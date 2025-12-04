Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;

Σε μια κίνηση που αναμένεται να μιμηθούν και άλλες κυβερνήσεις, η Αυστραλία ετοιμάζεται να θέσει σε ισχύ από 10 Δεκεμβρίου την πρώτη στον κόσμο απαγόρευση των social media για τους εφήβους κάτω των 16 ετών.

Το αυστραλιανό μπλόκο δίνει το παράδειγμα και θα οδηγήσει σε ένα ντόμινο αντίστοιχων μέτρων σε άλλες χώρες, δήλωσε η επίτροπος ψηφιακής ασφάλειας Τζούλι Ίνμαν Καρτ.

«Έχουμε φτάσει σε σημείο καμπής» δήλωσε την Πέμπτη στο συνέδριο κυβερνοασφάλειας Sydney Dialogue.

«Τα δεδομένα μας είναι το νόμισμα που τροφοδοτεί αυτές τις εταιρείες. Χρησιμοποιούν πανίσχυρα, επιβλαβή, παραπλανητικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά από τα οποία ακόμα και οι ανήλικες δεν έχουν τη δύναμη να προστατευτούν. Τι ελπίδες έχουν τα παιδιά μας;» διερωτήθηκε.

Οι δηλώσεις της έρχονται λίγες ημέρες αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο καλεί την ΕΕ απαγορεύσει πλήρως την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες βίντεο και τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης.

Για τις ηλικίες 13-16 ετών, την απόφαση θα παίρνουν οι γονείς.

Ανάλογο όριο είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι εξετάζει και η ελληνική κυβέρνηση. Η Δανία είναι μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που προωθεί ηλιακoύς περιορισμούς.

Στην Αυστραλία, τα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών θα υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών που κατεβάζουν εφαρμογές και θα ζητούν γονική συναίνεση για τους κάτω των 16.

Το μέτρο αφορά τις πλατφόρμες της Meta, το YouTube, το TikTok, το Snapchat, το Reddit, το Kick και το Twitch. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, ή 28.000 ευρώ, ανά χρήστη.

Αφότου πέρασαν ένα χρόνο πιέζοντας για απόσυρση της απόφασης, οι πλατφόρμες δήλωσαν τελικά ότι θα συμμορφωθούν.

Επιβλαβές περιεχόμενο

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος έδειξε ότι το 96% των παιδιών ηλικίας 10-15 ετών στην Αυστραλία χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επτά στα 10 ανέφεραν πως εκτεθεί σε επιβλαβές περιεχόμενο, όπως μισογυνιστικό και βίαιο υλικό και αναρτήσεις που προωθούν τις διατροφικές διαταραχές και την αυτοκτονία.

Ένα στα επτά παιδιά ανέφερε επίσης ότι είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στο Διαδίκτυο και περισσότερα από τα μισά δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Παρόλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική όσον αφορά τις φερόμενες επιπτώσεις των social media στους ανηλίκους.

Και οι επικριτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι οι νέοι θα βρουν τελικά τρόπους να ξεγελούν τους ελέγχους ηλικίας. Προειδοποιούν επίσης ότι η απαγόρευση θα οδηγήσει στην απομόνωση ορισμένες ομάδες νέων και θα σπρώξει τα παιδιά σε πιο σκοτεινές γωνιές του Διαδικτύου.

Αν και ο νέος νόμος στην Αυστραλία τίθεται σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου, η Meta άρχισε από την Πέμπτη να απενεργοποιεί τους λογαριασμούς ανηλίκων στο Facebook, το Instagram και το Threads.

Οι ανήλικοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τις αναρτήσεις τους στον υπολογισή τους και καλούνται να αποφασίσουν αν θα διαγράψουν τους λογαριασμούς τους ή θα τους αφήσουν παγωμένους μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 16 ετών.

Στο συνέδριο κυβερνοασφάλειας, η επίτροπος ψηφιακής ασφάλειας Ίνμαν Καρτ δήλωσε πως οι εταιρείες τεχνολογίας διαμαρτυρήθηκαν στην αμερικανική κυβέρνηση, η οποία της ζήτησε να καταθέσει σε επιτροπή του Κογκρέσου σχετικά με την προσπάθειά της να ασκήσει «εξωεδαφική εξουσία πάνω στην αμερικανική ελευθερία του λόγου».

Η Ίνμαν Καρτ δεν διευκρίνισε αν σκοπεύει να καταθέσει, σημείωσε όμως ότι η επιστολή που έλαβε από τις ΗΠΑ ισοδυναμεί επίσης με άσκηση εξωεδαφικής εξουσίας.