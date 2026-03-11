newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακρίβεια: Πριν και μετά τον πόλεμο – Οι «πύραυλοι» ακρίβειας και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Μαρτίου 2026, 20:32

Ακρίβεια: Πριν και μετά τον πόλεμο – Οι «πύραυλοι» ακρίβειας και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, για να προλάβει τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας, όμως η ακρίβεια επιμένει και οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Spotlight

Για ένα νέο κύμα αύξησης του κόστους ζωής θα πρέπει να προετοιμαστούν οι καταναλωτές καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Με τις πρωτογενές ανατιμήσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο ράφι η ακρίβεια εξακολουθεί να «δείχνει τα δόντια της» με την κυβέρνηση να λαμβάνει «πυροσβεστικά» και όχι μέτρα ουσίας.

Το νέο πληθωριστικό κύμα που αναμένεται να προσβάλει και την Ελλάδα είναι σχεδόν βέβαιο πως θα παρασύρει κι άλλο προς τα πάνω τις τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα βασικά είδη

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη αυξήσει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως με το βάρος για τα νοικοκυριά να αρχίζει να γίνεται αισθητό. Το πόσα βαθιά θα είναι η «αφαίμαξη» θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης και από το πόσο γρήγορα μπορούν να ανακάμψουν οι γραμμές εφοδιασμού.

Η ελληνική πραγματικότητα

Ο καταναλωτές στην Ελλάδα εδώ και μια τετραετία βρίσκονται υπό συνεχή πίεση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να γεμίζουν ανησυχία τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας, πριν την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2026, διαμορφώθηκε στο 2,7% (έναντι 2,5% τον Ιανουάριο του 2026) με διψήφιες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ξεχωρίζουν οι αυξήσεις 12,1% σε αρνί και κατσίκι και 13,5% στα φρούτα. Οι σοκολάτες έγιναν 16,7% ακριβότερες, ενώ ο καφές ανατιμήθηκε 15%.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση με την ακρίβεια θα χειροτερέψει μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο αντίκτυπος της αύξησης του κόστους της ενέργειας, των λιπασμάτων και των μεταφορών, καθώς και των ναύλων και των ασφαλίστρων, είναι πιθανό να «αυξήσει το κόστος των τροφίμων και να εντείνει τις πιέσεις στο κόστος διαβίωσης, ιδίως για τους πιο ευάλωτους», σύμφωνα με την ανάλυση του Οργανισμού Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025.

Με τα σημάδια να είναι άκρως ανησυχητικά η κυβέρνηση παρεμβαίνει ανακοινώνοντας μέτρα, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για το ίδιο μέτρο που θεσπίστηκε μέσα στην πανδημία για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας αφήνει εμμέσως αιχμές στην κυβέρνηση για την επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους. Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα. «Αντί να δείξει έμπρακτα τη στήριξη του στους πολίτες μέσω της μείωσης των φόρων και του ΦΠΑ, τιμωρεί τους πρατηριούχους», σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

«Τσίμπησαν» προς τα πάνω οι τιμές

Στην αγορά, ενδεικτικά της ακρίβειας των τελευταίων ημερών, είναι στοιχεία που δημοσιεύει ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ). Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που αφορούν τις τιμές της Λαχαναγοράς στο Ρέντη, μια ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου, στις 27 Φεβρουαρίου, τα εγχώρια αρνιά είχαν κατώτερη τιμή 5,50 ευρώ και ανώτερη τιμή 10 ευρώ, ενώ πλέον ανέρχονται σε 6,50 και 11 ευρώ αντίστοιχα.

Τα γιδοπρόβατα είχαν κατώτερη τιμή 3,50 ευρώ και ανώτερη 6,80 ευρώ, ενώ πλέον βρίσκονται στα 4 και 7 ευρώ αντίστοιχα.

