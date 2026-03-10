Την ώρα που δημιουργείται ένα παράθυρο αισιοδοξίας, μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου Brent από υψηλά τετραετίας, στην εγχώρια αγορά οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει φωτιά με την επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους εμπορίας και λιανικής στα καύσιμα να είναι πλέον ζήτημα χρόνου.

Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα

Σύμφωνα με τα τελευταία (9 Μαρτίου 2026) διαθέσιμα στοιχεία του Παρατητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι μια ανάσα από τα 2 ευρώ, καθώς χθες η μέση τιμή «πέταξε» στα 1,852 ευρώ ανά λίτρο από 1,832 ευρώ ανά λίτρο και έναντι 1,751 ευρώ ανά λίτρο που ήταν στις 27 Φεβρουαρίου πριν την έναρξη του πολέμου.

Την ανηφόρα σταθερά έχει πάρει και το diesel κίνησης με την τιμή του να αγγίζει τα 1,814 ευρώ το λίτρο από 1,772 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,396 ευρώ το λίτρο από 1,366 ευρώ ανά λίτρο.

Το Βrent υποχωρεί

Πάντως, οι τιμές του Brent, ως αποτέλεσμα της δήλωσης Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει σύντομα δημιουργήσε μία χαραμάδα ελπίδας ότι ενδεχομένως οι διαταραχές στον παγκόσμια εφοδιασμό πετρελαίου να μην είναι παρατεταμένες.

Ετσι, μετά το άλμα προς τα 117 δολάρια περίπου που έφτασε τη Δευτέρα, το Brent καταγράφει πτώση στα 94,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 90,1 δολάρια βρίσκεται το αμερικανικό αργό, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα κατά 11% πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς πυροδότησαν φόβους για σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Έρχεται το πλαφόν

Εν τω μεταξύ, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θορυβημένο από την εκτόξευση των διεθνών τιμών και την απουσία μιας πιο σταθερής εικόνας της αγοράς έβαλε στο τραπέζι μέτρα για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις στα καύσιμα.

Το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί άμεσα θα είναι το πλαφόν, δηλαδή η επιβολή ανώτατων περιθωρίων κέρδους στην εμπορία και τη λιανική των καυσίμων.

Το όριο αυτό, δηλαδή το πλαφόν, θα προσδιοριστεί χρονικά σε προγενέστερο στάδιο. Δηλαδή οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα πρατήρια με καύσιμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ύψος του περιθωρίου κέρδους.

Βεβαίως, η αγορά σύμφωνα με πληροφορίες αντιδρά στην προοπτική του πλαφόν καθώς εκτιμάται πως δεν αναχαιτίζει τις αυξήσεις, συμβάλλει στην αύξηση της παραβατικότητας, κάτι που αποδείχθηκε με την εφαρμογή του τα προηγούμενα χρόνια και δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το μέτρο του Fuel Pass η εφαρμογή του οποίου θα εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο.

Πηγή: OT