Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Η πανδημία προκάλεσε ριζικές αλλαγές στην παγκόσμια αγορά εργασίας και ανέτρεψε τα δεδομένα για το πού και πώς δουλεύουμε. Η εξ αποστάσεως εργασία γνώρισε τεράστια άνθηση και πολλοί εργαζόμενοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν χωρίς να θυσιάσουν τη δουλειά τους.

Άλλοι έγιναν πλήρως ψηφιακοί νομάδες, ενώ ορισμένοι απλώς εργάζονταν για λίγο καιρό από μια παραλία στη Βραζιλία. Πολλές χώρες θέσπισαν ειδικές βίζες για να προσελκύσουν αυτούς τους νέους περιηγητές, ώστε να αντισταθμίσουν τις απώλειες στον τουρισμό.

Με το τέλος των ταξιδιωτικών περιορισμών, η κινητικότητα αυξήθηκε ραγδαία και οι εργαζόμενοι άρχισαν να αναζητούν εργασία σε άλλες χώρες. Νέα έρευνα της IWG, της μεγαλύτερης πλατφόρμας εργασίας στον κόσμο και παρόχου ευέλικτων χώρων εργασίας, αποκάλυψε την αυξανόμενη δημοτικότητα των επαγγελματικών μετακινήσεων μεταξύ των υπαλλήλων γραφείου, με το 78% των εργαζομένων να θεωρούν την πολιτική «εργασίας από οπουδήποτε» ως σημαντικό παράγοντα κατά την επιλογή μιας νέας θέσης εργασίας.

«Οι μέρες των καθημερινών μεγάλων μετακινήσεων έχουν τελειώσει»

Το 87% των υβριδικών εργαζομένων αναφέρουν ότι η ελευθερία να εργάζονται από οπουδήποτε αυξάνει την παραγωγικότητά τους. Παρόμοια ποσοστά αναφέρουν μειωμένη επαγγελματική εξουθένωση (85%) και βελτιωμένη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (87%).

Η ευελιξία στον χώρο εργασίας αποδεικνύεται επίσης απαραίτητη για τη διατήρηση των εργαζομένων. Οι ευέλικτες ρυθμίσεις μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά οικειοθελούς αποχώρησης έως και κατά 20%, ενώ οι εργαζόμενοι είναι τρεις φορές πιο πιθανό να παραμείνουν σε ρόλους όπου μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων θέσεων εργασίας.

Επί του παρόντος, η Αθήνα εξελίσσεται σε πόλο έλξης για ψηφιακούς νομάδες, όπως προκύπτει στην τρίτη ετήσια έκθεση Work from Anywhere Barometer της IWG, η οποία την κατατάσσει στην 12η θέση ανάμεσα σε 40 μητροπόλεις, που προσφέρουν τον ιδανικό συνδυασμό ταξιδιού και άνεσης.

Το Τόκιο φιγουράρει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των καλύτερων πόλεων για όσους επιλέγουν να συνδυάζουν την τηλεργασία με τις διακοπές τους, ξεπερνώντας το ανταγωνιστικό το Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο έμεινε στη δεύτερη θέση και την περυσινή νικήτρια, τη Βουδαπέστη.

Το Τόκιο συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία για τις εξαιρετικές ευρυζωνικές ταχύτητες, τις υποδομές μεταφορών, την ασφάλεια, τον πολιτισμό και τη νέα βίζα ψηφιακού νομάδα που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2024, η οποία επιτρέπει διαμονή έως και 12 μήνες με ανταγωνιστικό κόστος. Η πόλη επωφελείται επίσης από την εγγύτητα σε βουνά, παράκτιες περιοχές και εθνικά πάρκα – ιδανική για υβριδικούς εργαζόμενους που αναζητούν μια συναρπαστική αστική ατμόσφαιρα παράλληλα με φυσικές αποδράσεις.

Το Ρίο ντε Τζανέιρο, εδραιώνει τη θέση του κοντά στην κορυφή χάρη στην ανάπτυξη του 5G σε όλη την πόλη, τη βελτιωμένη διαθεσιμότητα των χώρων εργασίας και το προσιτό κόστος διαβίωσης. Το Ρίο είναι η πατρίδα του παγκοσμίου φήμης καρναβαλιού και σφύζει από ζωή -νυχτερινά κέντρα και εστιατόρια συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον- ενώ εκτεταμένοι χώρους πρασίνου συμπληρώνουν την εικόνα της πόλης.

