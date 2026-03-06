newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Κανένα φορτίο πετρελαίου δεν διήλθε τις τελευταίες 24 ώρες
06 Μαρτίου 2026, 10:49

Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Κανένα φορτίο πετρελαίου δεν διήλθε τις τελευταίες 24 ώρες

Μόνο δύο διελεύσεις εμπορικών πλοίων, όχι τάνκερ, τις τελευταίες 24 ώρες ανέφερε το JMIC

Σύνταξη
Η θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές πετρελαίου τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που διαθέτει το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC), που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων.

Μια ανασκόπηση των σημάτων ναυτιλίας επιβεβαίωσε μόνο δύο εμπορικές διελεύσεις τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε σε σημείωμα το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών την Παρασκευή.

Αυτές οι διελεύσεις ήταν φορτηγά πλοία και όχι πετρελαιοφόρα, σύμφωνα με την πολυεθνική ναυτική συμβουλευτική ομάδα που επικεντρώνεται στη Μέση Ανατολή.

Εγκλωβισμένα φορτία

Ο κλιμακούμενος πόλεμος στην περιοχή έχει εγκλωβίσει δεκάδες πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να μην εφοδιάζονταιο βασικοί παραλήπτες στην Ασία και την Ευρώπη.

Η συχνότητα των επιθέσεων σε πλοία εντός και γύρω από το στενό παραμένει υψηλή, καθιστώντας πολύ επικίνδυνη την απόπειρα διέλευσης για τα τάνκερ που μεταφέρουν πολλών εκατομμυρίων δολαρίων φορτία.

Παρά τις εξαγγελίες της Ουάσιγκτον ότι θα προσφέρει εγγυήσεις ασφάλισης και συνοδεία των τάνκερ από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό μετά την απόσυρση των διεθνών ασφαλιστών από την κάλυψη κινδύνου πολέμου, οι πλοιοκτήτες δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις, σύμφωνα με το Bloomebrg.

«Αυτό σημαίνει σχεδόν πλήρη προσωρινή παύση της κανονικής εμπορικής ναυσιπλοΐας», ανέφερε το JMIC. Μόνο ένα πλοίο εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο παρατηρήθηκαν να διασχίζουν τα Στενά στις 4 Μαρτίου. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε πλοία με ενεργοποιημένους πομπούς, και δεν καταγράφει πλήρως τη ναυσιπλοΐα που πραγματοποιείται έχοντας απενεργοποιήσει τα σήματά τους.

Πώς επιχειρούν ασφαλή διέλευση

Δύο πλοία, τα MSC Grace και Sonangol Namibe, αναφέρθηκε ότι εμπλέκονται σε περιστατικά στον Αραβικό Κόλπο και κοντά στο Ιράκ.

Το φορτηγό πλοίο Iron Maiden εξήλθε από τα Στενά στέλνοντας σήμα «CHINA OWNER» καθώς διέσχιζε τη ναυτική οδό, ένα παράδειγμα για το πώς τα πλοία προσπαθούν να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση.

Νωρίτερα, άλλο ένα πλοίο -το δεξαμενόπλοιο LPG Bogazici-— ανακοίνωσε ότι ήταν πλοίο μουσουλμανικής ιδιοκτησίας και τουρκικής διαχείρισης.

Πηγή: ΟΤ

Σύνταξη
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
