Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις αγορές είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, λίγη ώρα αφού το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ) .

Οι τιμές θα «πέσουν πολύ γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν»

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος — με όλη τη φράση πληκτρολογημένη με κεφαλαία γράμματα —, την ένατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας πως οι τιμές του μαύρου χρυσού θα «πέσουν πολύ γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν».

🇺🇸 PRESIDENT TRUMP JUST NOW: The Oil prices will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over. This is a very small price to pay for U.S.A., and World, Safety and Peace.» pic.twitter.com/nwDZvYppwJ — Bull Theory (@BullTheoryio) March 8, 2026

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια

Η τιμή του βαρελιού WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στη διεθνή αγορά πετρελαίου, ξεπέρασε χθες Κυριακή τα 100 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παρατείνεται.

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια.