Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Μαρτίου 2026, 08:00

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο του 2026, η ελληνική οικονομία αναδεικνύει μια σύνθετη και πολυεπίπεδη εικόνα, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες δομικές αντιφάσεις.

Από τη μία πλευρά, η χώρα καταγράφει αδιαμφισβήτητες επιδόσεις στο πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαχείρισης του δημόσιου χρέους, κεφαλαιοποιώντας την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Από την άλλη πλευρά, η ενδελεχής ανάλυση των δεικτών της πραγματικής οικονομίας, του κόστους διαβίωσης και της κατανομής του εισοδήματος υποδεικνύει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν διαχέεται με την ίδια ταχύτητα στη βάση της κοινωνίας.

Η διαρκής πίεση στα πραγματικά εισοδήματα και η ραγδαία αύξηση του κόστους των ανελαστικών δαπανών συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένου οικονομικού κινδύνου για το μέσο νοικοκυριό.

Η δημοσιονομική πειθαρχία και οι επιδόσεις του προϋπολογισμού

Στο μακροοικονομικό επίπεδο, τα δεδομένα τεκμηριώνουν μια αυστηρά συνεπή πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος στα μέσα Μαρτίου, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης για το πρώτο δίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 328 εκατ. ευρώ.

Αν και μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το θετικό πρόσημο επιβεβαιώνει τη διατήρηση του ελέγχου επί των δημοσίων δαπανών, οι οποίες συγκρατήθηκαν στα 11,009 δισ. ευρώ έναντι εσόδων 10,972 δισ. ευρώ του τακτικού προϋπολογισμού.

Aπόκλιση μεταξύ της δημοσιονομικής ευρωστίας και της οικονομικής επισφάλειας των νοικοκυριών

Αυτή η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για κινήσεις στρατηγικής σημασίας, με κυρίαρχη τη νέα πρόωρη αποπληρωμή μέρους του πρώτου μνημονιακού δανείου (GLF), συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ.

Η αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων για τη μείωση του χρέους πριν από την κανονική λήξη του μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων από μελλοντικούς τόκους, ενώ ταυτόχρονα εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα θεσμικής ωριμότητας στους διεθνείς επενδυτές.

Με τις προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης να παραμένουν θετικές —στοχεύοντας πέριξ του 2,5% για το τρέχον έτος— η οικονομία διατηρεί τη δυναμική της στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η διάβρωση της αγοραστικής δύναμης και ο δομικός πληθωρισμός

Εντούτοις, η μετάβαση στην εξέταση των μικροοικονομικών δεικτών αναδεικνύει σοβαρές αποκλίσεις. Η αγοραστική δύναμη των μισθωτών εξακολουθεί να πλήττεται. Παρά τις καταγεγραμμένες ονομαστικές αυξήσεις στα κατώτατα και μέσα μισθολογικά κλιμάκια, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα υφίσταται σταθερή καθίζηση εξαιτίας του επιμένοντος πληθωρισμού.

Η παγίωση των τιμών σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στον τομέα των ειδών διατροφής και της ενέργειας, λειτουργεί πρακτικά ως ένας εξαιρετικά αντίστροφα προοδευτικός φόρος.

Αυτή η πληθωριστική δυναμική, σε συνδυασμό με την υψηλή εξάρτηση από τους έμμεσους φόρους στην Ελλάδα, απορροφά δυσανάλογα μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων.

Το αποτέλεσμα είναι η ταχεία εξάντληση της ρευστότητας των νοικοκυριών πολύ πριν από την ολοκλήρωση του μηνιαίου κύκλου, περιορίζοντας δραστικά την ικανότητα αποταμίευσης και κατανάλωσης σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Η στεγαστική κρίση ως παράγοντας ανισοτήτων

Η πλέον εμφανής ένδειξη πίεσης στην κοινωνική βάση εντοπίζεται στην αγορά ακινήτων και το κόστος στέγασης. Τα δεδομένα καταδεικνύουν μια πλήρη αποσύνδεση μεταξύ της εξέλιξης των μισθών και της ανατίμησης των μισθωμάτων.

Η μετατόπιση σημαντικού μέρους του οικιστικού αποθέματος σε καθεστώς βραχυχρόνιων μισθώσεων και η έντονη επενδυτική ζήτηση από το εξωτερικό, έχουν περιορίσει δραστικά την προσφορά για μακροχρόνια, οικιστική χρήση.

Συνέπεια αυτής της διαρθρωτικής ανισορροπίας είναι το κόστος στέγασης να αντιπροσωπεύει πλέον ένα μη βιώσιμο ποσοστό του εισοδήματος, το οποίο σε αστικά κέντρα υπερβαίνει συχνά το 40% του μέσου μισθού.

Το γεγονός αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την κοινωνική κινητικότητα, επιβαρύνει τον οικογενειακό προγραμματισμό και οξύνει το ήδη κρίσιμο δημογραφικό ζήτημα της χώρας.

Οι δείκτες αυτοί επιβεβαιώνονται με απόλυτη σαφήνεια από τα ευρήματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ για τις Συνθήκες Διαβίωσης, που δημοσιεύθηκε στα μέσα Μαρτίου. Βάσει των στοιχείων, το 27,5% του πληθυσμού, ήτοι σχεδόν 2,8 εκατομμύρια άτομα, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η καταγραφή της παιδικής φτώχειας στο 29,6%, καθώς και το διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό της φτώχειας των εργαζομένων (in-work poverty), το οποίο ανέρχεται στο 9,1% για την πλήρη και στο 21,4% για τη μερική απασχόληση.

Εξίσου αποκαλυπτικό είναι το στοιχείο που αφορά τον βαθμό εξάρτησης από τις κρατικές πολιτικές πρόνοιας. Χωρίς την παροχή των κοινωνικών μεταβιβάσεων (συντάξεις και επιδόματα), το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στη χώρα θα ανερχόταν στο 43,9%.

Ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό των συντάξεων, η διαμόρφωση του δείκτη στο 23,2% καταδεικνύει ότι ένα κρίσιμο τμήμα της κοινωνικής συνοχής δεν διασφαλίζεται μέσω της πρωτογενούς κατανομής του πλούτου και της αγοράς εργασίας, αλλά μέσω της αναδιανεμητικής παρέμβασης του κράτους.

Η οικονομική πραγματικότητα της Ελλάδας το 2026 αναδεικνύει την επιτυχή αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του χρέους και τη δημοσιονομική εκτροπή.

Ωστόσο, τα παραπάνω στοιχεία επιβάλλουν μια ρεαλιστική ανάγνωση: η οικονομική μεγέθυνση, από μόνη της, δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ευημερία αν δεν συνοδεύεται από πολιτικές που διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή της.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο για την ελληνική οικονομία προϋποθέτει την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που δεν θα εστιάζουν απλώς σε επιδοματικές πολιτικές ανακούφισης, αλλά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στη δημιουργία ενός εύρυθμου ρυθμιστικού πλαισίου για τη στεγαστική αγορά και στον αυστηρό έλεγχο των ολιγοπωλιακών πρακτικών που συντηρούν τις τιμές τεχνητά υψηλά.

Χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις, η απόκλιση μεταξύ της δημοσιονομικής ευρωστίας και της οικονομικής επισφάλειας των νοικοκυριών θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της χώρας.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
