντικό σημείο καμπής για τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών κοινωνικών μέσων.

Από τους νόμους για την επαλήθευση της ηλικίας έως τις μεγάλες αντιπαραθέσεις του chatbot Grok AI του Έλον Μασκ, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικά από τα βασικά θέματα συζήτησης στα social media φέτος, σύμφωνα με το euronews.

Απαγορεύσεις στα social media και προστασία ανηλίκων

Στις 10 Δεκεμβρίου, η Αυστραλία εφάρμοσε μια παγκόσμια πρωτιά: την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων για άτομα κάτω των 16 ετών.

Αυτό σήμαινε ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν πλέον να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το Snapchat, το TikTok, το YouTube, το X και το Facebook, οι οποίες αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν τον νόμο.

The Australien Government has made an ad about the Social Media Ban for Under-16s, and it’s surprisingly honest and informative. #auspol pic.twitter.com/QwcVOHptLs — theJuiceMedia 🦋 (@thejuicemedia) December 9, 2025

Αν και ακραία, η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες για την αρνητική επίδραση των κοινωνικών μέσων στην ψυχική υγεία των νέων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να αναφέρει ότι 1 στους 10 εφήβους έχει υποστεί αρνητικές συνέπειες από τη χρήση τους.

Η Δανία έχει από τότε ανακοινώσει σχέδια να ακολουθήσει το παράδειγμά της, προτείνοντας να απαγορευτεί η πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα σε άτομα κάτω των 15 ετών, εκτός εάν οι γονείς συμπληρώσουν μια ειδική αξιολόγηση.

Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Γαλλία, έχουν επίσης ζητήσει παρόμοια προστατευτικά μέτρα.

Εν τω μεταξύ, τον Ιούλιο τέθηκαν σε εφαρμογή αυστηροί νόμοι για την επαλήθευση της ηλικίας στο πλαίσιο του νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι εμποδίζουν τους ανηλίκους να βλέπουν περιεχόμενο για ενήλικες ή οτιδήποτε μπορεί να ενθαρρύνει επικίνδυνες συμπεριφορές.

Η αποτελεσματικότητα αυτών των νέων νομοθεσιών δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, με ορισμένους εμπειρογνώμονες να διατηρούν σκεπτικισμό, αλλά ήδη ακούμε για δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους οι έφηβοι προσπαθούν να παρακάμψουν τους κανόνες.

AI slop, deepfakes και η διάδοση παραπληροφόρησης

Το 2025 ήταν η χρονιά που κυριάρχησε το AI slop.

Ο όρος αναφέρεται σε ψεύτικες εικόνες και βίντεο που δημιουργήθηκαν από εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Sora της OpenAI, και κατέκλυσε τα κοινωνικά μας δίκτυα με παράλογες εικόνες όπως κουτάβια που μεταμορφώνονται σε τσουρέκια , γάτες που συλλαμβάνονται ή τα παράξενα δημοφιλή «Italian brain rot» memes.

“Italian brainrot” is taking over the Internet Imagine a universe of AI-generated characters with vaguely Italian sounding names and nearly unintelligible storylines It’s like Cocomelon for adults pic.twitter.com/xbnaFLQKio — Olivia Moore (@omooretweets) May 7, 2025

Αν και φαινομενικά αβλαβές, αυτό έχει κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη σύνδεση με πραγματικό περιεχόμενο που δημιουργείται από πραγματικούς ανθρώπους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει οδηγήσει επίσης στη διάδοση απάτης και παραπληροφόρησης, ακόμη και από πολιτικούς.

Trump posts AI video showing him literally dumping shit on America pic.twitter.com/qZ2ZC6s8EW — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2025

Και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραβάτες σε αυτό το θέμα.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της δημιουργίας deepfakes, βίντεο που μιμούνται το πρόσωπο, το σώμα ή τη φωνή ενός ατόμου για να διαδώσουν ψευδείς πληροφορίες.

Σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν το παραπάνω, πλατφόρμες όπως το Meta και το TikTok έχουν αρχίσει να επισημαίνουν οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, η κλίμακα στην οποία παράγεται τέτοιο περιεχόμενο έχει καταστήσει δύσκολη την πλήρη εφαρμογή αυτού του μέτρου, με μια έκθεση του εσωτερικού εποπτικού συμβουλίου του Meta τον Ιούνιο να διαπιστώνει ότι η επισήμανση αυτή είναι «ασυνεπής».

Το chatbot του Έλον Μασκ και η ρητορική μίσους

Πολλές από τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων έχουν ενσωματώσει βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες τους, προσφέροντας αυτοματοποιημένη υποστήριξη για τη δημιουργία περιεχομένου, τις αναζητήσεις και τις ερωτήσεις εξυπηρέτησης πελατών.

Ωστόσο, είναι το chatbot Grok του Έλον Μασκ που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση φέτος.

Unbelievable. Grok actually posted a message calling for Adolf Hitler to deal with anti white hate and then quietly deleted it. This is completely insane. pic.twitter.com/BdyuM6T8bL — Awesome Jew (@Awesome_Jew_) July 8, 2025

Δημιουργημένο από την εταιρεία xAI του δισεκατομμυριούχου τεχνολόγου, το Grok έγινε πρωτοσέλιδο τον Ιούλιο για τον έπαινο του Αδόλφου Χίτλερ.

Την εποχή εκείνη, ο Μασκ απάντησε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ήταν «υπερβολικά πρόθυμο να ευχαριστήσει και να χειραγωγηθεί», ένα ζήτημα που «εξετάζονταν».

Ωστόσο, το Grok συνέχισε να μοιράζεται ανησυχητικές απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένων αντισημιτικών θεωριών συνωμοσίας και συμβουλών για το πώς να παρακολουθείς ανθρώπους.

Αυστηρότεροι κανονισμοί και αλγοριθμική λογοδοσία

Οι αυστηρότεροι κανονισμοί για τους διαδικτυακούς χώρους εντάθηκαν φέτος, με την έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από τις εταιρείες κοινωνικών μέσων.

Ο νόμος της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) επέβαλε επίσης το πρώτο πρόστιμο στην ιστορία του, επιβάλλοντας στον Έλον Μασκ X 120 εκατομμύρια ευρώ. Η πολιτική διαφήμισης της πλατφόρμας και τα μπλε σημάδια επαλήθευσης (που κάποτε χρησιμοποιούνταν για να σηματοδοτούν έναν επαληθευμένο λογαριασμό, αλλά τώρα πωλούνται σε οποιονδήποτε) κρίθηκαν ότι δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία της ΕΕ λόγω έλλειψης σαφήνειας.

Η TikTok επίσης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 530 εκατομμυρίων ευρώ από την Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) τον Μάιο, για την αποτυχία της να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ΕΕ κατά τη μεταφορά τους στην Κίνα.

Οι τεράστιες ποσότητες δεδομένων και εξουσίας που διαθέτουν οι πλατφόρμες social media, σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες ανησυχίες για τις δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις τους, σημαίνουν ότι η νομοθετική εποπτεία είναι πιθανό (και μάλλον απαραίτητο) να ενταθεί ακόμη περισσότερο το 2026.