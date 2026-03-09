Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα συζητήσουν μια πιθανή κοινή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) σε έκτακτη συνάντηση τη Δευτέρα με στόχο την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Τρεις χώρες των G7, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν μέχρι στιγμής εκφράσει την υποστήριξή τους στην πρόταση αυτή σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους Financial Times.

Τα 32 μέλη του IEA διατηρούν στρατηγικά αποθέματα ως μέρος ενός συλλογικού συστήματος έκτακτης ανάγκης που έχει σχεδιαστεί για περιπτώσεις κρίσεων σε τιμές πετρελαίου.

Μία πηγή είπε ότι ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μια κοινή απελευθέρωση της τάξης των 300-400 εκατομμυρίων βαρελιών – που αποτελεί το 25% έως 30% των 1,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών που υπάρχουν στο αποθεματικό – θα ήταν αρκετή για να συγκρατήσεις τις τιμές.

Το δημοσίευμα έρχεται την ώρα που εκφράζονται φόβοι ότι η τιμή του αργού πετρελαίου μπορεί να ξεπεράσει τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε στα 3,45 δολάρια το γαλόνι την Κυριακή, από 2,98 δολάρια το γαλόνι πριν από μια εβδομάδα, και είναι δεδομένο ότι θα αυξηθεί περαιτέρω αν οι ΗΠΑ δεν μπορέσουν να αντιστρέψουν την τάση.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα έχει συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, απειλώντας με μια πληθωριστική έξαρση που θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην ανάπτυξη παγκόσμια.

Η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εισαγωγέων αργού πετρελαίου, γεγονός που τις αφήνει σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένες σε κρίσεις τιμών.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε άνοδο 24% στις συναλλαγές της Ασίας τη Δευτέρα στα 116,71 δολάρια το βαρέλι, αλλά αργότερα υποχώρησε για να αυξηθεί σχεδόν κατά 19% στα 110,85 δολάρια μετά την είδηση ​​της συνάντησης της G7. Το West Texas Intermediate, ο αμερικανικός δείκτης, αυξήθηκε κατά 28% στα 116,45 δολάρια πριν υποχωρήσει περίπου στα 108 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 19%.

Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης πετρελαίου δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της δημιουργίας του IEA το 1974, μετά το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου, το οποίο εκτόξευσε τις τιμές του αργού πετρελαίου και προκάλεσε σημαντικές ελλείψεις καυσίμων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο.

Τα αποθέματα έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στις μεγάλες χώρες που καταναλώνουν πετρέλαιο να ανταποκριθούν σε σημαντικά ενεργειακά σοκ.

Λίγες επιλογές

Από την ίδρυση του οργανισμού, έχουν υπάρξει πέντε συλλογικές αποδεσμεύσεις από τα κράτη μέλη του IEA. Οι δύο τελευταίες έγιναν το 2022 για να αντιμετωπιστεί η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Την Τρίτη, ο IEA πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για να εξετάσει επιλογές αντιμετώπισης μιας αναδυόμενης κρίσης εφοδιασμού πετρελαίου. Ένα έγγραφο που συντάχθηκε για τη συνεδρίαση ανέφερε ότι ο IEA ήταν «έτοιμος να δράσει για να υποστηρίξει τη σταθερότητα των αγορών πετρελαίου».

Το εμπιστευτικό έγγραφο σημείωνε ότι οι χώρες του IEA κατείχαν περισσότερα από 1,24 δισεκατομμύρια βαρέλια δημόσιων αποθεμάτων, εκτός από άλλα 600 εκατομμύρια βαρέλια βιομηχανικών αποθεμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν πρόσθετη προσφορά στην αγορά, εάν χρειαστεί.

Αυτά τα αποθέματα θα μπορούσαν να καλύψουν σχεδόν ένα μήνα συνολικής ζήτησης πετρελαίου στις χώρες του IEA και πάνω από 140 ημέρες καθαρών εισαγωγών, ανέφερε το έγγραφο. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν περίπου 700 εκατομμύρια βαρέλια από το σύνολο των 1,24 δισεκατομμυρίων βαρελιών.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κινδυνεύει να υπονομεύσει την υπόσχεση του Τραμπ να μειώσει τον πληθωρισμό και το κόστος ενέργειας. Ήδη αντιμετωπίζει κριτική από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους επειδή αφιερώνει πολύ χρόνο σε εξωτερικές υποθέσεις αντί να ασχολείται με τα εσωτερικά ζητήματα του κόστους ζωής.

Στροφή των ΗΠΑ

Στο Truth Social την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ αγνόησε τυχόν ανησυχίες για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. «Οι βραχυπρόθεσμες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες θα μειωθούν ραγδαία όταν τελειώσει η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουν οι ΗΠΑ και ο κόσμος, η ασφάλεια και η ειρήνη», έγραψε, προσθέτοντας: «ΜΟΝΟ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ!»

Οι χρηματιστηριακές αγορές σε μεγάλο μέρος της Ασίας κατέρρευσαν τη Δευτέρα ως απάντηση στην άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Οι αμερικανικές αγορές μετοχών ήταν επίσης έτοιμες για μεγάλες απώλειες τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους δείκτες συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, γεγονός που κινδυνεύει να επιδεινώσει την πίεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η απόφαση να εξεταστεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σηματοδοτεί μια στροφή 180 μοιρών για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι απελευθερώσεις από το απόθεμα δεν θα ήταν απαραίτητες για τη σταθεροποίηση των αγορών.

Ωστόσο, οι ενεργειακοί αναλυτές δήλωσαν ότι οι αυξήσεις ρεκόρ στις τιμές του πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα άφησε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής λίγες επιλογές από το να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα για να προσπαθήσουν να κατευνάσουν τις αγορές.

Σε συνέντευξή του στους FT την Παρασκευή, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σάαντ αλ-Κάαμπι, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου» και προέβλεψε ότι οι εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου θα σταματούσαν την παραγωγή μέσα σε λίγες μέρες.