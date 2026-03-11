Μέτρα – ασπιρίνες για το τσουνάμι ακρίβειας σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ – Πλαφόν για ένα τρίμηνο στο περιθώριο κέρδους η «λύση» Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η αναταραχή δεν πρέπει να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, είπε αλλά σχολίασε ότι «οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν».

«Προφανώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η κοινωνική αναταραχή δεν μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», είπεχαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Θα είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τρεις μήνες, δεν σημαίνει προφανώς ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στα καύσιμα που θα συμπαρασύρουν και τις τιμές όλων των προϊόντων προς τα πάνω.

Η κυβέρνηση φαίνεται να αποδέχεται ως μονόδρομο αυτή την εξέλιξη και το μόνο που έχει να προτείνει είναι μέτρα «ασπιρίνες» που αφορούν αποκλειστικά το ζήτημα της αισχροκέρδειας με αμφίβολα αποτελέσματα όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία.

Το κόστος ζωής για τα νοικοκυριά θα αυξηθεί ενώ οι πολυδιαφημιζόμενες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έχουν ήδη εξανεμιστεί από τον πληθωρισμό.

Εντωμεταξύ μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν στις 2 το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οι γενικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η Κύπρος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις συνολικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι η «χώρα μας είναι παράγοντας γεωπολιτικής ασφάλειας σε ταραγμένους καιρούς».

«Το ΥΠΕΞ έχει καταβάλει τιτάνια προσπάθεια να απεγκλωβίσει χιλιάδες συμπολίτες μας που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας, ενώ ταυτόχρονα και σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα, η χώρα μας δίνει τον δικό της αγώνα ώστε η σύρραξη να μην επεκταθεί και σε άλλες γεωγραφικές ενότητες».

«Η Ελλάδα έχει τη σταθερότητα και τη σύνεση που απαιτούνται»

Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας έκανε λόγο για αλλοπρόσαλλο τοπίο που διαμορφώνεται με τον πόλεμο. «Η χώρα μας έχει τη σταθερότητα και τη σύνεση που απαιτείται σε αυτήν την περίοδο με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελληνική Πολιτεία, η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την περίοδο των μεγάλων προκλήσεων με τη σύνεση και την ψυχραιμία που απαιτείται». Επίσης, αναφέρθηκε και στις προσπάθειες του υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων.

«Η επαγρύπνηση που έδειξε η Πολιτεία στην προστασία της Κύπρου πρέπει να φανεί και στην περίπτωση της καταπολέμησης της αισχροκέρδειας. Είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα λειτουργήσουν ώστε και αυτοί που σκέφτονται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αισχροκερδώντας θα αντιληφθούν ότι δεν είναι καιρός η δύσκολη κατάσταση να τους γεμίσει τις τσέπες με υπερκέρδη. Και η Πολιτεία τηρεί το χρέος της απέναντι στους πολίτες, τον ελληνικό λαό, που αγκάλιασε τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στην Κύπρο και θέλω να πιστεύω ότι θα αγκαλιάσουν και τις πρωτοβουλίες κατά της αισχροκέρδειας».

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στην παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, αλλά και στις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για το νησί. «Τα αντανακλαστικά της Ευρώπης έδειξαν ότι απεδείχθησαν γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά και σε όλη αυτήν την προσπάθεια η χώρα μας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και εκτιμάται απ’ όλους», επισήμανε.