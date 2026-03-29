Ψηφιακοί νομάδες: Το τέλος του ονείρου και η σκληρή επιστροφή στην πόλη
Ελλάδα 29 Μαρτίου 2026, 21:30

Ψηφιακοί νομάδες: Το τέλος του ονείρου και η σκληρή επιστροφή στην πόλη

Γιατί οι ψηφιακοί νομάδες εγκαταλείπουν τα νησιά; Η ακρίβεια, η μοναξιά και οι ελλιπείς υποδομές τούς επιστρέφουν στις μεγάλες πόλεις.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Η εικόνα πούλησε όσο ελάχιστες τα τελευταία χρόνια: Ένα λάπτοπ ακουμπισμένο σε ένα ξύλινο τραπεζάκι, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, έναν παγωμένο καφέ στο χέρι και την υπόσχεση της απόλυτης εργασιακής ελευθερίας. Το κίνημα των ψηφιακών νομάδων παρουσιάστηκε ως το απόλυτο επαγγελματικό ιδεώδες της μετα-πανδημικής εποχής.

Επαγγελματίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά και πολλοί Έλληνες, μάζεψαν τα πράγματά τους, εγκατέλειψαν τα γκρίζα αστικά κέντρα και μετακόμισαν σε νησιά, ορεινά χωριά και παραθαλάσσιους οικισμούς, κυνηγώντας τη χρυσή τομή μεταξύ επαγγελματικής φιλοδοξίας και ποιότητας ζωής.

Σήμερα, ωστόσο, το ειδυλλιακό αυτό αφήγημα φαίνεται να ξεθωριάζει απότομα. Τα διαμερίσματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα αρχίζουν να γεμίζουν ξανά από εκείνους που κάποτε ορκίζονταν ότι δεν θα ξαναπατήσουν το πόδι τους σε εταιρικό γραφείο.

Πίσω από τα προσεγμένα φίλτρα του Instagram και τα εντυπωσιακά βίντεο στο TikTok, η πραγματικότητα της αποκέντρωσης αποδείχθηκε αρκετά πιο περίπλοκη, μετατρέποντας το πολυπόθητο όνειρο σε μια καθημερινή δοκιμασία αντοχών.

Η ψευδαίσθηση των υποδομών και το ψηφιακό χάσμα

Ένας από τους βασικούς λόγους της μαζικής επιστροφής είναι η πρακτική δυσκολία της καθημερινότητας.

Όταν η εργασία σου εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, μια ξαφνική διακοπή ρεύματος λόγω κακοκαιρίας ή οι δραματικές καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των δικτύων δεν αποτελούν απλώς μια ενόχληση της στιγμής, αλλά πραγματικό επαγγελματικό κίνδυνο.

Πολλοί ψηφιακοί νομάδες βρέθηκαν να αναζητούν απεγνωσμένα σήμα σε απομακρυσμένες καφετέριες με τα λάπτοπ στα χέρια, ή να παλεύουν με ασταθείς συνδέσεις εν μέσω κρίσιμων τηλεδιασκέψεων με πελάτες και εργοδότες.

Επιπλέον, το ζήτημα των βασικών παροχών αναδείχθηκε σε μείζον πρόβλημα. Οι ιατροφαρμακευτικές υποδομές και οι υπηρεσίες στα περισσότερα νησιά, ειδικά εκτός της τουριστικής περιόδου, παραμένουν από υποτυπώδεις έως ανύπαρκτες.

Η ιδέα του να ζεις σε έναν επίγειο παράδεισο χάνει ταχύτατα τη γοητεία της όταν συνειδητοποιείς ότι για μια απλή, αλλά επείγουσα, ιατρική εξέταση χρειάζεται να ταξιδέψεις ώρες με το πλοίο της γραμμής ή να περιμένεις το επόμενο αεροπλάνο.

Η παγίδα του αυξημένου κόστους ζωής

Το οικονομικό αφήγημα του ψηφιακού νομαδισμού βασιζόταν εξ αρχής στην υπόθεση ότι το κόστος ζωής στην περιφέρεια είναι δραματικά χαμηλότερο. Αυτό, όμως, αποτελεί πλέον παρελθόν.

Η μαζική εισροή εργαζομένων με υψηλούς -συχνά διεθνείς- μισθούς, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του Airbnb και των βραχυχρόνιων μισθώσεων, εκτόξευσε τα ενοίκια σε δημοφιλείς και μη προορισμούς.

