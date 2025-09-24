Την πρόθεση της Ελλάδας να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω στο θέμα του ελέγχου της χρήσης social media από ανηλίκους, έκανε γνωστή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα εξετάσουμε απαγόρευση της χρήσης social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών», ανέφερε από τη Νέα Υόρκη ο Έλληνας πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία, με θέμα «Protecting Children in the Digital Age», στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

Ένα βήμα παραπέρα

Με την Ελλάδα να έχει απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα σε όλα τα σχολεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε έτοιμος να κάνει ένα βήμα παραπέρα εξετάζοντας σοβαρά την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων, μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης (σ.σ. ανάλογο με αυτή που εφαρμόζει η Αυστραλία για ανήλικους 16 ετών και κάτω) ενημερώνοντας παράλληλα πως έχει ζητήσει από την ομάδα του να εξετάσει τον τρόπο υλοποίησης.

Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε επίσης πως «δεν έχουμε ακόμη εξετάσει το ζήτημα του πώς τα παιδιά μας αλληλεπιδρούν με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης» και σημείωσε πως «αυτό πρόκειται να είναι ένα άλλο θέμα προς συζήτηση, το οποίο θα μας απασχολήσει άμεσα».

Έχουμε την ευθύνη όχι μόνο να συνεργαστούμε με τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και να τους καταστήσουμε σαφές ποιος θέτει τους κανόνες, είπε και συμπλήρωσε πως «οι εταιρείες τεχνολογίας βγάζουν αρκετά χρήματα, δεν χρειάζεται να βγάζουν χρήματα και από την ευαλωτότητα των παιδιών μας».