Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η Αυστραλία ξεκίνησε πρόσφατα μια πρωτοφανή πολιτική απαγόρευσης των social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια νέους κάτω των 16 ετών.

Αν και η εφαρμογή της ξεκίνησε ομαλά, η πραγματική δοκιμασία για την κυβέρνηση και την κοινωνία παραμένει να αποδειχθεί.

Παράλληλα, το πρωτοφανές μέτρο προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον και ανοίγει συζητήσεις για την ισορροπία μεταξύ προστασίας των ανηλίκων και ελευθερίας στο διαδίκτυο.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού και η διεθνής προσοχή

Στον κήπο της κατοικίας του πρωθυπουργού στο Σίδνεϊ, με θέα στο λιμάνι, ο Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε την ημέρα αυτή ως ιστορική.

«Αυτή είναι μια μέρα που η υπερηφάνεια μου ως πρωθυπουργός της Αυστραλίας δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Η Αυστραλία λέει ‘αρκετά!’», δήλωσε με έμφαση.

Τα μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του BBC, του CNN και της Ιαπωνίας, κάλυψαν την έναρξη της απαγόρευσης.

Ο Αλμπανέζε τόνισε ότι η Αυστραλία πρωτοστατεί, με άλλες χώρες όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία, η Δανία και η Νορβηγία να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις καθώς σκέφτονται να ακολουθήσουν παρόμοια μέτρα.

Australia marked the launch of its under-16 social media ban with a symbolic display in Sydney, lighting the Harbour Bridge in green and gold and projecting the message “Let them be kids.” pic.twitter.com/daPBJPEuSL — Breaking911 (@Breaking911) December 10, 2025

Δημοφιλής αλλά αμφιλεγόμενη πολιτική

Η απαγόρευση παραμένει δημοφιλής στους Αυστραλούς, με σχεδόν τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων να την υποστηρίζουν.

Η εκστρατεία της News Corp με τίτλο «Let Them Be Kids» ενίσχυσε τη δυναμική της πολιτικής, ενώ η κυβέρνηση δαπάνησε δημόσια χρήματα για να προωθήσει την πρωτοβουλία και στα Ηνωμένα Έθνη.

Η πολιτική υποστηρίζεται από τα κύρια πολιτικά κόμματα και θεωρείται ως ένα μέτρο προστασίας της ψυχικής υγείας των νέων.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η πολιτική αυτή δεν είναι μόνο τοπική πρωτοβουλία, αλλά έχει παγκόσμια εμβέλεια, καθώς χώρες παρακολουθούν αν η Αυστραλία μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά αυτόν τον περιορισμό.

Social media ban for U16’s?

Nope

A lead in to digital ID.

Was just scrolling through posts when this pop up appeared asking me (64 year old) to confirm my ID / age by taking a selfie.

Elon has bowed to Communism………

FUCK OFF ALBO YA CUNT! pic.twitter.com/ZpSU2uPAHZ — Reform Australia (@JohnOBrien101) December 11, 2025

Οι αντιδράσεις των εταιρειών τεχνολογίας

Οι μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, όπως το Facebook, το Instagram, το TikTok, το X, το YouTube, το Snapchat, το Reddit και το Twitch, ήταν οι πρώτες που κλήθηκαν να συμμορφωθούν με την απαγόρευση.

Αρχικά, υπήρξε αντίσταση· το YouTube απείλησε με αγωγή, ενώ το X του Έλον Μασκ δεν είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του μέχρι την ημέρα εφαρμογής του νόμου.

Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, οι περισσότερες πλατφόρμες δήλωσαν ότι συμμορφώνονται, εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, συμπεριφορικά σήματα και ανέβασμα κυβερνητικών ταυτοτήτων.

Το Reddit, ωστόσο, προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο, αμφισβητώντας τον νόμο με το επιχείρημα της ελευθερίας της πολιτικής επικοινωνίας, δείχνοντας ότι οι νομικές προκλήσεις δεν έχουν τελειώσει.

Η έναρξη της απαγόρευσης και οι πρώτες αντιδράσεις

Παρά την ομαλή αρχική εφαρμογή, η πραγματική εικόνα δείχνει ότι πολλοί έφηβοι βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση.

Ορισμένες πλατφόρμες επέτρεψαν την πρόσβαση με βάση την ημερομηνία πρώιμης εγγραφής λογαριασμού, ενώ οι αναζητήσεις στο Google για τρόπους παράκαμψης αυξήθηκαν σημαντικά.

Ο πρωθυπουργός και η επίτροπος eSafety, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, παραδέχθηκαν ότι τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρχουν, αλλά υπογράμμισαν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προστασία των νέων.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή δεδομένων από τις πλατφόρμες για τον αριθμό των λογαριασμών ανηλίκων που έχουν καταργηθεί. Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο θα παρακολουθεί την επίδραση στην ψυχική υγεία των εφήβων και τις αλλαγές στις σχολικές επιδόσεις.

Η αναθεώρηση του νόμου έχει προγραμματιστεί για το 2027, δίνοντας χρόνο για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής.

🚨🇦🇺 Australia’s Social Media Ban has failed Thousands of U16’s took to social media to troll the Australian PM TikTok account having clearly found a way to circumvent the ban. pic.twitter.com/ndrJJ6PQK2 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 11, 2025

Οι απόψεις διίστανται

Οι αντιδράσεις των γονέων είναι ανάμεικτες.

«Είναι ωραίο να έχουμε ξανά τα [παιδιά] στο σπίτι», είπε ένας γονέας.

Αλλά ένας άλλος γονέας έθεσε ένα ζήτημα που επαναλήφθηκε από πολλούς άλλους την περασμένη εβδομάδα: «Υπάρχουν νέοι άνθρωποι εκεί έξω, απομονωμένοι τόσο φυσικά όσο και κυριολεκτικά, που ζουν σε μικρές πόλεις ή περιφερειακές κοινότητες, οι οποίοι ενδεχομένως θα χάσουν την online υποστήριξη».

Ο Wayne Holdsworth, ένας πατέρας από τη Μελβούρνη που έκανε εκστρατεία για τη θέσπιση του νόμου μετά την αυτοκτονία του γιου του, Mac, ο οποίος είχε υποστεί διαδικτυακό εκφοβισμό, δήλωσε ότι η απαγόρευση, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, θα εξοπλίσει τους εφήβους ώστε να μπορούν να χειριστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν θα ενταχθούν σε αυτά στα 16 τους.

«Τα παιδιά μας θα κοιτάζουν με υπερηφάνεια το έργο που έχουμε επιτελέσει, το οποίο μόλις έχουμε ξεκινήσει», είπε.

Μια δοκιμασία σε εξέλιξη

Η Αυστραλία αποτελεί παγκόσμιο πείραμα στον περιορισμό των κοινωνικών μέσων για ανηλίκους.

Παρά τη δημοφιλία της πολιτικής, η πραγματική πρόκληση είναι η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά της.

Με τις πλατφόρμες να προσαρμόζονται και τους εφήβους να βρίσκουν τρόπους παράκαμψης, η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει μεταξύ προστασίας και ελευθερίας, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά.

Η ιστορία αυτή μόλις ξεκίνησε και τα επόμενα χρόνια θα δείξουν αν η Αυστραλία θα αποτελέσει πρότυπο προς μίμηση ή προς αποφυγή.