Ένα σπίτι σε ένα κυκλαδονήσι ή στην Κρήτη, το οποίο κάποτε ήταν προσιτό τον χειμώνα, πλέον ενοικιάζεται σε τιμές που συναγωνίζονται τα ακριβά βόρεια ή νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Αν προσθέσει κανείς σε αυτό το κόστος των μεταφορικών, τις αυξημένες τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ που φτάνουν στα νησιά με σημαντικό «καπέλο», αλλά και την ακρίβεια στην εστίαση που πλέον απευθύνεται κυρίως σε τουρίστες, το μαθηματικό μοντέλο της αποκέντρωσης σταμάτησε προ πολλού να βγάζει νόημα για τον μέσο Έλληνα εργαζόμενο.

Η απομόνωση και η εκκωφαντική «σιωπή» του χειμώνα

Ίσως το πιο ηχηρό χτύπημα στο κίνημα των ψηφιακών νομάδων να μην ήρθε από τα τεχνικά ή τα στενά οικονομικά ζητήματα, αλλά από την ίδια την ανθρώπινη φύση και την ψυχολογία. Η ζωή σε ένα ελληνικό νησί τον Αύγουστο είναι αναμφίβολα μεθυστική.

Η ζωή όμως τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, όταν τα μαγαζιά κατεβάζουν ρολά, οι τουρίστες εξαφανίζονται και ο βοριάς σφυρίζει στα άδεια, βρεγμένα σοκάκια, είναι μια εντελώς διαφορετική, συχνά μελαγχολική ιστορία.

Η μοναξιά άρχισε να χτυπά απειλητικά την πόρτα όσων πίστεψαν ότι αρκεί μια οθόνη για να είναι ευτυχισμένοι. Η περίφημη «δικτύωση» και η αβίαστη κοινωνικοποίηση που προσφέρουν απλόχερα οι μεγαλουπόλεις, αντικαταστάθηκαν από μια βαθιά αίσθηση απομόνωσης.

Το εταιρικό γραφείο, όσο κι αν είχε δαιμονοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αποτελούσε πάντα έναν ζωτικό πυρήνα ανθρώπινης επαφής. Οι τυχαίες συζητήσεις στον διάδρομο, ο γρήγορος καφές μετά τη δουλειά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, το θέατρο, η αίσθηση ότι ανήκεις σε μια ευρύτερη, παλλόμενη ομάδα – όλα αυτά χάθηκαν.

Οι ψηφιακοί νομάδες βρέθηκαν να δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες, καθώς τα όρια μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου καταλύθηκαν πλήρως, χωρίς όμως την απαραίτητη ψυχολογική αποφόρτιση που προσφέρει ο ρυθμός της πόλης.

Η επιστροφή και η επικράτηση του υβριδικού μοντέλου

Η σταδιακή αλλά μαζική επιστροφή στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση και οπισθοχώρηση στο παραδοσιακό, αυστηρό μοντέλο εργασίας του «9 με 5». Αντίθετα, σηματοδοτεί την ωρίμανση μιας ολόκληρης τάσης.

Η πλειοψηφία όσων επιστρέφουν σήμερα δεν αναζητούν το παλιό τους γραφείο με πλήρη φυσική παρουσία, αλλά το ιδανικό υβριδικό μοντέλο. Θέλουν την ευελιξία να δουλεύουν κάποιες μέρες από την άνεση του σπιτιού τους, αλλά έχουν ζωτική ανάγκη την ενέργεια, τις άρτιες υποδομές και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η μητρόπολη.

Το μεγάλο κοινωνικό πείραμα των ψηφιακών νομάδων δεν απέτυχε. Απλώς δοκιμάστηκε στην πράξη και έδειξε τα πραγματικά του όρια.

Μας υπενθύμισε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο άνθρωπος παραμένει ένα βαθιά κοινωνικό ον και πως κανένα, όσο μαγευτικό κι αν είναι, ηλιοβασίλεμα μπροστά στο κύμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει μακροπρόθεσμα την εργασιακή σταθερότητα, τις ευκαιρίες για εξέλιξη και τη ζεστασιά της ανθρώπινης κοινότητας.

Το όνειρο της απόλυτης εργασιακής ελευθερίας δεν τελείωσε, απλώς προσγειώθηκε ανώμαλα στην πραγματικότητα της πόλης, εκεί όπου όλα τελικά συμβαίνουν.

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Πακιστάν: Ενδεχόμενες επαφές ΗΠΑ-Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες

Πακιστάν: Ενδεχόμενες επαφές ΗΠΑ-Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες

Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Σύνταξη
Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.03.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ελλάδα 29.03.26

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ

Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Σύνταξη
Κρήτη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου
Στην Κρήτη 29.03.26

Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου

Με την πυροδότηση δημιουργήθηκε ένα πύρινο «σιντριβάνι» και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί

Σύνταξη
Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά – Οι «κόκκινες» περιοχές
Αυξημένη προσοχή 29.03.26

Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά - Οι «κόκκινες» περιοχές

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος για την κακοκαιρία - Δείτε χάρτη με τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων

Σύνταξη
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
