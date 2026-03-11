Τη θέσπιση πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδος για συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεωνς για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μέχρι σήμερα το βράδυ θα έχει δημοσιευτεί σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προκειμένου να υπάρξει γρήγορη εφαρμογή του μέτρο, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις, από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε πρατήρια καυσίμων, σούπερ μάρκετ και εμπορικές επιχειρήσεις που εμπορεύονται τέτοια είδη. Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.

«Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε την αισχροκέρδεια.», είπε ο κ. Χατζηδάκης. Το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο θα διατηρήσουν το περιθώριο κέρδους, για ένα διάστημα για να προσθέσει πως «σήμερα, προωθείται από την κυβέρνηση μία ΠΝΠ έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ για να τύχουν τα μέτρα άμεσης εφαρμογής».

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ έκανε λόγο για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα αλλά και σε τρόφιμα και βασικά είδη κατανάλωσης. Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ’ αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ. Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Τρόφιμα, εμπόριο, σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

Ολα όσα ανακοινώθηκαν