Ψηφιακοί νομάδες: Το τέλος του ονείρου και η σκληρή επιστροφή στην πόλη

Η εικόνα πούλησε όσο ελάχιστες τα τελευταία χρόνια: Ένα λάπτοπ ακουμπισμένο σε ένα ξύλινο τραπεζάκι, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, έναν παγωμένο καφέ στο χέρι και την υπόσχεση της απόλυτης εργασιακής ελευθερίας. Το κίνημα των ψηφιακών νομάδων παρουσιάστηκε ως το απόλυτο επαγγελματικό ιδεώδες της μετα-πανδημικής εποχής.

Επαγγελματίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά και πολλοί Έλληνες, μάζεψαν τα πράγματά τους, εγκατέλειψαν τα γκρίζα αστικά κέντρα και μετακόμισαν σε νησιά, ορεινά χωριά και παραθαλάσσιους οικισμούς, κυνηγώντας τη χρυσή τομή μεταξύ επαγγελματικής φιλοδοξίας και ποιότητας ζωής.

Σήμερα, ωστόσο, το ειδυλλιακό αυτό αφήγημα φαίνεται να ξεθωριάζει απότομα. Τα διαμερίσματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα αρχίζουν να γεμίζουν ξανά από εκείνους που κάποτε ορκίζονταν ότι δεν θα ξαναπατήσουν το πόδι τους σε εταιρικό γραφείο.

Πίσω από τα προσεγμένα φίλτρα του Instagram και τα εντυπωσιακά βίντεο στο TikTok, η πραγματικότητα της αποκέντρωσης αποδείχθηκε αρκετά πιο περίπλοκη, μετατρέποντας το πολυπόθητο όνειρο σε μια καθημερινή δοκιμασία αντοχών.

Η ψευδαίσθηση των υποδομών και το ψηφιακό χάσμα

Ένας από τους βασικούς λόγους της μαζικής επιστροφής είναι η πρακτική δυσκολία της καθημερινότητας.

Όταν η εργασία σου εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, μια ξαφνική διακοπή ρεύματος λόγω κακοκαιρίας ή οι δραματικές καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των δικτύων δεν αποτελούν απλώς μια ενόχληση της στιγμής, αλλά πραγματικό επαγγελματικό κίνδυνο.

Πολλοί ψηφιακοί νομάδες βρέθηκαν να αναζητούν απεγνωσμένα σήμα σε απομακρυσμένες καφετέριες με τα λάπτοπ στα χέρια, ή να παλεύουν με ασταθείς συνδέσεις εν μέσω κρίσιμων τηλεδιασκέψεων με πελάτες και εργοδότες.

Επιπλέον, το ζήτημα των βασικών παροχών αναδείχθηκε σε μείζον πρόβλημα. Οι ιατροφαρμακευτικές υποδομές και οι υπηρεσίες στα περισσότερα νησιά, ειδικά εκτός της τουριστικής περιόδου, παραμένουν από υποτυπώδεις έως ανύπαρκτες.

Η ιδέα του να ζεις σε έναν επίγειο παράδεισο χάνει ταχύτατα τη γοητεία της όταν συνειδητοποιείς ότι για μια απλή, αλλά επείγουσα, ιατρική εξέταση χρειάζεται να ταξιδέψεις ώρες με το πλοίο της γραμμής ή να περιμένεις το επόμενο αεροπλάνο.

Η παγίδα του αυξημένου κόστους ζωής

Το οικονομικό αφήγημα του ψηφιακού νομαδισμού βασιζόταν εξ αρχής στην υπόθεση ότι το κόστος ζωής στην περιφέρεια είναι δραματικά χαμηλότερο. Αυτό, όμως, αποτελεί πλέον παρελθόν.

Η μαζική εισροή εργαζομένων με υψηλούς -συχνά διεθνείς- μισθούς, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Airbnb και των βραχυχρόνιων μισθώσεων, εκτόξευσε τα ενοίκια σε δημοφιλείς και μη προορισμούς.

