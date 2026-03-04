Τα σενάρια που διακινούνται για τις τιμές του πετρελαίου τα τελευταία 24ωρα λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή είναι πραγματικά εφιαλτικά. Αναλυτές μιλούν για τιμή ακόμα και 150$ το βαρέλι για τον «μαύρο» χρυσό – το πετρέλαιο. Οι πρώτες αναλύσεις και τα σενάρια για το πως μπορεί να επηρεαστεί η παγκόσμια και βέβαια και η ελληνική οικονομία έρχονται στο φως.

Η βασική παράμετρος όπως εξηγούν και στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, οι περισσότεροι αναλυτές για το πώς θα επηρεαστεί τόσο η παγκόσμια και βέβαια η ελληνική οικονομία, δεν είναι απλώς αν η τιμή του πετρελαίου θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Είναι για πόσο θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα.

Το «αποτύπωμα» στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό

Ο Ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης μιλώντας στον ΟΤ δίνει το πρώτο, ποσοτικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει ακόμη και αν η τιμή κινηθεί για τρεις μήνες μεταξύ 100 και 130 δολαρίων και στη συνέχεια υποχωρήσει προς τα 75 δολάρια, η επίδραση δεν θα είναι παροδική.

Σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον ίδιο, ο πληθωρισμός αναμένεται να ενισχυθεί κατά 0,3 έως 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί κατά 0,2 έως 0,4 μονάδες.

Το «κακό» σενάριο του Προϋπολογισμού

Με άλλα λόγια, ένα τρίμηνο ενεργειακού σοκ θα «γραφτεί» σε όλη τη χρονιά. Η αύξηση στο πετρέλαιο περνά στα καύσιμα, από εκεί στις μεταφορές, στην παραγωγή, στα τρόφιμα και τελικά στις υπηρεσίες. Ακόμη και αν οι τιμές αποκλιμακωθούν, το αποτύπωμα θα έχει ήδη ενσωματωθεί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος σε συνέντευξη στο Reuters ,επισήμανε ότι οι επιπτώσεις από την κρίση με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης πιθανής αύξησης του πληθωρισμού, θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η παράμετρος του χρέους και η «ονομαστική» ευημερία

Μια παρατεταμένη ένταση θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις, αν και όπως σημείωσε είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Σενάριο ευαισθησίας έχει τρέξει και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το υποθετικό σενάριο του προϋπολογισμού εάν οι βρεθούν οι τιμές πετρελαίου σταθερά άνω των 100 δολαρίων, σε αυτή την περίπτωση, η ιδιωτική κατανάλωση μειώνεται κατά 0,7% σε σχέση με το βασικό σενάριο και οι επενδύσεις κατά 0,9%. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή εκτινάσσεται στο 4,7%, έναντι 2,2% στο βασικό σενάριο ουσιαστικά μιλάμε για ένα υπερδιπλάσιο πληθωρισμό.

Η οικονομία επιβραδύνεται σε πραγματικούς όρους, αλλά εμφανίζει υψηλότερο ονομαστικό ΑΕΠ λόγω πληθωρισμού. Τα δημόσια έσοδα αυξάνονται κατά 1,4% έναντι 1% των δαπανών και ο λόγος χρέους μειώνεται κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το βασικό σενάριο. Πρόκειται όμως για ονομαστική διόρθωση και όχι για βελτίωση της πραγματικής ευημερίας.

Η διάρκεια θα κρίνει το αποτέλεσμα

Ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με μέση τιμή Brent στα 62,4 δολάρια το βαρέλι. Μια παραμονή άνω των 100 δολαρίων αποτελεί σημαντική απόκλιση από τη βασική υπόθεση και πόσο μάλλον εάν επαληθευτούν τα ακόμη χειρότερα σενάρια που κάνουν ακόμη λόγο για τιμές στα 150$ Εαν η ένταση αποδειχθεί βραχύβια, το σοκ ίσως να μπορεί να απορροφηθεί.

Αν όμως η διάρκεια παραταθεί, τότε ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει, η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί και οι ισορροπίες θα δοκιμαστούν. Η τιμή σαφώς έχει σημασία αλλά η διάρκεια θα καθορίσει το μέγεθος της επιπτώσεων.

Πηγή: ΟΤ