Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Διεθνής Οικονομία 09 Μαρτίου 2026, 05:00

Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Spotlight

Το πετρέλαιο ξεπέρασε σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, σημειώνοντας άλμα 15% στις αγορές που μοιάζουν πλέον πανικόβλητες, εξαιτίας της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και στη Σεούλ κατακρημνίζονταν (–6%) λίγο μετά το άνοιγμα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).

Περί τις 02:20 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατέγραφε αλματώδη άνοδο 18,3% φθάνοντας τα 107,54 δολάρια. Εφθασε ως και τα 111,24 δολάρια.

Τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονταν (–6%) λίγο μετά το άνοιγμα, αφότου το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι

Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, η τιμή του WTI έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% — ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, επίσης κατέγραφε άλμα (+16,64%), φθάνοντας τα 108,11 δολάρια, ενώ ξεπέρασε επίσης για λίγο τα 111 δολάρια.

Ούτε καν η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας η τιμή του βαρελιού είχε ξεπεράσει τα 130 δολάρια, τον Μάρτιο του 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες αναταράξεις στις αγορές.

Εξάλλου τα προθεσμιακά συμβόλαια βραχείας διάρκειας για το αμερικανικό φυσικό αέριο σημείωναν επίσης άνοδο κατά περίπου 7%.

Τα βλέμματα στη Μέση Ανατολή

Τη δέκατη ημέρα του πολέμου, οι αγορές ενέργειας έχουν καρφωμένα τα βλέμματα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα, είναι de facto κλειστό.

Περί τις 02:35, στο χρηματιστήριο στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε κατά 6,07% στις 52.246 μονάδες και ο ευρύτερος δείκτης Topix κατά 5,08%.

Στη Σεούλ, ο δείκτης Kospi έχανε 6,48%, υποχωρώντας στις 5.223 μονάδες, αφού ήδη πέρασε απότομες αυξομειώσεις την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

World
Πετρέλαιο: Μειώνεται η παραγωγή στον Κόλπο – Βαθαίνει η αναταραχή στην αγορά

Πετρέλαιο: Μειώνεται η παραγωγή στον Κόλπο – Βαθαίνει η αναταραχή στην αγορά

Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Σύνταξη
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
Διεθνής Οικονομία 07.03.26

Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις θαλάσσιες ροές ενέργειας- Τα τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον εξετάζει πακέτο παρέμβασης 20 δισ. δολαρίων.

Λάμπρος Καραγεώργος
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Ειρηνικός: 6 νεκροί σε νέα επιδρομή των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Ειρηνικός Ωκεανός 09.03.26

Νέες δολοφονίες των ΗΠΑ σε επίθεση κατά ταχύπλοου

Οι ΗΠΑ εκτέλεσαν έξι άτομα σε νέα επιδρομή που εξαπέλυσαν εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 150 από την έναρξη των επιχειρήσεων του είδους.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»

Με γκολ του Εστουπινιάν η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι κι έστω αν υπολείπεται επτά βαθμούς από τους «νερατζούρι» διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

