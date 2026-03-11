Για ένα νέο κύμα αύξησης του κόστους ζωής θα πρέπει να προετοιμαστούν οι καταναλωτές καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Με τις πρωτογενές ανατιμήσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο ράφι η ακρίβεια εξακολουθεί να «δείχνει τα δόντια της» με την κυβέρνηση να λαμβάνει «πυροσβεστικά» και όχι μέτρα ουσίας.

Το νέο πληθωριστικό κύμα που αναμένεται να προσβάλει και την Ελλάδα είναι σχεδόν βέβαιο πως θα παρασύρει κι άλλο προς τα πάνω τις τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα βασικά είδη

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη αυξήσει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως με το βάρος για τα νοικοκυριά να αρχίζει να γίνεται αισθητό. Το πόσα βαθιά θα είναι η «αφαίμαξη» θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης και από το πόσο γρήγορα μπορούν να ανακάμψουν οι γραμμές εφοδιασμού.

Η ελληνική πραγματικότητα

Ο καταναλωτές στην Ελλάδα εδώ και μια τετραετία βρίσκονται υπό συνεχή πίεση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να γεμίζουν ανησυχία τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας, πριν την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2026, διαμορφώθηκε στο 2,7% (έναντι 2,5% τον Ιανουάριο του 2026) με διψήφιες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ξεχωρίζουν οι αυξήσεις 12,1% σε αρνί και κατσίκι και 13,5% στα φρούτα. Οι σοκολάτες έγιναν 16,7% ακριβότερες, ενώ ο καφές ανατιμήθηκε 15%.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση με την ακρίβεια θα χειροτερέψει μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο αντίκτυπος της αύξησης του κόστους της ενέργειας, των λιπασμάτων και των μεταφορών, καθώς και των ναύλων και των ασφαλίστρων, είναι πιθανό να «αυξήσει το κόστος των τροφίμων και να εντείνει τις πιέσεις στο κόστος διαβίωσης, ιδίως για τους πιο ευάλωτους», σύμφωνα με την ανάλυση του Οργανισμού Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025.

Με τα σημάδια να είναι άκρως ανησυχητικά η κυβέρνηση παρεμβαίνει ανακοινώνοντας μέτρα, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για το ίδιο μέτρο που θεσπίστηκε μέσα στην πανδημία για να περιοριστεί η αισχροκέρδεια, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας αφήνει εμμέσως αιχμές στην κυβέρνηση για την επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους. Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα. «Αντί να δείξει έμπρακτα τη στήριξη του στους πολίτες μέσω της μείωσης των φόρων και του ΦΠΑ, τιμωρεί τους πρατηριούχους», σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

«Τσίμπησαν» προς τα πάνω οι τιμές

Στην αγορά, ενδεικτικά της ακρίβειας των τελευταίων ημερών, είναι στοιχεία που δημοσιεύει ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ). Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που αφορούν τις τιμές της Λαχαναγοράς στο Ρέντη, μια ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου, στις 27 Φεβρουαρίου, τα εγχώρια αρνιά είχαν κατώτερη τιμή 5,50 ευρώ και ανώτερη τιμή 10 ευρώ, ενώ πλέον ανέρχονται σε 6,50 και 11 ευρώ αντίστοιχα.

Τα γιδοπρόβατα είχαν κατώτερη τιμή 3,50 ευρώ και ανώτερη 6,80 ευρώ, ενώ πλέον βρίσκονται στα 4 και 7 ευρώ αντίστοιχα.

Αυξήσεις στα λαχανικά

Τα αγγουράκια στις 26 Φεβρουαρίου πωλούνταν 1,30-1,70 το κιλό, ενώ στις 9 Μαρτίου πωλούνταν για 1,60-2,20 ευρώ. Τα κολοκύθια από 1 ευρώ έως 1,80, πλέον πωλούνται για 1,50-2,50 ευρώ. Το κουνουπίδι από 60 λεπτά έως 1 ευρώ, πλέον πωλείται για 1 ευρώ έως 1,50 ευρώ. Τα μπρόκολα από 1 ευρώ έως 1,80 ευρώ, πλέον πωλούνται για 1,60 έως 2,40 ευρώ. Οι φλάσκες μελιτζάνες από 1,5 έως 2 ευρώ, πλέον πωλούνται για 2,60 έως 3,20 ευρώ. Οι ντομάτες από 1 έως 1,50 ευρώ, πλέον πωλούνται για 1,70 έως 2,10 ευρώ.

Περιορισμένες αυξήσεις στα φρούτα

Ανατιμήσεις, όχι ανάλογες με τα λαχανικά, παρατηρούνται και σε ορισμένα φρούτα κυρίως τα εισαγόμενα.

Τα καύσιμα

Η αμόλυβδη ακρίβυνε σε μέσα επίπεδα κατά περίπου 0,10 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου (πριν την έναρξη του πολέμου) και το πετρέλαιο κίνησης ανατιμήθηκε κατά 0,259 ευρώ ανά λίτρο για το ίδιο διάστημα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 1,852 και του ντίζελ κίνησης στα 1,814 ευρώ ανά λίτρο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όσο συνεχίζεται η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η αστάθεια στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να διατηρηθεί, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω το κόστος καυσίμων για τους καταναλωτές και τις μεταφορές.

«Αδικαιολόγητες» αυξήσεις με το «καλημέρα»

«Με την πρώτη τουφεκιά που έπεσε είδαμε αυξήσεις και στα κατεψυγμένα και στις κονσέρβες και προϊόντα πρώτης ανάγκης (…)» δήλωνε (MEGA) ο Αποστόλης Ραυτόπουλος χαρακτηρίζοντας ως «αδικαιολόγητες» τις «κρυφές και φανερές αυξήσεις» στα καύσιμα και στα τρόφιμα.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υποστηρίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί «να κινηθεί με τη δέουσα σοβαρότητα και ταχύτητα» που τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν.