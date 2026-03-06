newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Κατάρ: Βάζει τέλος στις εξαγωγές πετρελαίου λόγω του πολέμου
Διεθνής Οικονομία 06 Μαρτίου 2026

Κατάρ: Βάζει τέλος στις εξαγωγές πετρελαίου λόγω του πολέμου

Στα 150 δολάρια θα εκτοξευτεί η τιμή του πετρελαίου, προειδοποιεί ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ

Σύνταξη
Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να «καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου», προβλέποντας ότι όλοι οι εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν την παραγωγή εντός εβδομάδων και θα οδηγήσουν την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να «καταστρέψει τις οικονομίες του κόσμου», προειδοποίησε ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, ο οποίος έριξε… βόμβα μεγατόνων προβλέποντας ότι όλες οι χώρες του Κόλπου που εξάγουν ενέργεια θα σταματήσουν την παραγωγή εντός εβδομάδων και θα εκτοξεύσουν την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Ο Saad al-Kaabi δήλωσε στην FT ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τερματιζόταν αμέσως, το Κατάρ θα χρειαζόταν «εβδομάδες έως μήνες» για να επιστρέψει σε έναν κανονικό κύκλο παραδόσεων μετά την επίθεση ιρανικού drone στο μεγαλύτερο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας.

Το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, αναγκάστηκε να κηρύξει ανωτέρα βία αυτή την εβδομάδα μετά την επίθεση στο εργοστάσιό του στο Ras Laffan.

Αν και το Κατάρ εξάγει μόνο ένα μικρό ποσοστό του φυσικού αερίου του στην Ευρώπη, ο υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι η ήπειρος θα υποστεί σημαντικές επιπτώσεις, καθώς οι ασιατικοί αγοραστές θα προσφέρουν υψηλότερες τιμές από τους Ευρωπαίους για ό,τι φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο στην αγορά και καθώς άλλες χώρες του Κόλπου δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

«Όλοι όσοι δεν έχουν κηρύξει ανωτέρα βία αναμένουμε ότι θα το πράξουν τις επόμενες ημέρες, αν η κατάσταση συνεχιστεί. Όλοι οι εξαγωγείς στην περιοχή του Κόλπου θα πρέπει να κηρύξουν ανωτέρα βία», δήλωσε ο Kaabi. «Αν δεν το πράξουν, κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβουν τη νομική ευθύνη για αυτό, και αυτή είναι η επιλογή τους».

Τα σχόλια του Kaabi αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία στον Κόλπο για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει καταστροφές σε ολόκληρη την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή.

«Αυτό θα οδηγήσει σε κατάρρευση των οικονομιών του κόσμου», είπε. «Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η αύξηση του ΑΕΠ σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστεί. Οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν για όλους. Θα υπάρξει έλλειψη ορισμένων προϊόντων και θα προκληθεί αλυσιδωτή αντίδραση σε εργοστάσια που δεν θα μπορούν να προμηθεύσουν τα προϊόντα τους».

Ανέφερε ότι, ενώ δεν υπήρξαν ζημιές στις υπεράκτιες δραστηριότητες του Κατάρ, οι επιπτώσεις στην ξηρά εξακολουθούν να εξετάζονται.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη το μέγεθος των ζημιών, καθώς αυτές εξακολουθούν να εκτιμώνται. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την αποκατάστασή τους», δήλωσε.

Η επένδυση ύψους 30 δισ. δολαρίων του Κατάρ για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου North Field από 77 εκατ. σε 126 εκατ. τόνους ετησίως έως το 2027 θα καθυστερήσει επίσης, πρόσθεσε. Η πρώτη παραγωγή επρόκειτο να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

«Σίγουρα θα καθυστερήσει όλα τα σχέδια επέκτασής μας», δήλωσε ο Kaabi. «Αν επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα, ίσως η επίδραση να είναι ελάχιστη. Αν είναι ένας ή δύο μήνες, τότε είναι διαφορετικό».

Προέβλεψε ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στα 150 δολάρια το βαρέλι σε δύο έως τρεις εβδομάδες, εάν τα δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία δεν μπορούσαν να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, μια βασική θαλάσσια εμπορική οδό μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Προέβλεψε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα ανέβουν στα 40 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (117 ευρώ ανά MWh) — σχεδόν τέσσερις φορές το επίπεδο που είχαν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος της διακοπής του θαλάσσιου εμπορίου μέσω του στενού θα έχει επιπτώσεις πολύ πέρα από τις αγορές ενέργειας και θα πλήξει πολλούς κλάδους, καθώς η περιοχή παράγει μεγάλο μέρος των πετροχημικών και των πρώτων υλών για λιπάσματα παγκοσμίως.

