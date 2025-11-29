science
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 18:55
Θρήνος στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
AI 29 Νοεμβρίου 2025 | 18:00

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Σήμερα, σε μια εποχή βαθιών τεχνολογικών, παραγωγικών και πολιτισμικών μετασχηματισμών, διεκδικήσεις του 20ού αιώνα αποκτούν ξανά καίρια σημασία. Όχι ως ρομαντική επίκληση, αλλά ως ψύχραιμη διάγνωση των νέων μορφών ανισότητας και εξουσίας που γεννά η ψηφιακή μετάβαση.

Η Πέμπτη Βιομηχανική Επανάσταση χαρακτηρίζεται από τη σύζευξη ανθρώπινης δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης, την ανάγκη για βιώσιμη τεχνολογική ανάπτυξη και την ενσωμάτωση βιοτεχνολογίας, ρομποτικής και κβαντικών συστημάτων στην καθημερινότητα.

Παρά τις υποσχέσεις για ανάπτυξη και καινοτομία, η νέα εποχή μετασχηματίζει ριζικά την εργασιακή πραγματικότητα.

Η νέα μορφή ανασφάλειας

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις, η τωρινή δεν αντικαθιστά απλώς ένα τμήμα της χειρωνακτικής εργασίας – απειλεί το σύνολο του φάσματος της μεσαίας τάξης: από λογιστές και δημοσιογράφους μέχρι υπαλλήλους γραφείου και τεχνικούς υποστήριξης.

Η αυτοματοποίηση, η αλγοριθμική λήψη αποφάσεων και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν δεκάδες επαγγελματικές λειτουργίες.

Αυτό γεννά μια νέα μορφή ανισότητας: όχι μόνο οικονομική, αλλά και ψηφιακή. Η πρόσβαση στην τεχνολογία, στη γνώση χειρισμού της και στις δεξιότητες που απαιτεί η καθετοποιημένη ψηφιακή οικονομία γίνεται βασικός παράγοντας κοινωνικής ένταξης ή αποκλεισμού.

Η πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο, στις σχετικές δεξιότητες και εργαλεία, αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης.

Ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται μέσω πλατφορμών: διανομείς, τεχνικοί, δημιουργοί περιεχομένου, προγραμματιστές, οδηγοί, μεταφραστές. Παρά την ευελιξία που υπόσχονται, τα μοντέλα αυτά συχνά αναπαράγουν:

  • αμοιβές χαμηλότερες του βασικού μισθού,
  • έλλειψη ασφάλισης,
  • αδυναμία συνδικαλισμού,
  • πλήρη εξάρτηση από αλγοριθμικές αξιολογήσεις.

Χωρίς θεσμικό πλαίσιο, η εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών δεν αποτελεί απλώς μια νέα μορφή απασχόλησης – είναι μια νέα μορφή επισφάλειας.

Σε πολλές χώρες, συστήματα παρακολούθησης καταγράφουν την παραγωγικότητα, τις κινήσεις, ακόμη και τη «διάθεση» των εργαζομένων. Σε συνθήκες τηλεργασίας, η επιτήρηση είναι συχνά πιο έντονη απ’ ό,τι σε φυσικό χώρο δουλειάς: καταγραφή της πληκτρολόγησης (keylogging), παρακολούθηση μέσω κάμερας (webcam monitoring), εφαρμογές που μετρούν τον «χρόνο αδράνειας» (idle time).

Αυτομάτως καταστρατηγείται το δικαίωμα του εργαζόμενου να μην μετατρέπεται σε στοιχείο δεδομένων προς εκμετάλλευση.

Όσον αφορά στην Παιδεία, ενώ η γνώση βρίσκεται στο επίκεντρο της Πέμπτης Βιομηχανικής Επανάστασης, η πληθώρα πληροφοριών δεν ισοδυναμεί με ουσιαστική Παιδεία και παράλληλα υπονομεύει την κριτική σκέψη.