Οι υβριδικοί εργαζόμενοι επωφελούνται από μια ακμάζουσα κοινότητα ψηφιακών νομάδων, η οποία ενισχύεται από τις επενδύσεις της τοπικής κυβέρνησης για να γίνει η πόλη πιο ελκυστική για τους εξ αποστάσεως εργαζόμενους, παράλληλα με διάσημες παραλίες, όπως η Κοπακαμπάνα και η Ιπανέμα.

«Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία να εργάζονται»

Η Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση, παραμένει ένας από τους αγαπημένους προορισμούς για workcation με τα προσιτά καταλύματα, τις ισχυρές συγκοινωνιακές συνδέσεις και την ευρεία πολιτιστική της προσφορά, αν και οι νέες πολιτικές για τη βίζα της στέρησα την πρώτη θέση.

Στους νέους «παίχτες» της πρώτης δεκάδας περιλαμβάνονται η Σεούλ, στην 4η θέση, χάρη στην υψηλή βαθμολογία για την ευρυζωνικότητα, τις μεταφορές και το πρόσφατα εξορθολογισμένο σύστημα βίζας για ψηφιακούς νομάδες. Ακολουθεί η Ρώμη (8η θέση), χάρη στο εξαιρετικό φαγητό, το ιστορικό περιβάλλον και τη βίζα για ψηφιακούς νομάδες, που ξεκίνησε στην Ιταλία τον Ιανουάριο του 2025.

Την κορυφαία δεκάδα συμπληρώνουν το Παρίσι (9η θέση), που ξεχωρίζει για την υψηλή βαθμολογία για τον πολιτισμό, τις μεταφορές και τις επιλογές συνεργασίας, παρά το υψηλότερο γενικό κόστος και η Βαλέτα (10η), η οποία εισήλθε στη δεκάδα χάρη στο μεσογειακό κλίμα, την ιστορική γοητεία και την προσβασιμότητα.

Οι πόλεις αξιολογήθηκαν βάσει 12 κριτηρίων, όπως είναι το κλίμα, η ευρυζωνική σύνδεση και η διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας, καθώς και δύο νέων κατηγοριών, της διαθεσιμότητας/κόστους της βίζας για ψηφιακούς νομάδες και της εύκολης πρόσβασης σε παραλίες, βουνά ή εθνικά πάρκα.

Στη λίστα του 2025 καλωσορίστηκαν δέκα νέες πόλεις: Το Τόκιο, τη Σεούλ, τη Ρώμη, το Κάιρο, την Πόλη του Μεξικού, το Κέιπ Τάουν, την Πράγα, τη Μελβούρνη, το Ορλάντο και το Ρέικιαβικ.

Εργασία και… χαρά

Κάθε μία από αυτές σημείωσε καλή βαθμολογία στα νεοεισαχθέντα κριτήρια αξιολόγησης της διαθεσιμότητας και του κόστους των θεωρήσεων ψηφιακού νομάδα, καθώς και της εγγύτητας σε παραλίες, βουνά και εθνικά πάρκα, αντανακλώντας την αυξανόμενη προτίμηση των υβριδικών εργαζομένων για πρόσβαση σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, με το 75% να δηλώνει ότι η πρόσβαση στη φύση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιλογή του προορισμού τους.

Βλέπουμε περισσότερους εργαζόμενους από ποτέ να παρατείνουν τα ταξίδια τους για να εργαστούν εξ αποστάσεως ή να επιλέγουν να περάσουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό ως ψηφιακοί νομάδες, δηλώνει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της IWG.

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα – είτε πρόκειται για έναν τοπικό ευέλικτο χώρο εργασίας είτε για ένα κέντρο συνεργασίας στην άλλη άκρη του κόσμου. Για πολλούς, οι μέρες των καθημερινών μεγάλων μετακινήσεων έχουν τελειώσει και υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία να εργάζονται σε νέους τόπους, συμπληρώνει.