Ένα σπίτι σε ένα κυκλαδονήσι ή στην Κρήτη, το οποίο κάποτε ήταν προσιτό τον χειμώνα, πλέον ενοικιάζεται σε τιμές που συναγωνίζονται τα ακριβά βόρεια ή νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Αν προσθέσει κανείς σε αυτό το κόστος των μεταφορικών, τις αυξημένες τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ που φτάνουν στα νησιά με σημαντικό «καπέλο», αλλά και την ακρίβεια στην εστίαση που πλέον απευθύνεται κυρίως σε τουρίστες, το μαθηματικό μοντέλο της αποκέντρωσης σταμάτησε προ πολλού να βγάζει νόημα για τον μέσο Έλληνα εργαζόμενο.

Η απομόνωση και η εκκωφαντική «σιωπή» του χειμώνα

Ίσως το πιο ηχηρό χτύπημα στο κίνημα των ψηφιακών νομάδων να μην ήρθε από τα τεχνικά ή τα στενά οικονομικά ζητήματα, αλλά από την ίδια την ανθρώπινη φύση και την ψυχολογία. Η ζωή σε ένα ελληνικό νησί τον Αύγουστο είναι αναμφίβολα μεθυστική.

Η ζωή όμως τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, όταν τα μαγαζιά κατεβάζουν ρολά, οι τουρίστες εξαφανίζονται και ο βοριάς σφυρίζει στα άδεια, βρεγμένα σοκάκια, είναι μια εντελώς διαφορετική, συχνά μελαγχολική ιστορία.

Η μοναξιά άρχισε να χτυπά απειλητικά την πόρτα όσων πίστεψαν ότι αρκεί μια οθόνη για να είναι ευτυχισμένοι. Η περίφημη «δικτύωση» και η αβίαστη κοινωνικοποίηση που προσφέρουν απλόχερα οι μεγαλουπόλεις, αντικαταστάθηκαν από μια βαθιά αίσθηση απομόνωσης.

Το εταιρικό γραφείο, όσο κι αν είχε δαιμονοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αποτελούσε πάντα έναν ζωτικό πυρήνα ανθρώπινης επαφής. Οι τυχαίες συζητήσεις στον διάδρομο, ο γρήγορος καφές μετά τη δουλειά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, το θέατρο, η αίσθηση ότι ανήκεις σε μια ευρύτερη, παλλόμενη ομάδα – όλα αυτά χάθηκαν.

Οι ψηφιακοί νομάδες βρέθηκαν να δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες, καθώς τα όρια μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου καταλύθηκαν πλήρως, χωρίς όμως την απαραίτητη ψυχολογική αποφόρτιση που προσφέρει ο ρυθμός της πόλης.

Η επιστροφή και η επικράτηση του υβριδικού μοντέλου

Η σταδιακή αλλά μαζική επιστροφή στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση και οπισθοχώρηση στο παραδοσιακό, αυστηρό μοντέλο εργασίας του «9 με 5». Αντίθετα, σηματοδοτεί την ωρίμανση μιας ολόκληρης τάσης.

Η πλειοψηφία όσων επιστρέφουν σήμερα δεν αναζητούν το παλιό τους γραφείο με πλήρη φυσική παρουσία, αλλά το ιδανικό υβριδικό μοντέλο. Θέλουν την ευελιξία να δουλεύουν κάποιες μέρες από την άνεση του σπιτιού τους, αλλά έχουν ζωτική ανάγκη την ενέργεια, τις άρτιες υποδομές και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η μητρόπολη.

Το μεγάλο κοινωνικό πείραμα των ψηφιακών νομάδων δεν απέτυχε. Απλώς δοκιμάστηκε στην πράξη και έδειξε τα πραγματικά του όρια.

Μας υπενθύμισε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο άνθρωπος παραμένει ένα βαθιά κοινωνικό ον και πως κανένα, όσο μαγευτικό κι αν είναι, ηλιοβασίλεμα μπροστά στο κύμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει μακροπρόθεσμα την εργασιακή σταθερότητα, τις ευκαιρίες για εξέλιξη και τη ζεστασιά της ανθρώπινης κοινότητας.

Το όνειρο της απόλυτης εργασιακής ελευθερίας δεν τελείωσε, απλώς προσγειώθηκε ανώμαλα στην πραγματικότητα της πόλης, εκεί όπου όλα τελικά συμβαίνουν.