Ψηφιακός αναλφαβητισμός

Σήμερα δεν αρκεί η γνώση ανάγνωσης και γραφής, παρά απαιτούνται:

  • ψηφιακή επάρκεια,
  • αλγοριθμική κατανόηση,
  • τεχνολογικός γραμματισμός,
  • δεξιότητα στην αξιολόγηση πηγών,
  • προστασία της ιδιωτικότητας,
  • ενσυνείδητη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Όποιος δεν διαθέτει αυτά τα εφόδια, αποκλείεται όχι μόνο από την αγορά εργασίας, αλλά και από κοινωνικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ίδια τη δημοκρατία.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατρέψει την πληροφορία σε προϊόν έλξης της προσοχής των χρηστών. Η εξατομίκευση περιεχομένου -προωθούμενη μέσω αλγορίθμων- δημιουργεί κλειστές φούσκες πληροφόρησης, ενισχύει την πόλωση και υπονομεύει τη δυνατότητα του πολίτη να αξιολογεί αντικειμενικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Παιδεία δεν είναι μόνο εκπαιδευτική ανάγκη· είναι προϋπόθεση δημοκρατίας.

Η ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης καθιστά παρωχημένες τις δεξιότητες μέσα σε 4-7 χρόνια. Η εργατική τάξη χρειάζεται συνεχή, συστηματική πρόσβαση σε δημόσια αναβάθμιση δεξιοτήτων – όχι σε αποσπασματικά σεμινάρια ή υποτυπώδη προγράμματα που αναπαράγουν ανισότητες.

Η Παιδεία πρέπει να επανανοηματοδοτηθεί ως:

  • διαρκής επανακατάρτιση,
  • καθολική πρόσβαση σε τεχνογνωσία,
  • ενίσχυση της κριτικής σκέψης,
  • καλλιέργεια δεξιοτήτων προσαρμογής και δημιουργικότητας.

Σε μια εποχή στην οποία η πληροφορία γίνεται εργαλείο χειραγώγησης, η Παιδεία είναι το αντίβαρο.

Ελευθερία

Η ελευθερία αποτελεί το θεμελιώδες αγαθό που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση στην ψηφιακή σφαίρα. Στον 20ό αιώνα, η ελευθερία απειλείτο από αυταρχικά καθεστώτα. Σήμερα απειλείται από:

  • ιδιωτικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν τεράστιο όγκο δεδομένων,
  • κυβερνήσεις που υιοθετούν συστήματα επιτήρησης,
  • αλγοριθμικές αποφάσεις χωρίς διαφάνεια,
  • συστήματα πρόβλεψης συμπεριφοράς,
  • οικονομικά συμφέροντα «στοχευμένης» ενημέρωσης.

Σήμερα, η εξουσία ασκείται και αόρατα: μέσα από αλγόριθμους που καθορίζουν τι βλέπουμε, πώς εργαζόμαστε και πώς ψηφίζουμε.

Εργασία

Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση σε τεράστιους όγκους δεδομένων εργαζομένων. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά:

  • για αξιολόγηση απόδοσης,
  • για πρόβλεψη «καταλληλότητας»,
  • για λήψη αποφάσεων πρόσληψης ή απόλυσης,
  • για πειθαρχική επιτήρηση.

Η εν λόγω ελευθερίες δεν συνθέτουν ένα αφηρημένο ιδεώδες· αποτελούν συγκεκριμένο εργασιακό δικαίωμα: να μην είσαι το αντικείμενο μιας λειτουργίας που διαλύει κάθε κεκτημένο στο πεδίο της απασχόλησης.

Από τις εκλογικές καμπάνιες μέχρι τον δημόσιο διάλογο, οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτική πραγματικότητα. Οι πολίτες δεν γίνονται μόνο δέκτες πληροφοριών· γίνονται προϊόντα δεδομένων που αναλύονται και αξιοποιούνται για να επηρεάσουν στάσεις και συμπεριφορές.

Σε αυτή τη συνθήκη, ελεύθερος πολίτης είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται χωρίς να διαμορφώνεται από μια επιτηδευμένη ροή πληροφοριών.

Διεκδικήσεις

Η εργατική τάξη του 21ου αιώνα -πολυδιάσπαρτη, πολυσύνθετη και συχνά αόρατη- έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις που ξεπερνούν τα παραδοσιακά συνδικαλιστικά εργαλεία. Οι διεκδικήσεις της πρέπει να επαναπροσδιοριστούν.

Απαιτούνται:

  • νομοθεσίες που ορίζουν δικαιώματα απέναντι σε αλγοριθμικές αποφάσεις,
  • διαφάνεια στην αλγοριθμική αξιολόγηση εργαζομένων,
  • δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγει ο εργοδότης,
  • ρύθμιση της τηλεργασίας και τεκμηρίωση του δικαιώματος στην αποσύνδεση.

