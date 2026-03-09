Η τιμή του βαρελιού WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στη διεθνή αγορά πετρελαίου, ξεπέρασε χθες Κυριακή τα 100 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παρατείνεται (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια.

Οι ξαφνικές υψηλότερες τιμές του πετρελαίου προκαλούν οικονομικά μια μετατόπιση στους νικητές και τους ηττημένους. Οι εξαγωγείς ενέργειας εκτός Μέσης Ανατολής ωφελούνται και οι εισαγωγείς υποφέρουν.

Το ακριβότερο πετρέλαιο είναι κακό για την Ευρώπη, την Ιαπωνία και την Κορέα, όλες μεγάλες εισαγωγείς μαύρου χρυσού. Στην πραγματικότητα, αποτελεί καθαρό όφελος για τις ΗΠΑ, ως εξαγωγέα και τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο.

Η επίθεση στο Ιράν και τα αντίποινά του κατά των πετρελαϊκών υποδομών και της ναυτιλιακής οδού των γειτόνων βλάπτουν τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ανταγωνιστές των αμερικανών παραγωγών πετρελαίου, τουλάχιστον προσωρινά.

Οι κίνδυνοι αυξάνονται

Αυτός είναι ο απλούστερος τρόπος για να γίνει κατανοητό γιατί το δολάριο αυξήθηκε ενώ το ευρώ και το γιεν υποχώρησαν και γιατί οι αμερικανικές μετοχές επλήγησαν λιγότερο από εκείνες του εξωτερικού.

Οι κίνδυνοι αυξάνονται καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή εντείνονται. Η ανησυχία είναι ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα ασκήσει πίεση στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών που εξαρτώνται από τις εισαγωγές.

Επίσης, το ισχυρότερο δολάριο — το οποίο έχει επανέλθει ως επιλογή για επενδυτικό καταφύγιο — τείνει να σφίγγει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και να μειώνει τις αποδόσεις για τους επενδυτές των αναδυόμενων αγορών.