Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Σε έκτακτα μέτρα με την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους της αγοράς προχωρά η κυβέρνηση.

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο ότι τα έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται από σήμερα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα έχουν διάρκεια μέχρι και τις 30 Ιουνίου και τίθενται σε ισχύ πριν ξεπεράσει ξανά το αργό πετρέλαιο τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το πλαφόν αφορά στα καύσιμα (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), στα τρόφιμα και άλλα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση.

Το πλαφόν για την αντιμετώπιση φαινόμενων αισχροκέρδειας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξαν ότι η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί «να κινηθεί με τη δέουσα σοβαρότητα και ταχύτητα».

Ο Χατζηδάκης προχώρησε στις ακόλουθες παρατηρήσεις πριν ανακοινωθούν αναλυτικά τα μέτρα:

Πρώτον δεν τίθεται κανένα θέμα εφοδιασμού της αγοράς.

Δεύτερον σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην οικονομία, η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις με όλες τις χώρες της Ε.Ε. και αναλόγως θα δράσει. «Αν είχαμε την οικονομία του 2019 δεν θα υπήρχαν τα αντίστοιχα δημοσιονομικά περιθώρια», υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Τρίτον δίνεται προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας. «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέτρα», υπογράμμισε ο Χατζηδάκης.

Το πλαφόν στα καύσιμα

Ο Σταύρος Παπασταύρου πήρε το λόγο υπογραμμίζοντας ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις με αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ανακοίνωσε «προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας». Όπως είπε έως τις 30 Ιουνίου 2026 τίθεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα.

Για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών απαγορεύεται η προσαύξηση πάνω από 0,05 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων απαγορεύεται η προσαύξηση σε ποσό μεγαλύτερο των 0,12 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη λαμβάνεται για τα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικό κόστος μεταφοράς, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 0,05 ευρώ ανά λίτρο.

Πλαφόν στα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος από την πλευρά του σημείωσε ότι η πολεμική αναμέτρηση στην ευρύτερη περιοχή εντείνει τις πιέσεις στις αγορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ τόνισε τον πολύ σοβαρό κίνδυνο για τον πληθωρισμό.

Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος εντάθηκαν οι έλεγχοι, ανήλθαν σε 1.500 ιδίως σε πρατήρια βενζίνης.

Όπως είπε η νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την αγορά πρότεινε πλαφόν στα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.

Πηγή: ot.gr