Δικαιώματα

Για να μη μετατραπεί η τεχνητή νοημοσύνη σε εργαλείο συγκέντρωσης πλούτου, χρειάζεται:

  • μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών,
  • ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων,
  • συστήματα κοινωνικής προστασίας για εργαζόμενους πλατφορμών,
  • εξερεύνηση μορφών εγγυημένου εισοδήματος.

Εκπαίδευση

Η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να επανασχεδιαστεί ώστε:

  • να ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο μάθησης,
  • να διδάσκει κριτική ψηφιακή σκέψη,
  • να μειώνει το τεχνολογικό χάσμα,
  • να παρέχει δωρεάν συνεχή κατάρτιση σε ενηλίκους.

Δημοκρατία

Απαραίτητο είναι ένα πλαίσιο:

  • περιορισμού της αλγοριθμικής χειραγώγησης,
  • διασφάλισης της διαφάνειας πλατφορμών,
  • ρύθμισης της χρήσης συστημάτων αναγνώρισης προσώπου,
  • ενίσχυσης της ψηφιακής ιδιωτικότητας.

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η εποχή των έξυπνων μηχανών καθιστά την προσήλωση στον άνθρωπο πιο αναγκαία από ποτέ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Tεχνητή νοημοσύνη
Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ικανότητες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI – Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες
Έκθεση WEF 21.11.25

Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI - Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες

Πώς βλέπουν οι εργοδότες το μέλλον της αγοράς εργασίας στο περιβάλλον της AI, σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΑΕΛ Novibet για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο
Λόγος & Τέχνη 29.11.25

Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο

Το βιβλίο «Ταξίδι της Συνείδησης προς το Υπερβατικό» του θεολόγου και συγγραφέα Δρ Βασίλη Αδραχτά είναι ένας διάλογος μεταξύ Νίκου Καζαντζάκη και Σρι Ωρομπίντο μέσα από το εικαστικό έργο της Art of Life Collective.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάνω από 70.000 νεκροί στη Γάζα κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ – Εκατοντάδες μετά την εκεχειρία
Παλαιστίνη 29.11.25

Πάνω από 70.000 νεκροί στη Γάζα κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ – Εκατοντάδες μετά την εκεχειρία

Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις σε απάντηση σε αυτό που αποκαλεί παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ από τα ερείπια ανασύρονται πτώματα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι

LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κάλιαρι για τη 13η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με νέα πρόσωπα η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Με νέα πρόσωπα η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ

Η αρχική 11άδα που επέλεξε ο προπονητής του Άρη για το ματς με την ΑΕΛ. Ρόουζ, Μορουτσάν, Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας ξεκινούν στο βασικό σχήμα της αναμέτρησης της 12ης αγωνιστικής (29/11, 19.30) .

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης
Ελλάδα 29.11.25

Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης

Ενδοοικογενειακή βία που μετατράπηκε σε καθημερινή κόλαση για μια 40χρονη γυναίκα, την οποία ο σύζυγός της ξυλοκοπούσε, οδήγησε σε τρεις αποβολές και συνεχίζει μέχρι σήμερα να την απειλεί.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος
Πόλο 29.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος

LIVE: Ολυμπιακός - Ντουναϊσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Ντουναϊσβάρος για την 3η αγωνιστική του LEN Champions League γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;
Cecco del Caravaggio 29.11.25

Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;

Ένα πρόσωπο που επανέρχεται από πίνακα σε πίνακα, ένας δεσμός που προκαλεί αιώνες μετά, κι ένας ζωγράφος που άντλησε από την αμαρτία της Ρώμης το πιο ανθρώπινο σκοτάδι της τέχνης του

Σύνταξη
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Μπάσκετ 29.11.25

Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτίζαν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.

Σύνταξη
Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)
Super League 2 29.11.25

Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)

Παρότι βρέθηκε με 10 παίκτες από το 14′, η Μαρκό επικράτησε με 3-0 του Αιγάλεω. Η Καβάλα πήρε το τρίποντο κόντρα στον Νέστο με 1-0. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ Β’ κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0.

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης
Ελλάδα 29.11.25

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης

Δράστες της επίθεσης στο κατάστημα στα Σεπόλια τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την αστυνομία είναι δύο αλλοδαποί εκ των οποίων ο ένας είναι έγκλειστος στη φυλακή και ο δεύτερος συνελήφθη χθες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου – Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος
Θεσσαλονίκη 29.11.25

Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου - Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος

Ο 32χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς επιτέθηκε με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Αλαβές για τη 14η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο