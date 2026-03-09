Φωτιά στις τιμές πετρελαίου και βενζίνης – Συνεδριάζει το Eurogroup

Φωτιά στην οικονομία απειλεί να βάλει το πετρέλαιο, οι τιμές του οποίου έχουν εκτοξευτεί σε επίπεδα που εάν δεν ελεγχθούν εγκαίρως θα πυροδοτήσουν αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε ευρεία κλίμακα, διαταράσσοντας τις λεπτές ισορροπίες στον πληθωρισμό.

Το Brent εκτοξεύτηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι τη Δευτέρα, κάτι το οποίο έχει να συμβεί από τον Φεβρουάριο του 2022 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ανέβηκαν στις ασιατικές αγορές μέχρι τα 119,50 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) στα 119,48 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα καύσιμα

Η βενζίνη «κοιτάζει» ήδη προς τα 2 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε μία εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο, οι τιμές στα καύσιμα ανέβηκαν σε μέσα επίπεδα έως και 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη εκτοξεύτηκε σχεδόν στα 1,80 ευρώ το λίτρο, έχοντας ξεπεράσει και τα 2 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές. Το ντίζελ σήμερα στην Αττική φτάνει ακόμη και πάνω από το 1,9 ευρώ το λίτρο.

Αυτό που φοβούνται οι επιτελείς είναι μια νέα ενεργειακή κρίση με διάρκεια, η οποία θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο πληθωριστικό σοκ, με τις τιμές των καυσίμων και τους λογαριασμούς ενέργειας στο επίκεντρο και επιπτώσεις στην κατανάλωση.

Ηδη, μεταξύ των παρεμβάσεων που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνονται εντατικοί έλεγχοι στην αγορά καυσίμων και στα αποθέματα βασικών αγαθών, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εφόσον υπάρξουν ενδείξεις κερδοσκοπικών ανατιμήσεων.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η επιστροφή του fuel pass, της επιδότησης δηλαδή των καυσίμων στην αντλία, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022.

Στο Eurogroup

Την ίδια στιγμή, διάχυτη είναι η ανησυχία για γενικευμένες ανατιμήσεις σε προϊόντα το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των οποίων επηρεάζεται άμεσα από τις τιμές του πετρελαίου, ξεκινώντας από τα τρόφιμα και τα νωπά προϊόντα σε πρώτη φάση και έπονται αλυσιδωτές ανατιμήσεις το ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου και των επιπτώσεών του στις αγορές.

Αυτό θα είναι και το κεντρικό θέμα στο σημερινό Eurogroup, που συνεδριάζει υπό τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη όπου θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας στο Euronews λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, οι υπουργοί Οικονομικών παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα κάνουν ό, τι χρειάζεται για να μην διαταραχθεί η οικονομία της ευρωζώνης.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7

Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, πριν από τη σύνοδo των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης πρόκειται να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της G7, όπου θα συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, στο τραπέζι έχει τεθεί το ενδεχόμενο να απελευθερώσουν οι G7 μέρος από τα στρατηγικά αποθέματά τους, προκειμένου να συγκρατήσουν το ανεξέλεγκτο ράλι και τις επιπτώσεις του στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Προειδοποίηση ΔΝΤ

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου την τελευταία εβδομάδα προκάλεσε παγκόσμιες επιπτώσεις, απειλώντας με μια πληθωριστική έξαρση που θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε τη Δευτέρα για τους κινδύνους πληθωρισμού από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, εάν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε συμπόσιο που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας.

«Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν γι’ αυτό», είπε.

Ανατιμήσεις στις διεθνείς αγορές τροφίμων

«Η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται περαιτέρω», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμά τους αναφορικά με τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. «Επιπλέον, η παραγωγή πετρελαίου έχει αρχίσει να μειώνεται, με τους παραγωγούς να αντιμετωπίζουν περιορισμούς αποθήκευσης. Το Ιράκ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άρχισαν να μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου».

Στις αγορές γεωργικών προϊόντων, το φοινικέλαιο της Μαλαισίας αυξήθηκε κατά 9% και το σογιέλαιο του Σικάγου ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Το σιτάρι ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024 και οι τιμές του καλαμποκιού έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών.

Πηγή: OT