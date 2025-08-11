newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
11.08.2025 | 03:57
Πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής – Διακοπή κυκλοφορίας
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Οικονομία 11 Αυγούστου 2025 | 06:13

Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν οι έρευνες διεθνών  εταιρειών για τις εργασιακές προοπτικές στην Αθήνα μας, τη διαμαντόπετρα, της γης το δαχτυλίδι. Εκεί που η πρωτεύουσα της Ελλάδας «σκόραρε» στον πάτο της Ευρώπης, νέες έρευνες την τοποθετούν στις πιο ελκυστικές πόλεις παγκοσμίως για όσους συνδυάζουν δουλειά και διακοπές – ή workcation σύμφωνα με τον αγγλόφωνο νεολογισμό.

Η Αθήνα είναι η δεύτερη χειρότερη πρωτεύουσα στην Ευρώπη για εύρεση ποιοτικής εργασίας / πηγή: Eυρωπαϊκή Επιτροπή – επεξεργασία Εuronews

Αθήνα, η δεύτερη χειρότερη πόλη για να δουλεύεις

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Κομισιόν (Quality of Life in European Cities), οι Ευρωπαίοι πολίτες ψηφίζουν την Αθήνα ως τη δεύτερη χειρότερη πρωτεύουσα για εύρεση ποιοτικής εργασίας. Μόλις το 21% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι εύκολο να βρει κανείς καλή δουλειά στην Αθήνα (με έμφαση στο καλή και όχι στο «απλά μια δουλειά»).  Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Ρώμη με 20%, ενώ τρίτη από το τέλος είναι η Μαδρίτη με 24%.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των Ευρωπαίων βρίσκονται οι πρωτεύουσες της Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Νορβηγίας – Πράγα, Μπρατισλάβα και Όσλο -, με 79%, 72% και 69% αντίστοιχα.

Γενικά παρατηρείται ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις πόλεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τους πολίτες να είναι πιο απαισιόδοξοι ως προς τις εργασιακές προοπτικές, και στις πόλεις της κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, που εμφανίζονται ως πιο φιλικές στους εργαζόμενους.

Η Αθήνα κατατάσσεται ως η χειρότερη πόλη στην Ευρώπη για τηλεργασία / πηγή: brother.co.uk

Τελευταία η Αθήνα και στην τηλεργασία

Στον πάτο σκοράρει η Αθήνα και στη λίστα της BrotherUk (της γνωστής εταιρείας εκτυπωτών) για τις καλύτερες και χειρότερες πόλεις στην Ευρώπη για εργασία εξ αποστάσεως.

Εξετάζοντας μια σειρά παράγοντες, όπως  τη στέγαση, το ρεύμα, τις συγκοινωνίες, τις ευρυζωνικές συνδέσεις και τη γενικότερη ποιότητα ζωής, η Αθήνα ίσα που πιάνει τη βάση, με 50,3 στα 100, η χαμηλότερη βαθμολογία πανευρωπαϊκά. Η Θεσσαλονίκη, το Βελιγράδι και η Πάτρα συμπληρώνουν την τετράδα με τις χειρότερες πόλεις για τηλεργασία.

Στην κορυφή βρίσκεται το Λουξεμβούργο με βαθμολογία 68. Ακολουθούν σχεδόν ισοψηφώντας το Ρότερνταμ της Ολλανδίας και η άγνωστη στο ευρύ κοινό τσεχική πόλη Όλομουτς, με περίπου 64 στα 100 αμφότερες.

Ανατρέποντας τα δεδομένα

Έρχεται τώρα νέα έρευνα, του πολυεθνικού ομίλου IWG (International Work Group), που τοποθετεί την Αθήνα στη 12η θέση, ανάμεσα σε 40 μητροπόλεις του κόσμου που αποτελούν ελκυστικούς προορισμούς για όσους συνδυάζουν τηλεργασία και διακοπές. Πρόκειται για το τρίτο ετήσιο βαρόμετρο «Work From Anywhere», που αξιολογεί τις πόλεις ανάλογα με τις ευκαιρίες που παρέχουν για υβριδική εργασία, σε πολίτες τρίτων χωρών.  Ως υβριδική ορίζεται η θέση εργασίας που συνδυάζει δουλειά εξ αποστάσεως, με φυσική παρουσία, σε διαφορετικές αναλογίες.

Mπορεί η Αθήνα να μην τα κατάφερε να ενταχθεί στο διεθνές τοπ-10, αλλά ανέβηκε σημαντικά στη διεθνή κατάταξη, χάρη στις ψηλές βαθμολογίες που συγκέντρωσε σε συγκεκριμένους τομείς.

