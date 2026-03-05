Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.
- Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία
Οι τιμές του αργού σημειώνουν νέα αλματώδη άνοδο — σχεδόν 2% — κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις ανησυχίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).
Tο βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI καταγράφει άνοδο 1,86% στα 76,05 δολάρια
Περί τη 01:10 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) κατέγραφε άνοδο 1,86% στα 76,05 δολάρια.
Oil Rises as US-Iran War Intensifies
WTI crude futures climbed nearly 2% to around $76 per barrel on Thursday, extending this week’s advance as hostilities between the US and Iran escalated after a US submarine report…
More here: https://t.co/giat1r0qjB pic.twitter.com/zxYKchQedx
— TRADING ECONOMICS (@tEconomics) March 4, 2026
Δεν είχαν αρχίσει ακόμη οι συναλλαγές για το Brent Βόρειας Θάλασσας, είδος αναφοράς.
Οι τιμές και των δυο αυτών ειδών πετρελαίου παρέμεναν πρακτικά αμετάβλητες κατά το κλείσιμο χθες, αφού απογειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Θα παραμείνουν αυξημένες
Παρατηρητές προεξοφλούσαν ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν αυξημένες, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η σύρραξη.
Αναλυτές της Bernstein αναθεώρησαν προς τα πάνω την εκτίμησή τους για την τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας από τα 65 στα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026, και υπολογίζουν πως ίσως φτάσει ακόμη και τα 120-150 δολάρια, αν ο πόλεμος έχει διάρκεια.
