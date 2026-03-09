newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 12:19
H Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα κατεχόμενα
Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα
Οικονομία 09 Μαρτίου 2026, 14:28

Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα – Πρώτη παρέμβαση με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους – Αντιδρά η αγορά

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ο συναγερμός ήχησε… για τα καύσιμα. Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε κατά πολύ το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι. Και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζεται για μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί θα είναι το πλαφόν. Θα μπει όριο στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής καυσίμων.

Η απόφαση για πλαφόν στα καύσιμα

Πηγές του ΟΤ λένε πώς οι προτάσεις των αρμοδίων υπουργών Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου βρίσκονται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Και βέβαια λόγω της νομοθετικής αρμοδιότητας το βάρος πέφτει στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Πηγές σημειώνουν ότι το μέτρο που θα ανακοινωθεί και θα εφαρμοστεί άμεσα είναι η επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στην εμπορία και τη λιανική καυσίμων.

Το όριο αυτό, δηλαδή το πλαφόν, θα προσδιοριστεί χρονικά σε προγενέστερο στάδιο. Δηλαδή οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα πρατήρια με καύσιμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ύψος του περιθωρίου κέρδους.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με πηγές του ΟΤ, το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει να μετριάσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές στα καύσιμα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων η αμόλυβδη βενζίνη έχει εκτοξευτεί στα 1,832 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει εκτιναχθεί στα 1,772 ευρώ ανά λίτρο. Πριν τον πόλεμο η αμόλυβδη ήταν στα 1,751 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ κίνησης στα 1,565 ευρώ ανά λίτρο. Η βενζίνη ακρίβυνε κατά 0,081 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κατά 0,207 ευρώ ανά λίτρο.

Αξίζει να τονιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος από την περασμένη εβδομάδα αλλά και σήμερα έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους φορέων της αγοράς πετρελαιοειδών. Σκοπό των συναντήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην αγορά αλλά κυρίως για να αποκομίσει ο υπουργός ιδία άποψη ως προς τις συνθήκες.

Το fuelpass στα καύσιμα

Πηγές αναφέρουν ότι το fuelpass δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα. Δηλαδή η επιδότηση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Το μέτρο αυτό θα εξεταστεί για να εφαρμοστεί σε δεύτερο χρόνο κι αν οι τιμές στην αντλία υπερβούν τα όρια των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Οι αντιδράσεις της αγοράς για το πλαφόν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγορά καυσίμων αντιδρά στην εφαρμογή του πλαφόν.

Στελέχη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών με τα οποία συνομίλησε ο ΟΤ εξηγούν:

  1. Η επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους εμπορίας δεν αναχαιτίζει τις αυξήσεις. Κι αυτό επειδή το μικτό περιθώριο κέρδους επηρεάζει μόλις το 10% της τελικής τιμής στα καύσιμα.
  2. Άρση του πλαφόν όταν οι τιμές υποχωρήσουν. Η αγορά πετρελαιοειδών ζητά στην περίπτωση που επιβληθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους να έχει έκτακτο χαρακτήρα. Δηλαδή όταν επιστρέψουν οι τιμές σε επίπεδα ανεκτά να αρθεί. Να μην συμβεί δηλαδή αυτό που έγινε με το πλαφόν στα καύσιμα την προηγούμενη φορά. Είχε επιβληθεί την περίοδο της πανδημίας και έμεινε για χρόνια μαζί με την ενεργειακή κρίση.
  3. Αύξηση της παραβατικότητας. Η παραμονή του πλαφόν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτοξεύει την παραβατικότητα. Κάτι που αποδείχτηκε με την εφαρμογή του τα προηγούμενα χρόνια.
  4. Στρέβλωση της αγοράς. Η επιβολή πλαφόν στα καύσιμα, οδηγεί την αγορά στη διαμόρφωση περιθωρίων κέρδους στο ανώτατο όριο που θα νομοθετηθεί.
  5. Μείωση των φόρων. Η αγορά καυσίμων εκτιμά ότι η μείωση της φορολογίας που αντιστοιχεί στο 60% της τελικής τιμής θα οδηγούσε άμεση μείωση και σε μεγάλο ποσοστό των τιμών στα καύσιμα. Η μείωση των φόρων θα δώσει και ανάλογες ανάσες και στην υπόλοιπη αγορά π.χ. επιχειρήσεις που έχουν στα λειτουργικά τους κόστη τη χρήση πετρελαίου.

Πηγή: OT

