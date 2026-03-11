newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία 11 Μαρτίου 2026

Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν ο Κ. Χατζηδάκης, ο Στ. Παπασταύρου και ο Τ. Θεοδωρικάκος

Μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν στις 2 το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤ έχει προαναγγείλει πως η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην επιβολή πλαφόν. Επί της ουσίας,  θα μπει όριο στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής καυσίμων.

Βενζίνη και φυσικό αέριο στο επίκεντρο

Δίνοντας το στίγμα των μέτρων τη Δευτέρα ο Κωστής Χατζηδάκης το απόγευμα της Δευτέρας ανέφερε τα εξής:

1. Η επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. «Θέλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες, επειδή αρκετοί έσπευσαν στα πρατήρια καυσίμων για να εφοδιαστούν, ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άλλωστε το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου αργού που γίνεται από τα στενά του Ορμούζ είναι της τάξης του 25 % και κάτι παραπάνω για το φυσικό αέριο», ανέφερε.

2. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. «Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος «πονηρούλης» να βάλει «καπέλο» εκμεταλλευόμενος την κατάσταση. Είναι ζήτημα προτεραιότητας να ορθώσουμε τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και η κατεύθυνση θα είναι, κάθε κατεργάρης να καθήσει στον πάγκο του. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

3. Η όποια οικονομική επίπτωση της κρίσης, πρωτογενώς ή δευτερογενώς στα νοικοκυριά. «Δεν είμαστε Ελβετία, Αυστρία ή Γερμανία, ωστόσο, δεν είμαστε και η Ελλάδα του 2019 ή της περασμένης δεκαετίας. Και δεν είμαστε, διότι υπήρξαν κάποιοι πολιτικοί και μια κυβέρνηση που είχαν το κουράγιο να πούνε όχι στο λαϊκισμό και στο δόγμα «δώστα όλα», να κρατήσουν καλό νοικοκυριό και να έχουν στην άκρη κάποιο λογικό ταμείο. Θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα», υπογράμμισε. Σημείωσε δε ότι η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχει ταμείο. «Αν είχαμε ακολουθήσει άφρονα πολιτική, δεν θα υπήρχε ταμείο για να συζητούμε σήμερα».

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Κόσμος
Ιράν: Πλήγματα σε 3 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Πολύνεκροι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

Ιράν: Πλήγματα σε 3 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Πολύνεκροι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα – Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης
Γεωπολιτική αστάθεια 11.03.26

Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα - Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις για τις ενεργειακές αγορές, το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τι συμβαίνει με την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»
Οικονομία 11.03.26

Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»

Η δυνατότητα που παρέχεται στον διαθέτη να δηλώνει προφορικά την τελευταία του βούληση ενώπιον τριών μαρτύρων, όταν διατρέχει άμεσο κίνδυνο θανάτου και λόγω έκτακτων περιστάσεων καθίσταται αδύνατο να τη δηλώνει εγγράφως

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μέση Ανατολή: Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 10.03.26

Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα

Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις. Ανατιμήσεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα – Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα - Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας

«Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων» σημειώνει μεταξύ άλλων η ΟΛΜΕ, που ζητά να στηριχθούν έμπρακτα οι εκπαιδευτικοί

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας
Δημογραφικό 11.03.26

Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας

Ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού συζήτησε διεξοδικά κατά την επίσκεψη του στον Έβρο ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Τασούλα: Έρχεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σε σούπερ μάρκετ για ένα τρίμηνο
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Έρχεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σε σούπερ μάρκετ για ένα τρίμηνο

Στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα τονίζοντας ότι δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα αισχροκέρδειας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Βίντεο από το bullying στην καθηγήτρια ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως» – Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειάς της
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

«Βίντεο από το bullying στην καθηγήτρια ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως» - Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειάς της

Η εκπαιδευτικός που δίδασκε σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη είχε καταγγείλει συστηματικό bullying εκ μέρους των μαθητών της, έναν μήνα πριν χάσει τη ζωή της από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Σύνταξη
Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν
Grande Damme 11.03.26

Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές - Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Η θρυλική προσωπικότητα της βιομηχανίας του θεάματος, Πέγκι Σίγκαλ, περιγράφει λεπτομερώς τα δώρα, τις χάρες και μια σημαντική ανταλλαγή με τον διασυρμένο χρηματιστή σε μια νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «New York».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί
Κόσμος 11.03.26

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)
Champions League 11.03.26

H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)

Η εφιαλτική βραδιά του τερματοφύλακα της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι - Τα τραγικά λάθη που χάρισαν τρία εύκολα γκολ στην Ατλέτικο και η αλλαγή του στο 17' που έγραψε ιστορία.

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
