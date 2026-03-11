Πλαφόν: Οι πρώτες αντιδράσεις στην αγορά
Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας αφήνει εμμέσως αιχμές στην κυβέρνηση για την επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.
Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης τη λίστα με τους 61 κωδικούς προϊόντων – τροφίμων και βασικών ειδών, όπου επιβάλλεται ανώτατο περιθώριο κέρδους (πλαφόν) έως τις 30 Ιουνίου.
Η επιβολή του πλαφόν θα ισχύει έως 30 Ιουνίου
Σημειώνεται ότι το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.
«…Ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων»
Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) και τα 19 μέλη της επιβεβαιώνουν πως βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, τόσο διαχρονικά όσο και σε έκτακτες περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, συγκρατώντας τις τιμές προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών και εμμέσως αφήνουν αιχμές για το μέτρο.
«Η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την Πολιτεία, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας», αναφέρουν.
Επικαλείται τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ όπου «ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% το 2025, παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους».
Παρακολουθούν τις εξελίξεις
Το χαμηλό αυτό ποσοστό, αναφέρει «αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες – καταναλωτές».
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) «θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε έναν ανοιχτό και τεκμηριωμένο διάλογο με την Πολιτεία, με στόχο την υιοθέτηση παρεμβάσεων που ενισχύουν ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των Καταναλωτών και διαφυλάσσουν στην πράξη την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση.
