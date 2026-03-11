Την αντίθεσή της στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων καυσίμων εξέφρασαν οι πρατηριούχοι, με ανακοίνωσή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

«Ένα τέτοιο μέτρο όχι μόνο δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αυξήσεων, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, να οδηγήσει σε ελλείψεις και να ενισχύσει φαινόμενα παραβατικότητας»

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι αυτή η κίνηση στρέφει την κοινή γνώμη κατά των πρατηριούχων, ενώ παράλληλα ζητά να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος της τελικής τιμής.

Πρατηριούχοι: Συγκρατούμε τις τιμές περισσότερε από ό,τι αυξάνονται οι τιμές στα διυλιστήρια

Η ΠΟΠΕΚ σημειώνει ότι οι πρατηριούχοι συγκρατούν τις λιανικές τιμές περισσότερο από ό,τι αυξάνονται οι τιμές προμήθειας από τα διυλιστήρια, ενώ τονίζει πως η κατηγορία περί αισχροκέρδειας δεν έχει τεκμηριωθεί.

«Τα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν καθορίζουν αυθαίρετα τις τιμές πώλησης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το κράτος εισπράττει υψηλό ΦΠΑ και ΕΦΚ, συνολικά 1,10 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης, και πως η στήριξη των καταναλωτών θα μπορούσε να γίνει με μείωση αυτών των φόρων.

Η Ομοσπονδία επικαλείται παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που μείωσαν ΕΦΚ και ΦΠΑ κατά την ενεργειακή κρίση, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση ανάλογα μέτρα για την ελάφρυνση των καταναλωτών και τη στήριξη των πρατηριούχων.