Όπως αναφέρεται, η Αθήνα βαθμολογήθηκε με 10 στα 10 για το πρόγραμμα της βίζας για ψηφιακούς νομάδες, με 9,5 στα 10 για τις επιλογές διαμονής, και με 9 στα 10 στις καλές καιρικές συνθήκες.

Στην κορυφή αναδείχθηκε το Τόκιο, εκτοπίζοντας την περσινή νικήτρια τη Βουδαπέστη που έπεσε στην τρίτη θέση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ρίο Ντε Τζανέιρο, και ακολουθούν οι Σεούλ, Βαρκελώνη, Πεκίνο, Λισαβόνα, Ρώμη, Παρίσι και η πρωτεύουσα της Μάλτας, η Βαλέτα.

Όνειρο για workcation, εφιάλτης για σκέτη work

Mια πρώτη διαπίστωση είναι ότι  πόλεις του ευρωπαϊκού Νότου που οι ίδιοι οι πολίτες τους δυσκολεύονται να βρουν ποιοτική εργασία, αναδεικνύονται ως κορυφαίοι προορισμοί για τους διεθνείς επισκέπτες – ψηφιακούς νομάδες. Εννοείται ότι οι υβριδικά εργαζομενοι αυτής της κατηγορίας δεν απασχολούνται σε αμιγώς ντόπιους εργοδότες, αλλά σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εκτός των συνόρων της χώρας στην οποία που διαμένουν προσωρινά – για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μπορεί για τους ντόπιους εργαζόμενους, των 800 και 1000 ευρώ, τα ενοίκια στην Αθήνα να είναι απλησίαστα, αλλά για όσους εργάζονται με μισθούς Λουξεμβούργου ή έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, μπορεί να θεωρούνται προσιτά. Η επέκταση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που πλέον ανοίγονται και στον τομέα των «μεσοπρόθεσμων  μισθώσεων», απευθύνεται και σε αυτή την κατηγορία ταξιδιωτών-εργαζομένων.

Μια άλλη παράμετρος που οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν είναι ότι ο φορέας που διεξάγει την έρευνα παρουσιάζεται ως η «μεγαλύτερη πλατφόρμα εργασίας στον κόσμο και πάροχος ευέλικτων λύσεων εργασίας». Η IWG είναι πρακτικά μια πολυεθνική εταιρεία real estate, που διαχειρίζεται παγκοσμίως πάνω από 4.000 ευέλικτους χώρους εργασίας σε πάνω από 120 χώρες. Στην Aθήνα εντός του 2025 πρόσθεσε δύο νέα επιχειρηματικά κέντρα –  συγκροτήματα ευέλικτης εργασίας: Το Spaces Europa Plaza στην Καλλιθέα, έκτασης 3.275 τ.μ. και το Regus River West στο Αιγάλεω, που στεγάζεται σε εμπορικό συγκρότημα, καταλαμβάνοντας 460 τ.μ.

Είναι λογικό μια εταιρεία που ενοικιάζει επαγγελματικά ακίνητα σε όλο τον πλανήτη, για λύσεις ευέλικτης εργασίας, να αξιολογεί τις πόλεις ανάλογα με το πόσο φιλικές είναι για τους «υβριδικά εργαζόμενους» από τρίτες χώρες. Στη φετινή έρευνα της IWG διαπιστώνεται ότι το 60% όσων εργάζονται υβριδικά είναι πλέον πιο πιθανό να παρατείνει τις διακοπές του για να εργαστεί εξ αποστάσεως, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πήγαν για διακοπές, έμειναν για δουλειά

«Βλέπουμε περισσότερους εργαζόμενους από ποτέ να παρατείνουν τα ταξίδια τους για να εργαστούν εξ αποστάσεως ή να επιλέγουν να περάσουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό ως ψηφιακοί νομάδες», δηλώνει ο Μαρκ Ντίξον, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της IWG, δήλωσε. Ο ίδιος είπε ότι χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα – είτε πρόκειται για έναν τοπικό ευέλικτο χώρο εργασίας είτε για ένα κέντρο συνεργασίας στην άλλη άκρη του κόσμου. «Για πολλούς, οι μέρες των καθημερινών μεγάλων μετακινήσεων έχουν τελειώσει και υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία να εργάζονται σε νέους τόπους», καταλήγει.

Τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν ισχύουν για τους Έλληνες εργαζόμενους. Σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να εργάζεται εξ αποστάσεως, έστω κάποιες μέρες την εβδομάδα ή το μήνα. Αντίστοιχα, το 20% των εργαζόμενων δεν μπορεί να πάει ούτε εφτά ημέρες διακοπές, ενώ το 52% των ερωτώμενων σε έρευνα του ΙΕΛΚΑ δεν θα πάει καθόλου διακοπές φέτος το καλοκαίρι

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
