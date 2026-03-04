Τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, που αποτελεί «κλειδί» για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης και πύλη στον περσικό Κόλπο, διαβεβαίωσαν ότι έχουν οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν με σημερινή τους ανακοίνωση.

«Αυτή τη στιγμή τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Χθες, Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενδέχεται να ξεκινήσει «το ταχύτερο δυνατό» αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο», για τη διέλευση των Στενών από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία»

Την περασμένη Δευτέρα, έπειτα από πολυήμερη δυσχέρεια στη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ λόγω του πολέμου, το Ιράν ανακοίνωσε επισήμως ότι το κλείνει. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι «θα βάλουν φωτιά» σε όποιο πλοίο προσπαθήσει να περάσει.

Από το Σάββατο, που ξεκίνησε ο πόλεμος, από το σημείο περνούσαν μόνο ιρανικά και κινεζικά πλοία, ενώ δεκάδες άλλα είχαν αναγκαστεί να αλλάξουν δρομολόγιο ή εγκλωβίστηκαν στον Περσικό Κόλπο.

Τα τελευταία 24ωρα έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε πλοία, κυρίως αμερικανικών συμφερόντων. Μέχρι και τη Δευτέρα περίπου 150 δεξαμενόπλοια είχαν αγκυροβολήσει στα ανοιχτά νερά του Κόλπου εκατέρωθεν των Στενών, στα νότια σύνορα του Ιράν, με τον αποκλεισμό να έχει ήδη επίπτωση στις τιμές του πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν μήκος περίπου 100 μίλια και πλάτος μόλις 24 μίλια στο στενότερο σημείο της διαδρομής. Οριοθετείται από το Ιράν στα βόρεια και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν στα νότια.