Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Κανένα φορτίο πετρελαίου δεν διήλθε τις τελευταίες 24 ώρες

Η θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές πετρελαίου τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που διαθέτει το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC), που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων.

Μια ανασκόπηση των σημάτων ναυτιλίας επιβεβαίωσε μόνο δύο εμπορικές διελεύσεις τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε σε σημείωμα το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών την Παρασκευή.

Αυτές οι διελεύσεις ήταν φορτηγά πλοία και όχι πετρελαιοφόρα, σύμφωνα με την πολυεθνική ναυτική συμβουλευτική ομάδα που επικεντρώνεται στη Μέση Ανατολή.

Εγκλωβισμένα φορτία

Ο κλιμακούμενος πόλεμος στην περιοχή έχει εγκλωβίσει δεκάδες πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να μην εφοδιάζονταιο βασικοί παραλήπτες στην Ασία και την Ευρώπη.

Η συχνότητα των επιθέσεων σε πλοία εντός και γύρω από το στενό παραμένει υψηλή, καθιστώντας πολύ επικίνδυνη την απόπειρα διέλευσης για τα τάνκερ που μεταφέρουν πολλών εκατομμυρίων δολαρίων φορτία.

Παρά τις εξαγγελίες της Ουάσιγκτον ότι θα προσφέρει εγγυήσεις ασφάλισης και συνοδεία των τάνκερ από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό μετά την απόσυρση των διεθνών ασφαλιστών από την κάλυψη κινδύνου πολέμου, οι πλοιοκτήτες δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις, σύμφωνα με το Bloomebrg.

«Αυτό σημαίνει σχεδόν πλήρη προσωρινή παύση της κανονικής εμπορικής ναυσιπλοΐας», ανέφερε το JMIC. Μόνο ένα πλοίο εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο παρατηρήθηκαν να διασχίζουν τα Στενά στις 4 Μαρτίου. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε πλοία με ενεργοποιημένους πομπούς, και δεν καταγράφει πλήρως τη ναυσιπλοΐα που πραγματοποιείται έχοντας απενεργοποιήσει τα σήματά τους.

Πώς επιχειρούν ασφαλή διέλευση

Δύο πλοία, τα MSC Grace και Sonangol Namibe, αναφέρθηκε ότι εμπλέκονται σε περιστατικά στον Αραβικό Κόλπο και κοντά στο Ιράκ.

Το φορτηγό πλοίο Iron Maiden εξήλθε από τα Στενά στέλνοντας σήμα «CHINA OWNER» καθώς διέσχιζε τη ναυτική οδό, ένα παράδειγμα για το πώς τα πλοία προσπαθούν να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση.

Νωρίτερα, άλλο ένα πλοίο -το δεξαμενόπλοιο LPG Bogazici-— ανακοίνωσε ότι ήταν πλοίο μουσουλμανικής ιδιοκτησίας και τουρκικής διαχείρισης.

Πηγή: ΟΤ