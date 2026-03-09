Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Πάνω από τα 113 δολάρια το Brent

Μέχρι και 25% εκτοξεύτηκαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, με το Brent να βρίσκεται σε πορεία για ρεκόρ ημερήσιας ανόδου, ενώ ο χρυσός υποχώρησε κατά 2%, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν συμπίεσε τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας, ενίσχυσε το δολάριο και μείωσε τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων.

Το Βrent στις 7.38 ώρα Ελλάδος βρισκόταν στα 112,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε την ίδια ώρα στα 10,98 δολάρια, έχοντας νωρίτερα φτάσει στα 119,50 δολάρια και στα 119,48 δολάρια αντίστοιχα.

Οι αγορές γεωργικών εμπορευμάτων, με κυρίαρχα τα φυτικά έλαια, σημείωσαν άνοδο, ακολουθώντας το παράδειγμα των τιμών του πετρελαίου, λόγω της εκτεταμένης χρήσης φυτικών ελαίων στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Το αλουμίνιο ενισχύθηκε λόγω ανησυχιών για την προσφορά, ακόμη και όταν άλλα μέταλλα αντιμετώπισαν αντιξοότητες από την ενίσχυση του δολαρίου.

«Η βίαιη αντίδραση οφείλεται στο γεγονός ότι οι αγορές δεν βλέπουν καμία προφανή διέξοδο από την κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί σε μια αντιπαράθεση υψηλού κινδύνου, όπου καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει πρώτη», ανέφερε σε σημείωμά του ο Tony Sycamore, αναλυτής της IG Market. «Ο κίνδυνος πιο μακροχρόνιας οικονομικής ζημίας συνεχίζει να αυξάνεται μέρα με τη μέρα».

Τα σήματα από Μέση Ανατολή

Το Ιράν όρισε τη Δευτέρα τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διάδοχο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ στην ηγεσία της χώρας, σηματοδοτώντας ότι οι σκληροπυρηνικοί παραμένουν σταθερά στην εξουσία στην Τεχεράνη, μία εβδομάδα μετά την έναρξη της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου εκτοξεύει τις τιμές ελαίων και σιτηρών

Το Brent τείνει προς την ιστορικά μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο, τόσο σε ποσοστιαία βάση όσο και σε απόλυτο νούμερο, καθώς η επέκταση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν οδήγησε ορισμένους σημαντικούς παραγωγούς πετρελαίου της Μέσης Ανατολής να μειώσουν τις προμήθειες, αλλά και λόγω των φόβων για παρατεταμένη διακοπή της ναυτιλίας μέσω του στενού του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent crude ανέβηκαν στα 119,50 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) στα 119,48 δολάρια ανά βαρέλι.

«Η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται περαιτέρω», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμά τους. «Επιπλέον, η παραγωγή πετρελαίου έχει αρχίσει να μειώνεται, με τους παραγωγούς να αντιμετωπίζουν περιορισμούς αποθήκευσης. Το Ιράκ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άρχισαν να μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου».

Στις αγορές γεωργικών προϊόντων, το φοινικέλαιο της Μαλαισίας αυξήθηκε κατά 9% και το σογιέλαιο του Σικάγου ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Το σιτάρι ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024 και οι τιμές του καλαμποκιού έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών.

Επεσε ο χρυσός, ανέβηκε το δολάριο

Ο χρυσός υποχώρησε περισσότερο από 2%, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου επηρέασε αρνητικά την τιμή του χρυσού που διαμορφώνεται σε δολάρια, ενώ η αύξηση του κόστους της ενέργειας ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και μείωσε περαιτέρω τις προοπτικές για μείωση των επιτοκίων στο εγγύς μέλλον.

Το δολάριο κυμάνθηκε κοντά στο υψηλό των τριών μηνών που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, καθιστώντας το χρυσό πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι φόβοι για πληθωρισμό λόγω της τιμής του πετρελαίου και οι καθυστερημένες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων ενίσχυσαν πιθανώς τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το δολάριο, υπερτερώντας της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια και ωθώντας το χρυσό προς τα κάτω.

Σε υψηλό τετραετίας το αλουμίνιο

Η τιμή του αλουμινίου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για την προμήθεια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το τρίμηνο αλουμίνιο αναφοράς στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, στα 3.544 δολάρια ανά τόνο.

Το χαλυβουργείο του Κατάρ Qatalum και η Aluminium Bahrain έχουν ήδη κηρύξει ανωτέρα βία στις αποστολές εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Άλλα βασικά μέταλλα επιβαρύνθηκαν από το ισχυρότερο δολάριο.

Πηγή: OT