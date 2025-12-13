newspaper
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Spotlight

Η Αυστραλία ξεκίνησε πρόσφατα μια πρωτοφανή πολιτική απαγόρευσης των social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια νέους κάτω των 16 ετών.

Αν και η εφαρμογή της ξεκίνησε ομαλά, η πραγματική δοκιμασία για την κυβέρνηση και την κοινωνία παραμένει να αποδειχθεί.

Παράλληλα, το πρωτοφανές μέτρο προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον και ανοίγει συζητήσεις για την ισορροπία μεταξύ προστασίας των ανηλίκων και ελευθερίας στο διαδίκτυο.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού και η διεθνής προσοχή

Στον κήπο της κατοικίας του πρωθυπουργού στο Σίδνεϊ, με θέα στο λιμάνι, ο Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε την ημέρα αυτή ως ιστορική.

«Αυτή είναι μια μέρα που η υπερηφάνεια μου ως πρωθυπουργός της Αυστραλίας δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Η Αυστραλία λέει ‘αρκετά!’», δήλωσε με έμφαση.

Τα μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του BBC, του CNN και της Ιαπωνίας, κάλυψαν την έναρξη της απαγόρευσης.

Ο Αλμπανέζε τόνισε ότι η Αυστραλία πρωτοστατεί, με άλλες χώρες όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία, η Δανία και η Νορβηγία να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις καθώς σκέφτονται να ακολουθήσουν παρόμοια μέτρα.

Δημοφιλής αλλά αμφιλεγόμενη πολιτική

Η απαγόρευση παραμένει δημοφιλής στους Αυστραλούς, με σχεδόν τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων να την υποστηρίζουν.

Η εκστρατεία της News Corp με τίτλο «Let Them Be Kids» ενίσχυσε τη δυναμική της πολιτικής, ενώ η κυβέρνηση δαπάνησε δημόσια χρήματα για να προωθήσει την πρωτοβουλία και στα Ηνωμένα Έθνη.

Η πολιτική υποστηρίζεται από τα κύρια πολιτικά κόμματα και θεωρείται ως ένα μέτρο προστασίας της ψυχικής υγείας των νέων.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η πολιτική αυτή δεν είναι μόνο τοπική πρωτοβουλία, αλλά έχει παγκόσμια εμβέλεια, καθώς χώρες παρακολουθούν αν η Αυστραλία μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά αυτόν τον περιορισμό.

Οι αντιδράσεις των εταιρειών τεχνολογίας

Οι μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, όπως το Facebook, το Instagram, το TikTok, το X, το YouTube, το Snapchat, το Reddit και το Twitch, ήταν οι πρώτες που κλήθηκαν να συμμορφωθούν με την απαγόρευση.

Αρχικά, υπήρξε αντίσταση· το YouTube απείλησε με αγωγή, ενώ το X του Έλον Μασκ δεν είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του μέχρι την ημέρα εφαρμογής του νόμου.

Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, οι περισσότερες πλατφόρμες δήλωσαν ότι συμμορφώνονται, εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας, όπως τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, συμπεριφορικά σήματα και ανέβασμα κυβερνητικών ταυτοτήτων.

Το Reddit, ωστόσο, προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο, αμφισβητώντας τον νόμο με το επιχείρημα της ελευθερίας της πολιτικής επικοινωνίας, δείχνοντας ότι οι νομικές προκλήσεις δεν έχουν τελειώσει.

Η έναρξη της απαγόρευσης και οι πρώτες αντιδράσεις

Παρά την ομαλή αρχική εφαρμογή, η πραγματική εικόνα δείχνει ότι πολλοί έφηβοι βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση.

Ορισμένες πλατφόρμες επέτρεψαν την πρόσβαση με βάση την ημερομηνία πρώιμης εγγραφής λογαριασμού, ενώ οι αναζητήσεις στο Google για τρόπους παράκαμψης αυξήθηκαν σημαντικά.

Ο πρωθυπουργός και η επίτροπος eSafety, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, παραδέχθηκαν ότι τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρχουν, αλλά υπογράμμισαν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την προστασία των νέων.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή δεδομένων από τις πλατφόρμες για τον αριθμό των λογαριασμών ανηλίκων που έχουν καταργηθεί. Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο θα παρακολουθεί την επίδραση στην ψυχική υγεία των εφήβων και τις αλλαγές στις σχολικές επιδόσεις.

Η αναθεώρηση του νόμου έχει προγραμματιστεί για το 2027, δίνοντας χρόνο για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής.

Οι απόψεις διίστανται

Οι αντιδράσεις των γονέων είναι ανάμεικτες.

«Είναι ωραίο να έχουμε ξανά τα [παιδιά] στο σπίτι», είπε ένας γονέας.

Αλλά ένας άλλος γονέας έθεσε ένα ζήτημα που επαναλήφθηκε από πολλούς άλλους την περασμένη εβδομάδα: «Υπάρχουν νέοι άνθρωποι εκεί έξω, απομονωμένοι τόσο φυσικά όσο και κυριολεκτικά, που ζουν σε μικρές πόλεις ή περιφερειακές κοινότητες, οι οποίοι ενδεχομένως θα χάσουν την online υποστήριξη».

