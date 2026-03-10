Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές και πολύ περισσότερο στο πετρέλαιο Μπρεντ.

Η έκρηξη της τιμής του πετρελαίου χθες 9 Μαρτίου στα επίπεδα των 120 δολαρίων το βαρέλι και στη συνέχεια η αποκλιμάκωση του μέχρι σήμερα στα 83 με 84 δολάρια φανερώνει τη ρευστότητα της κατάστασης. Τα δεδομένα, αυτά βέβαια, μπορεί να ανατραπούν άμεσα καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς ίχνος τερματισμού των εχθροπραξιών.

Η πορεία των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις. Ανατιμήσεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έτσι η αμόλυβδη ακρίβυνε σε μέσα επίπεδα κατά περίπου 0,10 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου (πριν την έναρξη του πολέμου) και το πετρέλαιο κίνησης ανατιμήθηκε κατά 0,259 ευρώ ανά λίτρο για το ίδιο διάστημα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 1,852 και του ντίζελ κίνησης στα 1,814 ευρώ ανά λίτρο.

Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την έκρηξη του πετρελαίου Μπρεντ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι χθες σήμανε συναγερμό στην κυβέρνηση.

Τι θα καθορίσει τα μέτρα για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε το χθες το απόγευμα σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Όπως και διέρρευσε μετά το τέλος της συνάντησης τα μέτρα που εξετάστηκαν και θα ανακοινωθούν αφορούν μέτρα κατά της αισχροκέρδειας.

Σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έδειξε ως χρόνο ανακοίνωσης των μέτρων την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Τι περιμένει η κυβέρνηση;

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναμένει να δει τη συμπεριφορά της αγοράς ως προς την τιμολογιακή πολιτική στα καύσιμα. Ήδη είναι σε εξέλιξη από την αρχή του πολέμου, έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην αγορά και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλυσίδα εμπορίας και λιανικής καυσίμων.

Πηγές σημειώνουν ότι στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται ως πρώτο μέτρο εφαρμογής για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων αισχροκέρδειας η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής πώλησης καυσίμων.

Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου θα αποφασιστεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αφού αξιολογηθεί η συμπεριφορά της αγοράς. Το μήνυμα που στέλνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών έχει υποβάλλει στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται πώς οι πετρελαϊκές μετακυλίουν ακριβώς τις αυξήσεις που έχουν περάσει τα διυλιστήρια, ενώ τα βενζινάδικα από τη μεριά τους, όπως αναφέρουν πηγές στον ΟΤ, φαίνεται να έχουν επιδείξει αυτοσυγκράτηση στην αγορά.

Το πλαφόν και τα fuel pass

Πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σημειώνουν στον ΟΤ ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο ως προς την εφαρμογή των μέτρων. Αυτά θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με το μέγεθος των πιθανών επιπτώσεων.

Πρώτο πάντως στη λίστα είναι το πλαφόν στην αγορά καυσίμων. Ακολουθεί το πλαφόν σε βασικά είδη διατροφής κι ως έσχατο μέτρο έρχονται τα fuel pass και market pass. Πρόκειται για επιδοτήσεις στις τιμές καταναλωτή.