Η κυκλοφορία μέσω της θαλάσσιας οδού έχει σταματήσει από το Σάββατο, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεσή τους κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 10 πλοία έχουν πληγεί, τα ασφάλιστρα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και οι πλοιοκτήτες δεν είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν τα πλοία και τα πληρώματά τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς επιδιώκουν την καταστροφή του ισλαμικού καθεστώτος. Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει τα πλοία που διέρχονται από το στενό και προσφέρθηκε να παρέχει πρόσθετη ασφάλιση στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Ωστόσο, ο Καάμπι δήλωσε ότι θα εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο για τα πλοία να διέρχονται από το στενό, το οποίο έχει πλάτος μόλις 24 μίλια στο στενότερο σημείο του και ακολουθεί την ιρανική ακτογραμμή, όσο διαρκεί ο πόλεμος.

«Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις επιθέσεις, φέρνοντας πλοία στο στενό… είναι πολύ επικίνδυνος. Είναι πολύ κοντά στην ακτή για να φέρουν πλοία. Θα είναι δύσκολο να πείσουμε τα πλοία να περάσουν», είπε. «Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες θα δουν ότι γίνονται μεγαλύτερος στόχος, επειδή [το Ιράν] στοχεύει τα στρατιωτικά πλοία».

Ο Kaabi πρόσθεσε: «Εκτός από την ενέργεια, θα υπάρξει διακοπή όλων των άλλων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ του [Κόλπου] και του υπόλοιπου κόσμου, κάτι που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομίες του [Κόλπου] και όλων των εμπορικών εταίρων σε όλο τον κόσμο».

Το Κατάρ, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή, έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις με το Ιράν. Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εξαπολύσει πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του και άλλων κρατών του Κόλπου, καθώς η Τεχεράνη προσπάθησε να αυξήσει το διακύβευμα για τις ΗΠΑ στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, αμερικανικές βάσεις και πρεσβείες.

Ο Kaabi, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν είχε άλλη επιλογή από το να κηρύξει ανωτέρα βία μετά την επίθεση με ιρανικό drone που δέχτηκε το Ras Laffan τη Δευτέρα. Ανέφερε λόγους ασφαλείας, προσθέτοντας ότι οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις της εταιρείας αντιμετώπιζαν επίσης την απειλή επίθεσης, αν και δεν υπέστησαν ζημιές.

«Πράγματι, ενημερωθήκαμε από το στρατό μας ότι υπάρχει άμεση απειλή για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Έτσι, σταματήσαμε τις δραστηριότητες με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και κινητοποιήσαμε περίπου 9.000 άτομα σε 24 ώρες και τα επαναφέραμε», είπε. «Όταν οι άνθρωποι μας βρίσκονται σε κίνδυνο και χτυπιόμαστε σε μια στρατιωτική ζώνη και δεν μπορούμε να εργαστούμε πια, και δεν μπορούμε να θέσουμε τους ανθρώπους μας σε κίνδυνο, πρέπει να κηρύξουμε ανωτέρα βία».

Η παραγωγή στο Κατάρ δεν θα ξαναρχίσει μέχρι να σταματήσουν εντελώς οι εχθροπραξίες, είπε.

«Έτσι, το σήμα θα δοθεί όταν ο στρατός μας πει ότι οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει εντελώς και δεν δεχόμαστε πλέον επιθέσεις», είπε ο Kaabi. «Δεν θα θέσουμε τους ανθρώπους μας σε κίνδυνο».

Μετά την επανεκκίνηση, προέβλεψε τεράστια προβλήματα logistics, πέραν της αποκατάστασης των μηχανημάτων που ψύχουν και συμπιέζουν το αέριο σε υγρό που μπορεί να μεταφερθεί.

«Τα πλοία μας είναι διάσπαρτα», είπε, προσθέτοντας ότι μόνο έξι ή επτά από τα 128 δεξαμενόπλοια του στόλου του Κατάρ ήταν διαθέσιμα. «Κάθε πλοίο χρειάζεται μία ή δύο ημέρες και μπορείτε να φορτώσετε έξι ή επτά κάθε φορά», πρόσθεσε, εξηγώντας το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί η κανονικότητα.

Απέρριψε την ιδέα ότι η απόφαση του Κατάρ να επικαλεστεί ανωτέρα βία και να χάσει αποστολές θα βλάψει τη μακροχρόνια φήμη της χώρας ως τον πιο αξιόπιστο προμηθευτή ΥΦΑ.

«Δεν πιστεύουμε ότι κάποιος θα τολμούσε να έρθει και να μας πει ότι δεν είμαστε αξιόπιστοι επειδή βομβαρδιστήκαμε και δεν παραδώσαμε», είπε.
Ακόμα και αν ήθελε, το Κατάρ δεν ήταν σε θέση να βρει φυσικό αέριο στην αγορά για να αναπληρώσει τις χαμένες παραδόσεις στους πελάτες του, είπε. «Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε 77 εκατομμύρια και να τα παραδώσετε στους πελάτες, δεν υπάρχουν 77 εκατομμύρια τόνοι διαθέσιμοι για να αγοράσετε».

Πετρέλαιο
Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
