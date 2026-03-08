newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Μαρτίου 2026, 08:00

Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Βαθιά βάζουν το χέρι στην τσέπη οι καταναλωτές κάθε φορά που οι γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις οδηγούν σε τοπικές ή ευρύτερες συγκρούσεις, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Ειδικά από το 2020 και μετά, λόγω των εξελίξεων οι τιμές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν καταγράψει πολλά άλματα, με μεγάλα χαμένα τα νοικοκυριά.

Πολύ μεγαλύτερη άνοδο από το πετρέλαιο είχε καταγράψει το αντίστοιχο διάστημα το φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και την απάντηση της Τεχεράνης με χτυπήματα σε άλλες γειτονικές χώρες καταγράφεται πλέον ακόμη ένα ράλι στην ενέργεια που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς, αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα.

Πριν ξεκινήσει ο (τελευταίος) πόλεμος στην περιοχή οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent βρίσκονταν στα 72 δολάρια το βαρέλι. Αργά την Παρασκευή οι τιμές ξεπερνούσαν ακόμη και τα 91 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο πάνω από 26% μέσα σε μια εβδομάδα.

Αναλυτές και οίκοι εξέφραζαν την εκτίμηση, όπως γίνεται πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις, ότι ο μαύρος χρυσός μπορεί να κινηθεί ακόμη και αρκετά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Πολύ μεγαλύτερη άνοδο από το πετρέλαιο είχε καταγράψει το αντίστοιχο διάστημα το φυσικό αέριο στην Ευρώπη (TTF). Οι συγκεκριμένες τιμές επηρεάζονταν τόσο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όσο και από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία. Οι τιμές του φυσικού αερίου σκαρφάλωσαν από τα 32 ευρώ στα 53 ευρώ η μεγαβατώρα (MWh) το ίδιο διάστημα, καταγράφοντας αύξηση που ξεπέρασε το 60%.

Το ράλι του φυσικού αερίου οδήγησε προς τα πάνω στη συνέχεια τις τιμές του λιγνίτη. Στο καύσιμο αυτό στράφηκαν πολλές χώρες περιλαμβανομένων και ευρωπαϊκών για να καλύψουν τη μείωση των ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ και άλλους παραγωγούς και τη συνολικότερη αδυναμία μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μέσα σε μία εβδομάδα οι τιμές του λιγνίτη αυξήθηκαν από τα 105 δολάρια ο τόνος στα 133 δολάρια που αποτελούσαν υψηλό διετίας. Μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του λιγνίτη σχεδόν στο διπλάσιο των σημερινών τους επιπέδων, σε περίπου 250 δολάρια ανά τόνο.

Το στοίχημα της μεταφοράς

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου του Περσικού Κόλπου αναζητούσαν τρόπο για να ξεκινήσουν ξανά οι εξαγωγές πριν γεμίσουν οι δεξαμενές αποθήκευσης, με τη Σαουδική Αραβία να εκτιμάται ότι έχει μόλις δύο εβδομάδες πριν αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή επειδή δεν θα έχει πού να φυλάξει τόσο πετρέλαιο.

Από την προηγούμενη εβδομάδα το Ιράκ είχε αρχίσει ήδη να μειώνει την παραγωγή σε τρία από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά του κοιτάσματα.

Υπήρχαν σχέδια να διακοπεί η άντληση πετρελαίου σε περισσότερα πετρελαϊκά κοιτάσματα το επόμενο διάστημα αφαιρώντας εκατομμύρια βαρέλια αργού από την αγορά, εκτός εάν άρχιζαν ξανά οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Δίλημμα για τις κεντρικές τράπεζες

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκαλεί ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό έχει αρχίσει να δημιουργεί διλήμματα και σε μεγάλες κεντρικές τράπεζες, ειδικά στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ειδικά η ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών για να δει πώς θα πράξει στη συνέχεια.

Αναταραχές επικράτησαν όλο το προηγούμενο διάστημα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια. Από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη και την Ασία οι επενδυτές προσπαθούσαν να εκτιμήσουν τις εξελίξεις, με τις διακυμάνσεις να είναι συνεχείς ειδικά τις πρώτες μέρες του πολέμου.

Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Κόσμος
Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο - Εφτά λιγότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα
Κόσμος 08.03.26

Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα

Πολλές από τις προβλέψεις της Βουλγάρας Μπάμπα Βάνγκα δεν καταγράφηκαν ποτέ, ωστόσο, το όνομά της ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσίας και τα γεωπολιτικά αφηγήματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;
Μέση Ανατολή 08.03.26

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;

Βρίσκονταν οι ΗΠΑ υπό άμεση και σαφή απειλή; Ήταν νόμιμη η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν; Ενήργησε ο Ντόναλντ Τραμπ εντός του πλαισίου των συνταγματικών εξουσιών του. Το Reuters προσπαθεί να απαντήσει

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζει, προσωρινά, στην κυβέρνηση τη φυγή προς τα μπρος που αναζητούσε

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 08.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)
Βόλεϊ 08.03.26

ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου η οποία νίκησε με 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας και σήκωσε το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης»

Σύνταξη
Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-3: Ο Μαρμούς «έστειλε» τους «Πολίτες» στους «8» του FA Cup
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ο Μαρμούς «έστειλε» τη Σίτι στους «8» του FA Cup (3-1)

Με δύο γκολ του Αιγύπτιου επιθετικού Ο Ομάρ Μαρμούς, στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή επί της Νιουκάστλ και με το τελικό 3-1 προκρίθηκαν στους προημιτελικούς του FA Cup.

Σύνταξη
Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ

Ένα γκολ σήμα-κατατεθέν αυτής της Μπαρτσελόνα, με τρομερή ασίστ από τον Πέδρι και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Γιαμάλ, χάρισε στους Καταλανούς τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο, ανεβαίνοντας ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία
Woman 08.03.26

5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία – Και γιατί το μήνυμά τους είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Από τη Μαρί Κιουρί έως τη Ρόζα Παρκς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία και τα μαθήματα που μας δίνουν σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

«Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ελλάδα 07.03.26

Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε άλλα οχήματα ενώ κινήθηκαν επικίνδυνα σε δρόμους αντίθετα στο ρεύμα μέσα στη Λαμία - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους

Σύνταξη
Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Καρέ - καρέ με βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψε η ΠΑΕ Καλαμάτα την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην πόλη μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και την μαθηματική άνοδο στη Superleague.

Σύνταξη
Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
ΕΚ σε τέλμα 07.03.26

Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν άφησε τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα διχασμένα μεταξύ της συνήθους υποστήριξής τους στον Ντόναλντ Τραμπ και του φόβου για την αντίδραση των ψηφοφόρων τους στο εσωτερικό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