Ο Wayne Holdsworth, ένας πατέρας από τη Μελβούρνη που έκανε εκστρατεία για τη θέσπιση του νόμου μετά την αυτοκτονία του γιου του, Mac, ο οποίος είχε υποστεί διαδικτυακό εκφοβισμό, δήλωσε ότι η απαγόρευση, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, θα εξοπλίσει τους εφήβους ώστε να μπορούν να χειριστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν θα ενταχθούν σε αυτά στα 16 τους.

«Τα παιδιά μας θα κοιτάζουν με υπερηφάνεια το έργο που έχουμε επιτελέσει, το οποίο μόλις έχουμε ξεκινήσει», είπε.

Μια δοκιμασία σε εξέλιξη

Η Αυστραλία αποτελεί παγκόσμιο πείραμα στον περιορισμό των κοινωνικών μέσων για ανηλίκους.

Παρά τη δημοφιλία της πολιτικής, η πραγματική πρόκληση είναι η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά της.

Με τις πλατφόρμες να προσαρμόζονται και τους εφήβους να βρίσκουν τρόπους παράκαμψης, η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει μεταξύ προστασίας και ελευθερίας, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά.

Η ιστορία αυτή μόλις ξεκίνησε και τα επόμενα χρόνια θα δείξουν αν η Αυστραλία θα αποτελέσει πρότυπο προς μίμηση ή προς αποφυγή.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συντάξεις: Αυξήσεις τριών ταχυτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς
Οι πληρωμές 13.12.25

Αυξήσεις τριών ταχυτήτων στις συντάξεις λόγω προσωπικής διαφοράς

Πόσοι θα λάβουν ολόκληρη την αναπροσαρμογή για το 2026 και ποιοι «κουρεμένη» μέχρι 50% – Πότε πληρώνονται οι συντάξεις με τα αυξημένα ποσά ανά Ταμείο – Τι ισχύει από το 2027 και μετά

Ηλίας Γεωργάκης
Βία στους δρόμους: Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι
Road rage 13.12.25

Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι

Το άγχος της εργασίας, οικονομικές δυσκολίες και προσωπικές εντάσεις συχνά μετατρέπονται σε θυμό και μεταφέρονται πίσω από το τιμόνι, μέχρι αυτή η συσσωρευμένη οργή να ξεσπάσει σε βία

Γιώργος Σχοινάς
Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας
EPiC 13.12.25

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Σπάνιες μπομπίνες που θεωρούνταν χαμένες για δεκαετίες αποκαλύπτουν έναν Έλβις όπως δεν τον ξέρουμε, με το νέο φιλμ του Μπαζ Λούρμαν να συνθέτει από την αρχή την πιο εκρηκτική περίοδο της καριέρας του

Σύνταξη
Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»
Μπλόκα 13.12.25

Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»

Θα κάνουν δεκτή οι αγροτοκτηνοτρόφοι την πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο; Ασαφές το πως θα κινηθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη - Μιλούν στο in μέλη από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ένας στους τρεις Έλληνες καταστρέφεται οικονομικά αναζητώντας περίθαλψη
Έκθεση Ε.Ε. 13.12.25

Ένας στους τρεις Έλληνες καταστρέφεται οικονομικά αναζητώντας περίθαλψη

Ένας στους έξι Έλληνες δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα φάρμακά του - Λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες εμπιστεύονται την πρωτοβάθμια περίθαλψη για τις χρόνιες ασθένειές τους

Σύνταξη
Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια
Κόσμος 13.12.25

Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια

Η Ρωσία ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά κατά του βελγικού αποθετηρίου το οποίο παρακρατεί 185 δισ. ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια και τα οποία η ΕΕ θέλει να τα θέσει ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια του ΟΗΕ»
Εφημερίδα politika 13.12.25

«Η μεγαλύτερη απάτη: Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατ. δολάρια του ΟΗΕ»

Ζελένσκι και Τζόνσον φέρονται να εμπλέκονται, μέσω ενός σκοτεινού δικτύου απόκρυψης, σε σχέδιο υπεξαίρεσης δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία ο ΟΗΕ προόριζε για την Αφρική και την Ασία.

Σύνταξη
Καμπότζη και Ταϊλάνδη συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρότι ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
Εχθροπραξίες 13.12.25

Καμπότζη και Ταϊλάνδη δεν διάβασαν... την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθούν οι απειλές για τη χώρα και τον λαό της, διαμηνύει ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, ενώ ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Ρουμανία: Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα – Αποκαλύψεις για πιέσεις από υψηλά κλιμάκια
«Κλέφτες» 13.12.25

Διαδηλώσεις στη Ρουμανία κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα

«Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών στο Βουκουρέστι, που διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφθορά στο δικαστικό σύστημα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ «στέλνει τον Γουίτκοφ στο Βερολίνο» για συνομιλίες με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες
Wall Street Journal 13.12.25

«Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ» για συνομιλίες με Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες

Ο Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Βερολίνο προκειμένου να συζητήσει με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, σε μια προσπάθεια του Τραμπ να γεφυρωθούν οι εναπομείνασες διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες
«Εξωδικαστική δολοφονία» 13.12.25

ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες

Ο ναύαρχος που χτύπησε επιζώντες επίθεσης στη Βενεζουέλα, διατάσσοντας δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χτύπημα σε αντίθεση με την παγκόσμια ναυτική παράδοση αποστρατεύτηκε.

Σύνταξη
Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία
Δεν κάνει πίσω 13.12.25 Upd: 03:21

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ «μπορεί να στείλουν έναν εκπρόσωπο»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Μαρία Ματσάδο 13.12.25

«Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει»

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Σύνταξη
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
