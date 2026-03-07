Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έθεσε σε εφαρμογή μία προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου, αλλά και της διύλισης, μετά από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν εναντίον της χώρας, αλλά και τις «ιρανικές απειλές σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων διαμέσου των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε σε σημερινή (7/3) ανακοίνωσή της η κοινοπραξία Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε, επίσης, ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αναπροσαρμογή είναι αυστηρά προληπτική και θα εξεταστεί εκ νέου ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ η KPC παραμένει έτοιμη για την επαναφορά των επιπέδων παραγωγής, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Κανένα φορτίο πετρελαίου δεν πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ

Εν τω μεταξύ, η θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές πετρελαίου τις τελευταίες 48 ώρες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που διαθέτει το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC), που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων.

Μια ανασκόπηση των σημάτων ναυτιλίας επιβεβαίωσε μόνο δύο εμπορικές διελεύσεις από τις 5 έως τις 6 Μαρτίου, ανέφερε σε σημείωμα το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών την Παρασκευή.