Αυξήσεις στα λαχανικά

Τα αγγουράκια στις 26 Φεβρουαρίου πωλούνταν 1,30-1,70 το κιλό, ενώ στις 9 Μαρτίου πωλούνταν για 1,60-2,20 ευρώ. Τα κολοκύθια από 1 ευρώ έως 1,80, πλέον πωλούνται για 1,50-2,50 ευρώ. Το κουνουπίδι από 60 λεπτά έως 1 ευρώ, πλέον πωλείται για 1 ευρώ έως 1,50 ευρώ. Τα μπρόκολα από 1 ευρώ έως 1,80 ευρώ, πλέον πωλούνται για 1,60 έως 2,40 ευρώ. Οι φλάσκες μελιτζάνες από 1,5 έως 2 ευρώ, πλέον πωλούνται για 2,60 έως 3,20 ευρώ. Οι ντομάτες από 1 έως 1,50 ευρώ, πλέον πωλούνται για 1,70 έως 2,10 ευρώ.

Περιορισμένες αυξήσεις στα φρούτα

Ανατιμήσεις, όχι ανάλογες με τα λαχανικά, παρατηρούνται και σε ορισμένα φρούτα κυρίως τα εισαγόμενα.

Τα καύσιμα

Η αμόλυβδη ακρίβυνε σε μέσα επίπεδα κατά περίπου 0,10 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου (πριν την έναρξη του πολέμου) και το πετρέλαιο κίνησης ανατιμήθηκε κατά 0,259 ευρώ ανά λίτρο για το ίδιο διάστημα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 1,852 και του ντίζελ κίνησης στα 1,814 ευρώ ανά λίτρο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όσο συνεχίζεται η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η αστάθεια στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να διατηρηθεί, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω το κόστος καυσίμων για τους καταναλωτές και τις μεταφορές.

«Αδικαιολόγητες» αυξήσεις με το «καλημέρα»

«Με την πρώτη τουφεκιά που έπεσε είδαμε αυξήσεις και στα κατεψυγμένα και στις κονσέρβες και προϊόντα πρώτης ανάγκης (…)» δήλωνε (MEGA) ο Αποστόλης Ραυτόπουλος χαρακτηρίζοντας ως «αδικαιολόγητες» τις «κρυφές και φανερές αυξήσεις» στα καύσιμα και στα τρόφιμα.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υποστηρίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί «να κινηθεί με τη δέουσα σοβαρότητα και ταχύτητα» που τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πλαφόν: Αναποτελεσματικό μέτρο για τις αυξήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα

Πλαφόν: Αναποτελεσματικό μέτρο για τις αυξήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Κόσμος
Τραμπ: «Τους χτυπήσαμε πιο δυνατά από σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία»

Τραμπ: «Τους χτυπήσαμε πιο δυνατά από σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία 11.03.26

Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν ο Κ. Χατζηδάκης, ο Στ. Παπασταύρου και ο Τ. Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
Ελλάδα 11.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς - Συγκινητικές στιγμές στις αφίξεις του «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Στο Ευρωκοινοβούλιο το σκάνδαλο των υποκλοπών – Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης
Στην ολομέλεια 11.03.26

Στο Ευρωκοινοβούλιο το σκάνδαλο των υποκλοπών – Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης. Στο Στρασβούργο βρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης
Έγκλημα και Τιμωρία 11.03.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης

Η φυλακή θα έπρεπε να μπορεί να μας κάνει να λυπηθούμε ακόμα κι ένα τέρας σαν τον Γουάινσταϊν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος
FIBA Europe Cup 11.03.26

ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ με την επιβλητική νίκη του επί του Περιστερίου έκανε «άλμα» πρόκρισης, αφού του αρκεί να μην ηττηθεί με 25 ή περισσότερους πόντους στο «Α. Παπανδρέου» (18/3, 18:30) για να βρεθεί στα ημιτελικά.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
Champions League 11.03.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ
Κόσμος 11.03.26

Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα. 

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καραλής – Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του επί κοντώ
Επί κοντώ 11.03.26

Καραλής - Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του αθλήματος

Στο σπίτι του Μόντο Ντουπλάντις, στο μίτινγκ «Mondo Classic» της Ουψάλα, αγωνίζεται την Πέμπτη (12/3, 19:30), στην επόμενη στάση της χειμερινής του περιοδείας ο Εμμανουήλ Καραλής.

Σύνταξη
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
ΠΑΣΟΚ 11.03.26

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο