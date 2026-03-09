Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».
- Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων
- Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα – Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
- Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»
- Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις αγορές είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, λίγη ώρα αφού το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ) .
Οι τιμές θα «πέσουν πολύ γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν»
«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος — με όλη τη φράση πληκτρολογημένη με κεφαλαία γράμματα —, την ένατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας πως οι τιμές του μαύρου χρυσού θα «πέσουν πολύ γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν».
🇺🇸 PRESIDENT TRUMP JUST NOW:
The Oil prices will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over.
This is a very small price to pay for U.S.A., and World, Safety and Peace.» pic.twitter.com/nwDZvYppwJ
— Bull Theory (@BullTheoryio) March 8, 2026
Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Η τιμή του βαρελιού WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στη διεθνή αγορά πετρελαίου, ξεπέρασε χθες Κυριακή τα 100 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παρατείνεται.
Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια.
- Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
- Δυτική Οχθη: Οργή για τη δολοφονία 4 Παλαιστινίων από ισραηλινούς εποίκους
- Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Επίδομα καυσίμου
- Δύο χτυπήματα από τον Γερεμέγεφ, αλλά ο Σουηδός δεν αποβλήθηκε (vid)
- Πάπας Λέων ΙΔ’: «Να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα»
- Smartphone: Κινητό τηλέφωνο όπως υπολογιστής – Αλλαγές με το νέο March Pixel Drop
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.03.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις