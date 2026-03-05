Οι τιμές του αργού σημειώνουν νέα αλματώδη άνοδο — σχεδόν 2% — κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις ανησυχίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Tο βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI καταγράφει άνοδο 1,86% στα 76,05 δολάρια

Περί τη 01:10 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) κατέγραφε άνοδο 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Δεν είχαν αρχίσει ακόμη οι συναλλαγές για το Brent Βόρειας Θάλασσας, είδος αναφοράς.

Οι τιμές και των δυο αυτών ειδών πετρελαίου παρέμεναν πρακτικά αμετάβλητες κατά το κλείσιμο χθες, αφού απογειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Θα παραμείνουν αυξημένες

Παρατηρητές προεξοφλούσαν ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν αυξημένες, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η σύρραξη.

Αναλυτές της Bernstein αναθεώρησαν προς τα πάνω την εκτίμησή τους για την τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας από τα 65 στα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026, και υπολογίζουν πως ίσως φτάσει ακόμη και τα 120-150 δολάρια, αν ο πόλεμος έχει διάρκεια.