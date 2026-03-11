newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Μέτρα – ασπιρίνες για το τσουνάμι ακρίβειας σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ – Πλαφόν για ένα τρίμηνο στο περιθώριο κέρδους η «λύση» Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11 Μαρτίου 2026, 11:36

Μέτρα – ασπιρίνες για το τσουνάμι ακρίβειας σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ – Πλαφόν για ένα τρίμηνο στο περιθώριο κέρδους η «λύση» Μητσοτάκη

Στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα αλλά τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η  αναταραχή δεν πρέπει να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, είπε αλλά σχολίασε ότι «οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν».

«Προφανώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η κοινωνική αναταραχή δεν μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», είπεχαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Θα είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τρεις μήνες, δεν σημαίνει προφανώς ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στα καύσιμα που θα συμπαρασύρουν και τις τιμές όλων των προϊόντων προς τα πάνω.

Η κυβέρνηση φαίνεται να αποδέχεται ως μονόδρομο αυτή την εξέλιξη και το μόνο που έχει να προτείνει είναι μέτρα «ασπιρίνες» που αφορούν αποκλειστικά το ζήτημα της αισχροκέρδειας με αμφίβολα αποτελέσματα όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία.

Το κόστος ζωής για τα νοικοκυριά θα αυξηθεί ενώ οι πολυδιαφημιζόμενες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έχουν ήδη εξανεμιστεί από τον πληθωρισμό.

Εντωμεταξύ μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν στις 2 το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οι γενικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η Κύπρος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις συνολικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι η «χώρα μας είναι παράγοντας γεωπολιτικής ασφάλειας σε ταραγμένους καιρούς».

«Το ΥΠΕΞ έχει καταβάλει τιτάνια προσπάθεια να απεγκλωβίσει χιλιάδες συμπολίτες μας που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας, ενώ ταυτόχρονα και σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα, η χώρα μας δίνει τον δικό της αγώνα ώστε η σύρραξη να μην επεκταθεί και σε άλλες γεωγραφικές ενότητες».

«Η Ελλάδα έχει τη σταθερότητα και τη σύνεση που απαιτούνται»

Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας έκανε λόγο για αλλοπρόσαλλο τοπίο που διαμορφώνεται με τον πόλεμο. «Η χώρα μας έχει τη σταθερότητα και τη σύνεση που απαιτείται σε αυτήν την περίοδο με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελληνική Πολιτεία, η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την περίοδο των μεγάλων προκλήσεων με τη σύνεση και την ψυχραιμία που απαιτείται». Επίσης, αναφέρθηκε και στις προσπάθειες του υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων.

«Η επαγρύπνηση που έδειξε η Πολιτεία στην προστασία της Κύπρου πρέπει να φανεί και στην περίπτωση της καταπολέμησης της αισχροκέρδειας. Είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα λειτουργήσουν ώστε και αυτοί που σκέφτονται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αισχροκερδώντας θα αντιληφθούν ότι δεν είναι καιρός η δύσκολη κατάσταση να τους γεμίσει τις τσέπες με υπερκέρδη. Και η Πολιτεία τηρεί το χρέος της απέναντι στους πολίτες, τον ελληνικό λαό, που αγκάλιασε τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στην Κύπρο και θέλω να πιστεύω ότι θα αγκαλιάσουν και τις πρωτοβουλίες κατά της αισχροκέρδειας».

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στην παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, αλλά και στις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για το νησί. «Τα αντανακλαστικά της Ευρώπης έδειξαν ότι απεδείχθησαν γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά και σε όλη αυτήν την προσπάθεια η χώρα μας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και εκτιμάται απ’ όλους», επισήμανε.

Economy
Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Κόσμος
Ιράν: Πλήγματα σε 3 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Πολύνεκροι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

Ιράν: Πλήγματα σε 3 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Πολύνεκροι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Stream newspaper
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11.03.26

Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alitheia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Το ΠΑΣΟΚ «έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»

Επιθετική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται για ένα συνέδριο «με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να ‘ξεπλυθούν’ πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της».

Σύνταξη
Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση
Ευρωκοινοβούλιο 10.03.26

Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου

Πότε αναμένονται οι νέες ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Η κριτική, οι αιχμές και τα μηνύματα που εντείνουν τους πονοκεφάλους της Ηρώδου Αττικού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του
Υποκλοπές 10.03.26

Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του

Ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και κουμπάρο του καταδικασμένου πρωτοδίκως στη δίκη για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία για επίσημη επίσκεψη τη μέρα που έπεσε θύμα παγίδευσης με Predator

Σύνταξη
Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

Σύνταξη
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Στη Βόρεια Ελλάδα 11.03.26

Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη - Άλλες οκτώ προσαγωγές

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 11.03.26

«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή θα οδηγηθούν πρώην βουλευτές – Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά μόνο σε πέντε από τους 42 κατηγορούμενους
Ελλάδα 11.03.26

Στη φυλακή πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής - Ελαφρυντικά μόνο για πέντε από τους 42 κατηγορούμενους

Απέρριψε τα ελαφρυντικά για όλους, πλην πέντε, το δικαστήριο - Ανοίγει ο δρόμος να οδηγηθούν στη φυλακή πρώην βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή που παρέμεναν ελεύθεροι μέχρι την απόφαση του Εφετείου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα – Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα - Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας

«Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων» σημειώνει μεταξύ άλλων η ΟΛΜΕ, που ζητά να στηριχθούν έμπρακτα οι εκπαιδευτικοί

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας
Δημογραφικό 11.03.26

Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας

Ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού συζήτησε διεξοδικά κατά την επίσκεψη του στον Έβρο ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύνταξη
Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία 11.03.26

Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν ο Κ. Χατζηδάκης, ο Στ. Παπασταύρου και ο Τ. Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
